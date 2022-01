Op tandenpoetsles bij de tandarts: wat kan er beter?

De les begint zoals elk tandartsbezoek. Ga maar liggen in de stoel en mond open. De schaamte kruipt vanuit je tenen omhoog omdat je weet dat je vanaf nu niets meer kan verbergen. Dan komen de vragen.

Geflost?

Tandenstokers gebruikt?

Tanden goed gepoetst?

„Ja, hier zie je het al: tandplak. Wat tandsteen ook. Ja. Goed. Oké. Nu weten we waar we mee werken”, zegt Rachel Ng (20). Ze is preventieassistent in opleiding bij CareDental in Ypenburg. Zij moet ervoor zorgen dat mensen zó goed voor hun tanden gaan zorgen, dat een ingreep niet meer nodig is.

„We gaan nu kleurstof aanbrengen op de tanden, zodat goed zichtbaar wordt waar plak zit. Wat oplicht, is plak die er al minstens 24 uur zit.” Eerst worden de lippen ingesmeerd met vaseline. „Anders zijn straks je lippen paars.” Met een kwastje begint ze de kleurstof op alle tanden en kiezen aan te brengen. Buitenkant, bovenkant, binnenkant.

„Twee keer spoelen met water en uitspugen in het wasbakje. Wat paars is, is plak.” En paars is het. „Oei, je hebt goed gespaard.” Nou, dan is er in elk geval veel te leren, stelt ze gerust.

Paars uitgeslagen

„Waar poets je normaal mee? Elektrisch? Goed, dat is effectiever dan een handtandenborstel.” Een pols kan nu eenmaal niet zo snel borstelen als een speciaal daarvoor ontworpen machientje.

Mondzorg Zeker 80 procent van de bevolking bezoekt minstens één keer per jaar de tandarts, blijkt uit het rapport Mondzorg in beeld. Volgens berekeningen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) kunnen zij per 1 januari 2020 in Nederland bij ruim 9.500 tandartsen en 3.500 mondhygiënisten terecht. Zijn zijn werkzaam bij de ongeveer 4.700 tandartspraktijken die Nederland kent. Een gemiddelde praktijk heeft 2,8 stoelen, en de gemiddelde omzet per patiënt is 250 euro. De meeste mondzorg wordt geleverd door tandartsen in algemene tandartspraktijken, maar er zijn ook instellingen die mondzorg leveren aan specifieke groepen, zoals kinderen of mensen met een beperking. Ook zijn er speciale angsttandartsen, waar behandelingen onder narcose plaats kunnen vinden. Van de mondhygiënisten is 95 procent vrouw, bij tandartsen is dat 40,5 procent. Maar dat worden er de komende jaren waarschijnlijk meer. Van de tandheelkundestudenten is 69 procent vrouw.

Ze geeft een elektrische tandenborstel met een plastic hoesje voor de hygiëne en een nieuw opzetborsteltje. „Hoe poets je normaal je tanden? Doe maar even voor.” Rachel Ng geeft een handspiegel aan. Paars uitgeslagen mond open, lip omhoog en poetsen maar – voor de les zonder tandpasta, wat het niet prettiger maakt. Thuis poets je natuurlijk met fluoridehoudende tandpasta, zegt ze. „Ik zie al wat er misgaat, je gaat álle kanten op. Je moet een structuur hebben.” Ze pakt er een modelgebit bij, inclusief gaatjes en opgetrokken tandvlees.

„Kijk, je begint bijvoorbeeld rechtsboven. Dan doe je heel de buitenkant van rechts naar links, dan doe je de bovenkant en dan doe je de binnenkant. Vijf seconden per tand.” Gestructureerd werken is het voornaamste voor schone tanden, zegt ze. Maar ook techniek speelt een grote rol. „Het is de bedoeling dat je per tand meebeweegt.” Ze laat het zien.

Met een rollende beweging moet de borstel van de achterkant van de tand naar de voorkant. „En goed even de haartjes tussen de kiezen duwen, daar zit veel plak.” En, drukt ze op het hart, de borstel moet hálf op de tand en hálf op het tandvlees. Want op de overgang tussen tand en tandvlees verzamelt zich veel vuil.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Brandschoon

De tandenborstel gaat terug de mond in. „Ik help even sturen. Voel je wat ik doe?” Het is veel om te onthouden. „Vergeet niet bij de voortanden de borstel verticaal te houden.” Langzaam maar zeker verdwijnen alle paarse stukjes tussen de tanden. Een laatste check bevestigt dat het schoon is. „Ga maar weer liggen, dan controleren we of het écht schoon is.”

Leidinggevende tandarts Tjoe van Lier (60) loopt alle tanden na met een stalen prikkertje. „Heel netjes, er zit bijna niks op de strijkstok, kijk maar.”

Maar tandenpoetsen alleen is niet genoeg. Er volgt een korte les tandenstoken. „Je steekt hem tussen twee tanden of kiezen en gaat drie keer heen en weer. Dan hou je hem in een hoek naar achter, en beweeg je weer drie keer heen en weer, en dan doe je datzelfde nog een keer maar dan in een hoek naar voren. Dan heb je alle zijden gehad.”

De les is klaar. Al het paars is wit, heel wit. „Hoe voelt dat?” De tong voelt gladde tanden, geen ruwe stukjes, het is brandschoon. Dit is het tandartsgevoel. En dat is dus prima thuis te bereiken.

„Niemand zou slechter af zijn met een lesje tandenpoetsen”, zegt Van Lier. Het is niet iets dat alleen kinderen moeten leren. Ook volwassenen, dat zie je wel aan hoeveel werk tandartsen nog hebben. „Want als je dit doet, goed doet, minstens één keer per dag met aandacht, hoef je niet meer bang te zijn voor een gaatje. Als de patiënt dit na een poetsles kan, hebben we het als tandarts goed gedaan.”