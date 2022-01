De dame met de zuidwester

Op 15 januari herdenkt Vlieland de honderdste sterfdag van zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg (1850-1922). Ze was voor de eilanders een afgezant van een totaal andere wereld. In Betzy Akersloot-Berg zeeschilderes tekent (de Noorse) biografe Brit Bell haar portret: „Klein en slank, met een aristocratisch air, gekleed in een mooie japon en altijd met een parasol op straat”. Ze was in 1896 met haar man Gooswinus Gerardus Akersloot naar Vlieland – een winderig eiland zonder bos – gekomen. Hij was oud-burgemeester van Hoevelaken, zij kwam uit Aurskog, een dorp ten oosten van Oslo. Merkwaardig genoeg werd hij op Vlieland benoemd tot consul van het Noors-Zweedse koninkrijk. Toen leden van het koninklijk huis – eerst prins Hendrik en later koningin Wilhelmina – de oversteek naar het eiland maakten, ontvingen Betzy en Gooswinus hen met alle egards.

Elke eerste zondag van de maand hield zij salon voor de notabelen van het dorp; dan presenteerde zij zelfgemaakt gebak en onderhield zij haar gasten met verhalen over haar reizen. Niet alleen had zij Duitse, Franse en Italiaanse streken bezocht, ook trok zij jaarlijks naar de Noorse kust, op zoek naar geschikte onderwerpen voor haar schilderijen.

En hoewel de dorpelingen haar met respect bejegenden, bleef ze een vreemde eend in de bijt. Een Noorse. Kinderloos. Vroom maar niet kerks. Onconventioneel in alle opzichten. Een kunstenares die met storm en ontij eropuit trok om het natuurgeweld op doeken te kwasten. Want dit Noorse buitenlid van de Haagse School schilderde een oeuvre bij elkaar dat tot op de dag van vandaag blijft boeien en intrigeren.

Woeste golven en waaiend schuim

Het echtpaar bewoonde het Tromp’s Huys, dat nooit door Tromp is bezocht. Nu herbergt het een museum dat Betzy’s oeuvre beheert en exposeert. Achterin de tuin verrees een atelier met vrij uitzicht over de Zuiderzee. Dat atelier staat er nog steeds, het is inmiddels een zomerhuisje.

In haar tijd waren zeemotieven zeer gewild, vooral bij haar mannelijke collega’s. De schilderessen hadden zich tevreden te stellen met bloemen en vruchten, Delfts aardewerk of schattige hondjes en katjes. Maar Betzy was de zee met hart en ziel toegedaan. Ze bracht lange perioden in het atelier door zonder een kwast aan te raken, dan was ze bezig met het bestuderen van de zee en de wolkenformaties. Ze lijstte haar werk in met wrakhout dat zij aan de kustlijn verzamelde.

In de jaren tachtig had ze in Scheveningen les gekregen van de schilder Hendrik Willem Mesdag. Uit die tijd dateren haar doeken van op het strand liggende vissersschepen, zoals ook haar leermeester ze schilderde. Liever dan een spiegelgladde zee had Mesdag woeste golven en waaiend schuim. Betzy deelde die voorkeur. Bij slecht weer trok zij haar oliejas aan, zette haar zuidwester op en installeerde zich in een houten kist op het strand. Op een keer zou ze zich zelfs in een kist langs de vuurtoren laten zakken.

De dame met parasol kon dus zomaar veranderen in een vrijgevochten kunstenares met een zuidwester. De Vlielanders dachten er het hunne van. Toen zij met haar palet naast het aangespoelde lichaam van een drenkeling plaatsnam, greep de burgemeester in. Dit ging te ver! Toch maakt de verdronkene wel degelijk deel uit van de ruim driehonderd olieverven die de schilderes heeft nagelaten. Het verhaal gaat dat een Vlielandse jutter bereid was om als model de plaats van de ongelukkige zeeman in te nemen.