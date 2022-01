Op de oosterse manier scrubben is écht iets anders dan thuis met badzout

Ze is trots op deze hammam, vertelt Jamila Johri als ze voorgaat in de marmeren gang met oosterse lampjes – een ‘lounge’ en kleedkamer aan de linkerkant, sauna en massageruimte aan de rechterkant, grote badruimte aan het eind. Haar Spa & Wellness Hammam in Rotterdam-West heeft ze nu zeven jaar, haar eerste hammam richtte ze zeventien jaar geleden op. Bij binnenkomst staan er muntthee en dadelkoekjes op tafel, uit een olieverdamper komt de scherpe geur van Arabische oudh. Normaal gesproken is de hammam elke dag open voor vrouwen, op woensdag- en zondagavond voor mannen. Gescheiden, „want dat hoort bij de cultuur”, zegt ze, en die dynamiek wil ze in stand houden. Maar in de lockdown mag ook hier niemand komen.

Wat volgens de oosterse cultuur nou echt bij een schoon lichaam hoort, is de vraag. En in hoeverre dat verschilt van de westerse perceptie van een ‘schoon’ lijf. Johri, zelf van Marokkaanse afkomst, ziet genoeg verschillen.

Soms hoort ze vrouwen in de hammam zeggen: ‘Ik hoef geen scrub hoor, ik ben niet zo vies.’ „Dan zeg ik: ‘Dat gaan we wel even testen’”

Om de drie weken

„Sommige vrouwen worden helemaal gek omdat ik nu dicht ben”, zegt ze. „Die komen hier om de drie tot vier weken, ze missen het echt. En de mannen trouwens ook.” Misschien is dat ook wel meteen het grootste verschil met „westerse mannen en vrouwen”, zegt ze. „Jij hebt net een kwartiertje gedoucht, dat hoef je mij niet te vertellen – hup, snel, en dan is het klaar, ik weet hoe dat gaat.” Soms hoort ze vrouwen in de hammam zelfs zeggen: ‘Ik hoef geen scrub hoor, ik ben niet zo vies.’ „Dan zeg ik: ‘Dat gaan we wel even testen. Als jij straks uit het stoombad komt, wil ik zien hoeveel velletjes er van je huid loslaten.’” Dan ben je dus níét schoon.

In de oosterse cultuur is het belangrijk dat je rein bent, legt ze uit. „Rein betekent zuiver: een intensief gereinigd lichaam en een zuivere geest.” We leven in een hectische tijd, zegt ze, mannen en vrouwen hebben meer verantwoordelijkheden dan ooit: „Kinderen, werken, school.” Wie hier komt, voelt zich moe, vies. „Maar zodra je dan wordt ingezeept met olijfzeep, het stoombad met eucalyptus ervoor zorgt dat je huid loskomt, en je op de verwarmde steen ligt om stevig gescrubd te worden, dan voel je dat je poriën openstaan en je lichaam én geest gezuiverd worden.”

Foto Getty Images

Ruw washandje

Want dat scrubben, op de oosterse manier, is echt iets anders dan thuis met een beetje badzout, verzekert Johri. „Met badzout maak je je huid alleen maar gladder. Hier weken we de huid eerst los tijdens het stomen, dan nemen we een ruw washandje en verwijderen we alle dode huidcellen.” En daar mag best een beetje kracht bij worden gebruikt, zegt ze.

Johri ziet dat ook vrouwen met een westerse achtergrond steeds beter begrijpen dat dát de bedoeling is van het hammam-ritueel: de tijd nemen, tot rust komen, diep reinigen. Niet even de tram uitspringen voor een massage, „maar helemaal bijkomen, om daarna weer klaar te zijn voor de wereld, zeg ik altijd.”

En natúúrlijk houdt ze rekening met wie er komt. Vrouwen met een hele witte huid worden iets minder hard gescrubd dan vrouwen met meer pigment, van wie de huid over het algemeen wat steviger is, legt Johri uit. „We willen geen schaafwondjes.” En de vrouwen die hier iedere maand komen, die zijn het harde scrubben vaak wat meer gewend.

Ze veert op om de grote badruimte te laten zien. Normaal gesproken is het hier warm, zegt Johri – nu staat alles uit. Links staat een koud dompelbad, rechts een stoombad, dat normaal gesproken zo’n 55 graden wordt. Langs de oosters betegelde wanden staan zuilen met wasbakjes, „daar kun je water uit scheppen en over jezelf heen gieten”. De grote, verwarmde zwarte stenen plaat vormt het middelpunt, hierop word je ingezeept met een Turkse zeepzak en gescrubd. „Je moet het maar eens komen proberen”, zegt Johri nog eens.