Gouden Koets blijft voorlopig buiten gebruik

De Gouden Koets zal voorlopig niet worden gebruikt op Prinsjesdag. Dat heeft koning Willem-Alexander donderdagmiddag bekendgemaakt. De koning zegt: „De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval.”

Het rijtuig stond, na een vijf jaar durende restauratie op een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Het was de bedoeling om daar een discussie te entameren over de koets. Op één van de zijkanten staat de schildering de Hulde der Koloniën: knielende mensen van kleur die West (Suriname en de Antillen) en Oost (Nederlands-Indië) symboliseren, bieden de witte Nederlandse maagd geschenken aan en betonen haar eer. Volgens sommigen is een dergelijke viering van het kolonialisme is niet gepast op juist een van de meest zichtbare attributen van de monarchie. Anderen vinden de koets, met al zijn symbolische verwijzingen, juist een kunstwerk.

Willem-Alexander zei twee jaar geleden de discussie over de koets te volgen, en pas daarna een besluit te willen nemen. Nu zegt hij dat er een verdere „gezamelijke inspanning” nodig is voordat het rijtuig weer te zien zal zijn.

Verzoening

In een videoboodschap zegt hij: „Ik begrijp heel goed de uiteenlopende gevoelens van eenieder. Alleen als we deze weg tot verzoening samen afleggen, kan de Gouden Koets weer rijden op Prinsjesdag, de dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren.”

Hij stelt dat er in de Nederlandse geschiedenis „veel” is om trots op te zijn. „Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden.”

De koning zegt ook dat het verleden niet herschreven kan worden, noch dat het zin heeft „wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing.” En hij erkent dat „er mensen in Nederland leven die dagelijks de pijn van discriminatie voelen”.

Het rijtuig zal eind volgende maand teruggaan naar de Koninklijke Stallen in Den Haag. De koning is eigenaar van de koets, die in 1898 door Amsterdam geschonken aan koningin Wilhelmina ter ere van haar inhuldiging. Sinds 1903 werd de koets vooral gebruikt voor de rijtoer op Prinsjesdag.