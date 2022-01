De Fransen hebben Stromae, maar wij hebben Tonko Dop

In Frankrijk staat cultuur nu eenmaal wat hoger in aanzien, hoorde ik her en der nadat de zanger Stromae zondag in een Franse nieuwsuitzending op een vraag over muziek en depressie had geantwoord door pardoes zijn nieuwe nummer (over depressie) te gaan zingen. Kunst in het nieuws! Zoiets zou bij ons, barbaarse Bataven, nooit kunnen.

Dat was echter buiten Tonko Dop gerekend. De verslaggever van Nieuwsuur die jaarlijks als een dappere, met boeken beladen pakezel de genomineerden voor de Libris Literatuurprijs bezoekt, is sinds dinsdag bezig aan een bijzondere boekenreis. Hij gaat op visite bij zes Nederlandse kinderboekenschrijvers van internationale faam. De jongste is 83, de oudste 93. We zien hen niet in een cultureel hoekje aan de randen van de nacht, maar gewoon in Nieuwsuur.

Dinsdag schoof Dop aan bij Imme Dros (85) en Harrie Geelen (83). Zittend op de bank in een woning die de opruimfase allang was ontgroeid, begonnen de echtelieden bij de eerste vraag precies tegelijkertijd te spreken. Is er een grens aan jullie veelzijdigheid, had Dop willen weten. Dros: „Nou, je kunt dood neervallen. Dan is het afgelopen.”

Geelen, schrijver en tekenaar, vertelde over het illustreren van het werk van zijn vrouw. „Je maakt niet samen een boek. Dat is niet zo. Zij maakt een boek. Klaar. Dan ga ik tekenen wat zij geschreven heeft. Ik teken iets waarvan ik denk dat ik het prettig zou vinden als het erbij stond. Want je moet vooral niets afnemen door te tekenen.” Zijn vrouw laat dingen open, vertelde hij. Dros, van opzij: „Ik hou niet van beschrijvingen.”

Zo liet Dop zich meevoeren naar het land van verwondering waar deze twee auteurs de scepter over zwaaien. „Ik schrijf heel vaak iets op en dan denk ik: wat een mooie eerste zin. Waarom schrijf ik die zin?” zei Geelen. „En dan komt er, door die zin, een verhaal. Alsof iemand anders in mijn hoofd zegt: doe die zin es.” Als je schrijft voor hele kleine kinderen, legde Dros uit, „dan moet je met je materiaal, met je taal, alles zo klein mogelijk maken. Je laat al het overbodige weg, maar je moet er wel een inhoud aan geven.” Naast haar verzuchtte haar man: „Ja, prachtig.”

Betalen om te lezen

Ja, prachtig – deze reportageserie. Dros vertelde hoe ze de ontlezing van haar kinderen en kleinkinderen had bestreden. „Die lazen niet en dus betaalde ik ze. Vijf euro per boek kreeg mijn kleindochter. Dat liep aardig op. Waarom wel betalen als een kind op een voetbalclub wil en niet om te lezen?”

Haar man herinnerde zich hoe zijn vader hem tachtig jaar geleden in bed zelfverzonnen verhalen vertelde. „Het tweede verhaal was in Tori-tori. Dat was een niet bestaande taal.” Geelen sprak een paar zangerige zinnen Tori-tori, eindigend met een harde „Toe”. Daar schrok de jonge Harrie van – het was ook het teken dat hij moest gaan slapen.

Woensdag vertelde collega Els Pelgrom (87) dat ze haar boeken schrijft voor het kind dat ze zelf was. „Druk, lastig en dromerig – maar dat zeggen ze allemaal.” Tonko Dop drong erop aan dat ze iets zou vertellen over haar nieuwe boek, dat dit voorjaar verschijnt. „Er ligt een hoofd op een kussen en dat leeft. Er is een gekko die praat met het hoofd en dat wordt een vriend. Maar zo is het wel genoeg.”

Toen Dop haar vroeg of ze zich als schrijver of als kinderboekenschrijver beschouwde, kreeg hij een standje. „Dat vind ik zo Nederlands: alles moet meteen in een hokje.” (Harrie Geelen had dinsdag gezegd dat een kind beslist of iets een kinderboek is: „Door het te lezen.”)

Zo krijgen de cultuurpessimisten toch ongelijk. De Fransen hebben dan wel Stromae in hun journaal, maar wij hebben Tonko Dop, de man die in Nieuwsuur een hokje voor de verbeelding mag inrichten. Wel elke dag graag. En voor altijd.