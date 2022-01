Grootmeester Jorden van Foreest: ‘Door de pandemie kon ik niet doorstomen’

Hij was de eerste Nederlandse schaker in 36 jaar die het Tata Steel-toernooi won. Plots stond de jonge grootmeester vol in de schijnwerpers en stroomden voor het eerst aan alle kanten mediaverzoeken binnen. Iedereen wilde wat van hem hebben, zegt Jorden van Foreest (22) vanuit zijn appartement in Brugge. Hij woont nu ruim een jaar met zijn studerende vriendin Sofie samen in België.

De zege in Wijk aan Zee bracht hem vooral een stap verder als internationaal topschaker. „Op momenten dat het tegenzit en de moed me in de schoenen zakt, denk ik aan die overwinning terug en besef: ik moet het spelletje toch wel kunnen.”

Na de toernooizege zat je vorig jaar maandenlang thuis. Hoe was dat?

„Als je zo’n schaaktoernooi wint, krijg je normaal gesproken veel uitnodigingen. Maar door de coronapandemie was het eerstvolgende over the board-toernooi pas in juli. Dat was jammer, omdat ik niet kon doorstomen. Ik had wel online geschaakt, maar dat heeft niet dezelfde flair.”

Hoe lang mag je stilstaan bij zo’n grote prestatie?

„Met al die aandacht is het makkelijk om te denken: het zit allemaal wel snor, ik hoef niet direct hard door te trainen. Dat had ik beter wel kunnen doen, denk ik achteraf. Op mijn eerste twee toernooien erna, in Praag en de World Cup in Sotsji, speelde ik niet zo goed. In september boekte ik een belangrijke zege met het Sigeman in Malmö. Een toernooi met een grote traditie, dat alle sterke spelers ooit hebben gewonnen, zo niet een keer aan hebben meegedaan.”

Het succes van Wijk aan Zee leverde je twee sponsordeals op.

„Het schaken was en is in zekere zin een onzeker bestaan. Simpelweg omdat de financiële condities, als je op het hoogste niveau meedraait, niet zijn zoals in andere sporten. Ik bevind ik me nu in de positie dat ik redelijk comfortabel kan leven, reizen en de huur betalen. De meeste kosten maak ik achter de schermen; trainingsstages en de hard- en software die ik nodig heb om te werken op het hoogste schaakniveau.”

Je vertelde vorig jaar in NRC dat je een dure schaakcomputer wilde kopen. Heb je dat gedaan?

„Inmiddels gebruik ik de cloud. Ik huur computerkracht in die grote bedrijven gebruiken voor hun diensten en data. Ik gebruik het om er een sterke schaakcomputer op te laten draaien en train zo de beste schaakopening en de beste zet. Ik gebruik veel betere computerkracht dan een jaar geleden, dankzij mijn sponsoren.”

Wat is het grootste verschil tussen vorig jaar en nu?

„Dat ik meer uitnodigingen krijg voor wedstrijden die alleen voor de absolute top zijn weggelegd. Zo kreeg ik de kans om tegen Kasparov [oud-wereldkampioen] te schaken. Dat had ik nooit verwacht, omdat hij na zijn pensioen in 2004 nog sporadisch een serieus toernooi speelt. We speelden twee keer een partij blitz [snelschaken] tegen elkaar en ik wist hem een keer te verslaan. Zo’n ervaring opdoen was me zonder Wijk aan Zee nooit gelukt.”

Je werkte ook voor wereldkampioen Magnus Carlsen.

„Ik heb hem, met drie anderen, ondersteund voor zijn WK-match in Dubai tegen de Rus Jan Nepomnjasjtsji. Elke dag probeerden we hem zo goed mogelijk voorbereid te krijgen. Dat is uitermate goed gelukt, want na de eerste zes enorm zware partijen, heeft hij eigenlijk gemakkelijk gewonnen. Terwijl hij sliep, werkten wij vanuit Thailand aan de beste openingen en mogelijke zetten. Gelukkig wordt Magnus redelijk laat wakker.”

Hoe kwam hij bij jou uit?

„Zelfs hij kan niet alles zelf doen. En openingsideeën vinden is een van mijn sterke punten, dat respecteert hij. Ik heb een paar keer tegen hem gespeeld en was hem een keer in de voorbereiding te slim af. In Wijk aan Zee in 2020 kwam ik zelfs nog dicht bij een overwinning. Maar hij is niet zonder reden de wereldkampioen, zijn inzicht is fenomenaal. Hoeveel hij weet over het schaken, dat heb ik nog nooit gezien. Het was een enorme kans en eer om voor hem te mogen werken.”

Je staat nu 35ste op de wereldranglijst. Wat is je ambitie?

„Toen ik zestien, zeventien jaar was, dacht ik dat de toptwintig niet realistisch was. Nu is dat binnen handbereik. Mijn doelstelling is hoger komen op die wereldranglijst. Het zijn kleine verschillen.”

Mogen we je nog een talent noemen?

„Dat moeten anderen beslissen. Maar je zou wel kunnen zeggen dat ik nu echt met de grote jongens mee kan spelen en dat ik misschien minder een talent ben.”

Hoeveel kans maak je dit jaar in Wijk aan Zee?

„Niet veel, haha. Ik weet het echt niet joh, het zal misschien minder dan 1 procent zijn. Maar dat maakt me niet uit, want ik ga er gewoon weer voor.”

Ben je op dit punt verder dan vorig jaar?

„Elk jaar ben ik bang dat het slecht zal gaan, maar bewijs ik het tegendeel. Ik heb nu de ervaring dat ik kan winnen en dat is al heel wat. Ik weet wat ik moet doen om te winnen. Ik heb er enorm veel zin in. Ik kan niet wachten.”