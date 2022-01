Dol op cryptomunten? Ken uw tegenstanders

Keihard de kop indrukken in China, of laten circuleren in de hoop dat het milder wordt in het Westen? Je denkt: coronavirus, maar dit gaat over cryptomunten. Beijing zorgt er met harde hand voor dat die geen voet meer aan de grond krijgen in China. In het Westen groeit de cryptoboom nog snel. De nieuwste loot: ‘decentralised finance’ (DeFi), simpel gezegd een systeem van cryptohandelsplatforms waar allerlei financiële diensten, waaronder ook leningen, mogelijk moeten zijn.

Dat komt wel heel dicht bij een bank. Toezichthouders op het financiële systeem kijken er met argusogen naar. Zodra crypto en al zijn varianten het systeem bedreigen, slaan ze alarm. De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) waarschuwde vorige maand in zijn Quarterly Review dat DeFi helemaal niet zo decentraal is als het lijkt. Deze ‘decentralisatie-illusie’ treedt op omdat er, in de woorden van de BIS, een onvermijdelijke tendens is naar centralisatie van het beheer van deze platforms. Vooral omdat ook blockchainmechanismen, zoals die waar DeFi gebruik van maakt, een „tendens hebben tot machtsconcentratie”.

Bovendien lijdt DeFi – nog steeds volgens de BIS – aan „ernstige kwetsbaarheden”, door het gebruik van relatief weinig eigen vermogen, een mismatch tussen de looptijd van aangetrokken en uitgeleend geld, sterke interne samenhang tussen de ingenomen financiële posities en een gebrek aan schokabsoberend vermogen.

Dat loopt, oogt en kwaakt als Lehman Brothers aan de vooravond van de financiële crisis. De BIS stelt dan ook dat de „interne beheersstructuren van DeFi natuurlijke aanknopingspunten zijn voor overheidsbeleid”.

Dat klinkt best bedreigend. Crypto-adepten zouden er goed aan doen centrale banken en andere toezichthouders niet te negeren als instellingen die er niets van begrijpen, maar juist goed te volgen wat zij vinden en wat ze van plan zijn.

Dat geldt ook voor een ander, recent voorbeeld. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde deze week een blog waarin de correlatie tussen de prijs van bitcoin en de aandelenkoersen werd onderstreept. Die samenhang was er vóór de pandemie nog niet. Maar een combinatie van ruim geldbeleid en een grotere risicobereidheid van beleggers heeft sindsdien gezorgd voor een stevige samenhang.

Dat betekent nogal wat. Het risicoprofiel van beleggingsinstellingen – en banken die door hun klanten richting cryptoproducten zijn geduwd – gaat er op vooruit als cryptomunten géén samenhang vertonen met de rest van de financiële markten waar zij zaken doen. Is die samenhang er wél, dan stijgt de kans op calamiteiten. De IMF-analyse valt dan ook te lezen als een oproep tot verhoogde waakzaamheid van toezichthouders op het financiële systeem. Inderdaad: „Deze bevindingen suggereren dat het nauwlettend volgen van cryptomarkten en het instellen van geëigende reguleringsmaatregelen nodig zijn om potentiële risico’s voor de financiële stabiliteit te mitigeren.”

Ook hier: ken uw tegenstrevers. Het vrij rondgaan van crypto bereikt ook in het Westen zijn grenzen. Hoe dichter de cryptorevolutie het financiële systeem zélf nadert, hoe meer gealarmeerd de autoriteiten worden. Dus je kunt juichen als wéér een bank, belegger, beurs of land crypto de liefde betuigt – erkenning! – maar als de cryptowereld te groot wordt, dan slaat de échte wereld uiteindelijk terug. Of dat nu gebeurt door strenge regulering (lockdown) of een door centrale banken ingevoerde eigen variant – een central bank digital currency die overal al op de tekentafel ligt. Die laatste is ook niet zonder gevaar – denk aan privacy – maar kan zich voor je het weet razendsnel verspreiden – met milde symptomen.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.