‘Er worden veel te veel celstraffen opgelegd’

Met matrassen op de grond in een overvolle cel. Terugkerende stakingen van ontevreden cipiers. Enkelbanden voor wie eigenlijk een celstraf uit zou moeten zitten, vervallen gebouwen, en om de zoveel tijd een waarschuwing van het Europees antifoltercomité. Als het aan Belgisch minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (48, Open VLD) ligt, komt aan al die problemen in zijn gevangenissen een eind.

„Sneller, menselijker, straffer”, is het motto van de vicepremier van de Vlaamse liberalen sinds hij een jaar geleden aantrad, zegt hij in een interview met NRC: „We willen sneller berechten, slachtoffers én veroordeelden menselijker behandelen, en het is niet langer de bedoeling dat mensen hun straf ontlopen.”

Justitie kondigde de laatste maanden een reeks vernieuwingen aan voor het door problemen geplaagde gevangeniswezen. Cipiers worden voortaan onderverdeeld in ‘veiligheidsassistenten’ (bewakers) en ‘detentiebegeleiders’ die gevangenen moeten ‘coachen’, in de hoop 1.400 nieuwe personeelsleden aan te trekken. Er openen nieuwe gevangenissen. Nieuwe transitiehuizen, zoals die in Nederland al bestaan, moeten gevangenen beter voorbereiden op re-integratie. En België wil vol inzetten op ‘detentiehuizen’: kleinschalige detentie die op termijn de gevangenis moet vervangen.

België ligt al lang onder vuur voor de staat van zijn gevangenissen. Waarom heeft het zo lang geduurd voor er drastisch werd ingegrepen?

„Mijn voorgangers kampten met een probleem: tekort aan middelen. Men heeft nooit willen investeren in justitie. Het gevangeniswezen heeft het extra moeilijk. Je wint er geen stemmen mee, het interesseert de meeste mensen niet. Onterecht, want een slecht draaiend gevangenissysteem zorgt ook voor meer onveiligheid. Wij hebben de keuze gemaakt om wel te investeren. Vorig jaar was het budget 2 miljard euro, in 2022 is er 2,3 miljard voorzien en we gaan naar 2,5 miljard tegen 2024. Dat is de grootste investering van de voorbije decennia.”

Hoe snel wordt de overbevolking van bijna twaalfhonderd gedetineerden daarmee opgelost?

„Op heel korte termijn gaan we gedetineerden beter verspreiden en personeel versneld in dienst nemen. De eerste nieuwe gevangenis, voor 1.190 mensen, opent in september. Ook werken we aan een nieuw strafwetboek, waarin de focus meer ligt op alternatieve straffen, zoals werkstraffen of boetes. Nu worden er nog veel te veel gevangenisstraffen uitgesproken. Denk maar aan mensen die voor een lockdownfeestje twee maanden kregen opgelegd. Dat heeft echt geen zin. We willen de gevangenis vaker inzetten als de ultieme remedie.

„Ik denk dat we met die ingrepen de overbevolking binnen tien jaar onder controle gaan hebben. Dat duurt even, maar we kunnen het probleem niet onmiddellijk oplossen. Dat kost tijd.”

Het eerste detentiehuis opent deze zomer in Kortrijk. Waarom kiest Justitie voor deze nieuwe detentievorm?

„De meeste gevangenissen zijn gebouwd volgens een idee uit de negentiende eeuw: als je wordt opgesloten, zal uiteindelijk wel doordringen wat je fout hebt gedaan. Wij geloven dat het beter werkt als gedetineerden juist niet volledig losstaan. Anders blijven ze, eenmaal buiten, geconfronteerd worden met de problemen die ze eerder hadden.

„Exacte cijfers van recidive hebben we in België niet, maar we weten wel dat er een probleem is. 50 tot 70 procent van onze gedetineerden heeft eerder vastgezeten. Door de switch te maken naar kleinschalige detentiehuizen in een stedelijke omgeving willen we dat kenteren. Daar kunnen gedetineerden echt niet zomaar naar buiten lopen, maar ze krijgen wel meer vrijheid. Ze worden beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. De komende jaren komen er vijftien detentiehuizen bij, voor in totaal 720 mensen. Op termijn, in 2050, willen we dat 80 procent van onze gedetineerden daarheen gaat. De gevangenis wordt een uitzondering.”

In detentiehuizen wilt u voorlopig enkel mensen opsluiten die nu nog een enkelband krijgen. Is dat verstandig, gezien de overbevolking?

„Momenteel krijgt bijna iedereen met een straf van onder de drie jaar een enkelband. Vanaf 1 juni willen we die mensen inderdaad opsluiten, bij voorkeur in een detentiehuis. Niet omdat we geobsedeerd zijn door straffen, wel omdat de huidige situatie tot strafinflatie leidt: rechters veroordelen mensen tot drie jaar en een maand om diegene achter de tralies te krijgen. We hebben al veertig jaar overbevolking in de gevangenissen. Er gaat dus altijd iemand zeggen dat dit niet het moment is, maar op een gegeven moment moeten we het gewoon doen.”

Wat zegt u tegen mensen die bang zijn voor een detentiehuis in hun buurt?

„Er is vaak protest in de plaatsen waar we de huizen willen vestigen. Mensen denken al snel aan zware boeven, terroristen en Marc Dutroux. Dan komt een detentiehuis dus schokkend over. Maar het is aan de politiek om draagvlak te creëren. Dat is ook waarom ik het eerste huis in mijn eigen stad laat plaatsen. (Van Quickenborne is naast zijn ministerschap burgemeester van Kortrijk.)

„80 procent van de mensen in een gevangenis heeft gewoon verkeerde keuzes gemaakt. We gaan het niet vergoelijken, maar hun sociaal-economische toestand bepaalt vaak waar mensen terechtkomen. Ik geloof dat het beeld over gedetineerden kan veranderen. Als burgers eenmaal met gedetineerden in contact komen, zullen ze zien dat het ook gewoon mensen zijn.”