Grootmoeder, wat ruikt u gek

Elke grootmoeder ruikt anders. Maar als Harold McGee in zijn boek De geuren van de wereld beschrijft hoe zijn grootmoeders roken, kun je je daar meteen iets bij voorstellen. Beide oma’s roken heel verschillend – de ene fris en zoet, de andere sterk en muskus-achtig – en toch roken ze allebei onmiskenbaar naar oude mensen. Een bijzondere geur, die ze in Japan kareishu noemen, en waarvoor je trouwens helemaal niet stokoud hoeft te zijn. Japanse proefpersonen roken het al bij mensen vanaf 40 jaar.

Als kareishu bestaat, wat is het dan? Wat maakt dat je anders gaat ruiken als je ouder wordt?

McGee kijkt naar moleculen. Aan de huid ontsnapt bijvoorbeeld diacetyl, dat komt uit het melkzuur van zweet. Diacetyl heeft een vettige, boterige geur. De Japanse onderzoekers die kareishu onderzochten, vonden bij oudere mensen ook grotere hoeveelheden 2-nonenal, een geur die volgens McGee „vette, groene nuances geeft aan meloen en komkommer”. In de Verenigde Staten vonden onderzoekers juist meer nonanal: het verschil is maar één letter, maar de laatste geur neigt meer naar was en bloemen. Nonenal komt waarschijnlijk uit onverzadigde vetten (plantaardige olie, vis) en nonanal uit verzadigd vet, zoals in boter en vlees. Niet zo gek dus, het verschil tussen Japanse en Amerikaanse ouderen.

Maar als je weet welke moleculen voor een bepaalde lichaamsgeur zorgen, weet je nog niet wat de oorzaak is.

Zonder geur ruik je geen gevaar, geen lente, geen seks

Vissenvoer of zweet

We vragen het aan Ilja Croijmans, geuronderzoeker aan de Universiteit Utrecht. We zitten in een kamer in het lab en het ruikt er naar, tja wat is het, vissenvoer, zweet? Zou kunnen, zegt Croijmans. Er staan hier potjes met allerlei geuren.

„Lichaamsgeur is complex”, zegt Croijmans. Het wordt bepaald door hoe je leeft – eten, roken, bewegen – en allerlei processen in het lichaam. Het lichaam breekt stoffen af en maakt functionele stoffen aan, zoals talg en zweet.

Zweet is op zichzelf al iets wonderbaarlijks. Er is het waterige zweet dat van je lijf gutst als je intensief sport en er is een stroperige substantie die veel geconcentreerder uit veel minder klieren komt, en veel sterker ruikt als het de kans krijgt. „Die laatste soort heeft van zichzelf al wat geur. Maar voor alle zweet geldt dat je het pas écht gaat ruiken als het in contact komt met de bacteriën en gisten op je lichaam.” Oudere mensen scheiden die geconcentreerde stof minder uit en hebben, net als jonge kinderen, minder vet op hun huid.

Wat je eet, beïnvloedt je lichaamsgeur. Knoflook is berucht, hoewel je daar volgens Croijmans helemaal niet zo van gaat stinken als vaak gedacht wordt. Zo zijn er allerlei geurmoleculen die via de huid naar buiten komen. Hardop denkend zegt Croijmans: „Misschien eten oude mensen anders of eenzijdiger.”

Mannen van middelbare leeftijd bleken sterker en minder aangenaam te ruiken

Reukvermogen

En er kan meer aan de hand zijn bij oude mensen. Een infectie kun je soms ruiken, vraag maar aan artsen (of ouders met snotterige kinderen). Ook medicijnen kunnen de lichaamsgeur beïnvloeden. En mensen met diabetes ruiken soms naar aceton. Bovendien verandert de hormoonhuishouding met de jaren, dat heeft invloed op allerlei processen in het lichaam, zoals de stofwisseling en het microbioom en uiteindelijk mogelijk dus ook op hoe je ruikt.

Croijmans draait tussendoor wat flesjes open. Hexanal, een beetje zoet en grassig. „Groene bananen”, ruikt Croijmans. Komt ook voor in lichaamsgeur. Kan het gevoel van vertrouwen versterken. Eugenol, inderdaad, de geur van kruidnagel. De mix van isovaleriaan- en boterzuur is waarschijnlijk over de datum, „helaas, je ruikt bijna geen braaksel meer.”

De geur van oude mensen heeft Croijmans niet in een potje, maar hij zou die omschrijven als „een beetje weeïg, zacht en wat vettig. Niet per se onaangenaam.” Hij vertelt er meteen bij hoe belangrijk context is. Als er ‘parmezaan’ op een flesje boterzuur staat, vinden veel mensen het lekker. Als er ‘zweet’ of ‘kots’ op staat, roept het walging op. Bij de geur van mensen werkt het net zo. Opvoeding, cultuur, herinneringen, omgeving – het bepaalt allemaal of je een geur aangenaam vindt of niet. Als je lieve grootouders hebt, zul je hun geur niet snel ondraaglijk vinden. Een vervelend bijbaantje in een verpleeghuis heeft mogelijk een ander effect.

De geur van oude mensen – of eigenlijk, de geur van mensen – komt niet alleen van binnenuit. Zoals sommige onderzoekers het eufemistisch opschrijven: „Verandering in fysieke activiteit, frequentie en intensiteit van persoonlijke hygiëne en veranderende verzorgingsgewoonten dragen mogelijk ook bij aan de aanwezigheid van een leeftijdgerelateerde odeur.” Met andere woorden: als je je niet wast, ga je vanzelf stinken.

Een handicap is dat je reukvermogen ook achteruitgaat met de jaren, zegt Croijmans. „Als je jong bent is het al moeilijk om jezelf te ruiken, omdat je gewend bent aan je eigen geur. Als je ouder wordt, merk je een slechte lichaamsgeur nog moeilijker op.”

Dubbel taboe

In het magazine van de Volkskrant stelde een lezer onlangs de vraag of ze haar ouders (eind zestig) moest waarschuwen voor hun ‘typische oudemensengeur’. Lastig, vindt Croijmans. „Lichaamsgeur is een taboe. Eigenlijk zeg je dat iemand stinkt of zich niet goed verzorgt.”

Op een oudemensengeur rust een dubbel taboe: weinig mensen zullen de opmerking dat ze ‘oud’ ruiken als een compliment opvatten. Jong zijn en jong ruiken, dat is het ideaal (hoewel, als je sommige pubers ruikt…). Het verbaast Croijmans dan ook niet dat er geen deodorant is voor wat je toch als een groeimarkt kunt zien. Wie koopt er nou een deo voor oude mensen?

Overigens gaat ouder worden niet onvermijdelijk hand in hand met kareishu. Uit geuronderzoek blijkt telkens weer dat de individuele verschillen groter zijn dan de algemene verschillen. En uit Zweeds onderzoek met ongeparfumeerde mensen bleek dat mannen van middelbare leeftijd (45-55 jaar) de sterkste lichaamsgeur hadden, sterker én onaangenamer dan 75-plussers. Diezelfde onderzoekers schrijven ook dat de geur van oude mensen helemaal niet vies wordt gevonden als proefpersonen niet weten dat het de geur van oude mensen is. Dan is het dus niet de geur van oude mensen maar hun leeftijd die anderen niet bevalt.