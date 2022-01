Brussel blokkeert fusie tussen Zuid-Koreaanse scheepsbouwers van LNG-tankers

De Europese Commissie houdt een grote overname tegen in de mondiale scheepsbouw. Twee Zuid-Koreaanse scheepswerven zouden samen veruit ’s werelds grootste producent van onder meer tankers voor vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG) worden.

De Europese Commissie maakte donderdag bekend dat de scheepsbouwers samen een te sterke marktpositie zouden krijgen. Dat zou indirect de nu al hoge energieprijzen in Europa nog meer opdrijven.

Het is de eerste keer dat de Commissie een grote bedrijfsovername tegenhoudt sinds het verbod op de fusie tussen het Duitse Thyssenkrupp en het Indiase Tata Steel twee jaar geleden.

De fusie in de scheepsbouw betreft Hyundai Heavy Industries Holding (HHIH), de grootste scheepsproducent van de wereld, en Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). In 2019 meldde HHIH, in de maritieme sector bekend met dochterbedrijf Korean Shipbuilding & Offshore Engineering, dat het bedrijf een meerderheidsbelang in DSME wilde kopen van de Korean Development Bank. Hyundai bood 1,7 miljoen euro.

162 graden onder nul

HHIH en DSME hebben samen een ijzersterke positie op de markt voor LNG-tankers. De twee bedrijven verwierven het afgelopen jaar orders voor de bouw van 45 nieuwe tankers van in totaal 75 orders voor de hele zeevaart. Zij zouden een gezamenlijk marktaandeel krijgen van ruim 60 procent. Bovendien zijn de marktaandelen van zowel HHIH als DSME gegroeid in de afgelopen jaren.

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de markten voor allerlei typen vrachtschepen, zoals olietankers, LPG-tankers (liquefied petroleum gas) en containerschepen. De dominante positie van beide Zuid-Koreaanse scheepsbouwers in LNG-tankers gaf de doorslag. Vloeibaar aardgas moet sterk gekoeld worden getransporteerd, bij 162 graden Celsius onder nul.

Vloeibaar aardgas wordt gezien als een belangrijk element in de transitie naar schonere brandstoffen. LNG is nog steeds een fossiele brandstof; bij de verbranding komt nog steeds koolstofdioxide vrij. Maar, zo is de gedachte, LNG is in elk geval schoner dan kolen voor de productie van elektriciteit en schoner dan zware stookolie, de favoriete brandstof voor zeeschepen. De haven van Rotterdam investeerde de laatste jaren sterk in bunkermogelijkheden voor LNG-schepen.

„Grote LNG-tankers vormen een essentiële schakel in het wereldwijde transport van vloeibaar aardgas”, aldus Europees Commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). „LNG draagt bij aan de diversificatie van Europa’s energiebronnen en verbetert zo de ‘energieveiligheid’.” In de afgelopen vijf jaar waren Europese bedrijven goed voor de helft van alle bestellingen van LNG-tankers, aldus de Commissie.