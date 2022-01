De nieuwe, monumentale roman van de schrijfster van Een klein leven is een literair waagstuk (●●●●)

Ergens in de loop van Hanya Yanagihara’s langverwachte derde roman Naar het paradijs wordt de opzet van het boek terloops samengevat. Over geliefden Charles en David schrijft ze dat ze elkaar alleen maar willen kennen zoals ze elkaar op dat moment meemaken, ‘alsof ze allebei te weinig fantasie hadden om zich elkaar in een andere context te kunnen voorstellen. Maar stel dat ze daartoe gedwongen werden? Stel dat de aarde een stukje zou opschuiven in de ruimte, een paar centimeter maar, net genoeg om hun wereld, hun land, hun stad, henzelf, compleet te herscheppen?’

Herscheppen en de mens in een andere context plaatsen is precies wat Yanagihara in dit lijvige literaire waagstuk doet. In drie delen, feitelijk boeken op zich, beschrijft ze volgens een gekend sciencefiction-procedé alternatieve geschiedenissen én een alternatieve toekomst van Amerika, tijdlijnen die niet uit elkaar voortvloeien maar parallel naast elkaar bestaan, en die slechts verwant zijn in terugkerende locaties (Hawaï en New York) en terugkerende namen, die steeds weer op nieuwe personages worden geplakt. Net als in haar bestseller Een klein leven (2015) speelt Yanagihara zo met tijd en historiciteit, al deed ze dat in die roman juist door het New York van haar personages in barnsteen te vangen, een eeuwigdurend jaren-negentig. Het suggereert dat Yanagihara vooral tégen de geschiedenis schrijft. Wat in Naar het paradijs betekent: tegen de ideeën die die vermeende geschiedenis schragen. Amerika als moreel superieur paradijs. Amerika als exceptie.

Het eerste deel van Naar het paradijs – het door Henry James’ gelijknamige roman geïnspireerde ‘Washington Square’ – is gesitueerd in 1893, een jaartal dat niet zonder betekenis is. In ónze werkelijkheid werd in 1893 het koningshuis van Hawaï onttroond – niet toevallig liggen Yanagihara’s wortels op die archipel. In het 1893 van ‘Washington Square’ is Hawaï nog steeds onafhankelijk, terwijl het ons bekende Amerikaanse vasteland is opgedeeld in de Republiek Maine, de Amerikaanse Unie (die zich uitstrekt van Ohio tot Nevada), de Westerse Unie (de drie staten aan de westkust), de Koloniën, waarin we de contouren van de oude Confederatie herkennen, en de Vrije Staten in het noordoosten, waar het puritanisme geen factor van belang is, getuige het ingeburgerd zijn van het homohuwelijk.

Voorname familie

In New York, gelegen in de Vrije Staten, ontmoeten we David Bingham, een fragiele jongeman uit een voorname familie. En zijn dominante grootvader, die David probeert uit te huwelijken aan Charles Griffith, een weduwnaar uit een geslacht van scheepsbouwers en bonthandelaren. De ouders van David zijn aan ‘de ziekte’ bezweken (ziekte is een centraal thema in dit boek), terwijl David zelf aan depressies lijdt die eufemistisch worden aangeduid als zijn ‘afzonderingen’. David zal het familiehuis aan Washington Square erven, maar zelf twijfelt hij over een toekomst in de dwangbuis. Wie is hij nou helemaal? ‘Een man die in het huis van zijn grootvader wacht tot zijn leven zich eindelijk eens aankondigt, terwijl het ene seizoen bijna ongemerkt overgaat in het andere?’

Terwijl David stroeve ontmoetingen heeft met beoogd echtgenoot Charles, valt hij voor de vrijgevochten maar armlastige pianodocent Edward Bishop. Deze Edward is gevlucht uit de Koloniën, ruimdenkend en wars van conventies. Hij wil met David naar het Westen vertrekken, maar David aarzelt – het is een onveilige plek voor mensen zoals zij. Ondertussen doet grootvader, à la Henry James, er alles aan hun liefde tegen te werken.

Direct blijkt de kracht van Yanagihara. Ze bouwt haar vreemde wereld volkomen natuurlijk op uit scherp ‘geobserveerde’ details – omgangsvormen, eetgewoonten, mode, het politieke Umfeld – maar ze vergeet ondanks haar experimentele opstelling nooit de mensen scherp uit te lichten, hun onderlinge relaties en hun individuele worstelingen. Waarbij het, net als in Een klein leven, opvalt hoe goed ze is in het vangen van mannenliefdes en mannenvriendschappen.

En toch is dit zeker niet het sterkste deel van Naar het paradijs. Hoewel niet direct een pastiche op 19de eeuwse literatuur, bevat ‘Washington Square’ er teveel elementen van: de alwetende verteller, lange zinnen vol terzijdes, het gebruik van uitroeptekens en een vreemd puriteinse omgang met de beschrijving van seks. Dat hield deze moderne lezer wat op afstand.

AIDS-epidemie

In het tweede boek valt die afstand weg. We zijn in 1993 – of moet ik zeggen: een 1993? – in (een) New York in de schaduw van de AIDS-epidemie. We ontmoeten een andere David, een andere Charles – alsof Yanagihara ons duidelijk wil maken dat de geschiedenis zich in vreemde bochten kan wringen, maar dat mensen mensen blijven. Deze David komt van het nu niet-onafhankelijke Hawaï en stamt af van het koningshuis. Als de geschiedenis anders was gelopen had hij zelfs koning kunnen zijn, iets wat in New York anno 1993 geen enkele betekenis heeft.

David woont samen met de oudere, rijkere Charles in diens huis aan, jawel, Washington Square. Tijdens een avond waarop Charles en een groepje oude vrienden – van wie een aantal ‘ziek’ is – afscheid nemen van Peter, een terminale ex van Charles, wordt David geconfronteerd met zijn positie. Niet alleen als de jongere lover, maar ook als Hawaïaan: andere huidskleur, andere geschiedenis, afstammend van een beroofd volk. Hij is Charles dankbaar, en toch is er een gevoel van misplaatstheid. ‘Charles hield van hem, hij zou altijd voor hem zorgen, hij had hem een leven gegeven dat hij zich anders nooit had kunnen veroorloven, al kreeg hij soms het gevoel dat het niet zijn eigen leven was, dat hij plotseling iemands rol moest overnemen halverwege een scène die hij was vergeten, gespitst op de cues van de andere acteurs in de hoop dat zijn tekst hem weer te binnen zou schieten.’

David werd door zijn grootmoeder Kawika genoemd, de Hawaïaanse vorm van David, een koningsnaam. Een naam, ook, die eerder werd gedragen door Davids vader, ‘zijn grootmoeders eerste teleurstellende nalatenschap’. Ook diens verhaal lezen we: de liefdesrelatie met een man die Edward heet, en het weinig paradijselijke stukje grond dat Lipo-Wao-Nahele wordt genoemd en waar Davids vader zich met kind en geliefde terugtrekt. ‘Een plek waar de geschiedenis er niet toe deed, een plek waar ze zich eindelijk thuis zouden voelen, een plek waar zijn vader met evenveel angst als verwachting naartoe was gegaan.’ Via de getuigenis van de vader krijgen we zicht op broeiend verzet, en op het zoveelste misdrijf dat het zwarte hart van Amerika vormt.

Spiegelpaleis

En weer een David. En weer een Charles. En weer een Edward. En weer een Peter. En weer een huis aan Washington Square. Het is duidelijk: we lopen door een spiegelpaleis vol gebroken spiegels.

Het sluitstuk van Naar het paradijs speelt in de toekomst en heet ‘Zone Acht’, naar een van de streng gereguleerde zones waarin New York is opgedeeld en waarin mensen grotendeels gevangen zitten. Het is 2093, Amerika heeft een cascade aan pandemieën te verhapstukken gekregen – die van 2030, 2046, 2056, 2072 – die de opmaat zijn geweest naar een totalitaire controlestaat die volledig is ingericht op het beteugelen van uitbraken. Althans, zo beweert die staat. Velen vermoeden dat de uitbraken misbruikt worden en misschien zelfs in de hand zijn gewerkt door de machthebbers. In deze troosteloze wereld – tot in verbluffend en verstikkend detail door Yanagahira opgeroepen – leeft Charlie, een jonge vrouw die een van de vele ziektes heeft overleefd. Ze is er onvruchtbaar van geworden, en geestelijk en emotioneel vlak. Kort hiervoor is Charlie door haar inmiddels overleden opa uitgehuwelijkt aan een vriendelijke man die voor haar zal zorgen, maar die seksueel niet in haar geïnteresseerd is. Omdat hij zijn verboden heil elders zoekt? Terwijl er geruchten de ronde doen dat er een nieuwe, nóg dodelijkere ziekte voor de deur staat, komt Charlie in contact met een eigenaardige man die David heet en die… Ja, wat wil die David eigenlijk?

Via oude brieven krijgen we afwisselend het verhaal van Charlie’s grootvader Charles mee, een Chinees-Hawaïaanse wetenschapper die zich sinds de jaren ’40 heeft bezighouden met het voorspellen van ‘nieuwe ziektes’. Epidemieën en pandemieën zijn legio, weet hij, door te overvloedig gebruik van antibiotica, en door ‘de verwoesting van natuurlijke habitats en de groei van megasteden’ die maakt dat mensen ‘dichter bij dieren wonen dan ooit tevoren, en daarmee dichter bij een wildgroei aan zoönosen’. Steeds virulentere ziektes zijn aanleiding voor steeds repressievere maatregelen: quarantainekampen die iets wegkrijgen van sterfhuizen, het afsluiten van internet om nepnieuws te kunnen beteugelen, reisverboden, en uiteindelijk het uitroepen van de ultieme controlestaat. Charles is geen slecht mens, verre van, maar hij werkt er toch aan mee, simpelweg omdat hij zich geen andere omgang met zulke dodelijke ziektes kan voorstellen… en de lezer misschien ook wel niet. Ondertussen vergeet Yanagihara geen seconde te benadrukken dat zelfs in deze context, op deze paar centimeter verschoven aarde, mensen onverminderd proberen iets van het verschraalde leven te maken.

Beste deel

‘Zone Acht’ is het sterkste deel van Naar het paradijs, zozeer dat het de voorgaande delen dreigt te overweldigen. Dat is ook omdat het twee keer zo lang is als de andere delen, en omdat het expliciet raakt aan het thema dat onze collectieve bovenkamer gekraakt heeft: corona. Zelfs als je tégen de geschiedenis schrijft, sta je er middenin, zo blijkt. Wat logisch is: elke alternatieve (toekomst)geschiedenis is geboren uit je eigen tijd, en is er onherroepelijk mee in gesprek.

Wat ‘Zone Acht’ op een goeie manier ongemakkelijk maakt, is dat Yanagihara’s dystopische wereldbeeld een aantal argumenten onderstreept die door critici van het coronabeleid worden gegeven. Hoe kwetsbaar zijn we in een crisis voor overreach door de overheid? Hoeveel rechten en vrijheid kun je inleveren zonder dat dat offer definitief wordt? Ik weet niet of het Yanagihara’s bedoeling is in die discussies te treden, maar het gebeurt. Op zijn minst laat ze zien dat we – al was het maar om draconische maatregelen te voorkomen – veel alerter moeten zijn op omstandigheden die zoönose in de hand werken. De vrijheid zal niet bestand zijn tegen een frontale aanval van de natuur.

De mokerslag van ‘Zone Acht’ maakt Naar het paradijs onvergetelijk, maar maakt ook dat het boek enigszins uit het lood hangt. Of dat problematisch is? Als je je romans netjes afgehecht en uitgebalanceerd wenst wel. Maar niet als je geprikkeld wilt worden door durf en ideeën, en als je een literair avontuur met de nodige ongemakken prefereert boven een probleemloze reis. Yanagihara is een schrijver die zich verzet tegen de vermeende grenzen van de literatuur, en die al doende bewijst hoe illusoir die grenzen zijn. Alleen daarom al is het het waard haar te lezen.

Naar het paradijs is uitdrukkelijk geen roman voor lezers die een herhaling van Een klein leven wensen. Dat was vooral een emotionele uitdaging – een gitzwart sprookje dat sommigen (onder wie ik) van de sokken blies en dat door anderen als traumaporno werd gezien. Naar het paradijs is koeler, cerebraler. Het is een boek over zelfbeschikking, ziekte; over mens blijven in onmenselijke omstandigheden. En ja, het is een frontale aanval op de leugen genaamd geschiedenis.

Hanya Yanagihara: Naar het paradijs. (To Paradise) Vert. Inger Limburg en Lucie van Rooijen. Nieuw Amsterdam, 670 blz. € 24,99 ●●●●●

Lees ook dit interview met de schrijfster: Hanya Yanagihara: ‘We hadden het mis met het idee van Amerika als een paradijs’