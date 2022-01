Dankzij haar stem werd elk lied een statement

Dat haar, die heupen, de eyeliner, maar vooral: die stem. Het was haar stem waardoor Ronnie Spector, geboren als Veronica Bennett, die op 12 januari op 78-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan kanker overleed, al bij leven legendarisch was.

Haar stem was als een sirene die zelfs boven het straatgedruis van New York kon uitkomen – schel, hard en stoer. Want al werd Spector beroemd met lieftallig lijkende liedjes (‘Baby, I Love You’), ze was onvervaard, zowel in klank als levenshouding. Dankzij die stem werd elk lied een statement, wie had haar ‘Be My Baby’ durven tegenspreken?

Het was deze stem die haar latere producer en echtgenoot Phil Spector bij de eerste noot tot grote opwinding bracht. „Dat is de stem waar ik al die tijd naar zocht”, zei Spector op een avond in 1963 toen Veronica Bennett, zus Estelle en nicht Nedra Talley een stukje voorzongen.

Veronica, opgegroeid in Washington Heights, Manhattan, was via haar moeder zowel Afrikaans-Amerikaans als Cherokee. Ze zag er ‘anders’ uit dan haar buurtgenoten en ze werd gepest. Daardoor werd ze juist onverschrokken, zei ze zelf. Het was haar droom om te zingen, ze oefende met haar zus en nichtje in de hal bij haar oma, waar het mooi galmde. Begin jaren zestig begonnen de drie een zanggroep, eerst als Ronnie and The Relatives, daarna als The Ronettes. Ze traden op op feestjes met covers. Maar ze wilden eigen liedjes. Die zou Spector schrijven en produceren, in zijn karakteristieke stijl met weelderige instrumentaties en galmeffecten – een ‘wall of sound’– waar Ronnie alsnog bovenuit klonk.

Internationale sterren

Startschot was ‘Be My Baby’ in 1963, dat door radio-dj’s tot song of the century werd uitgeroepen. Er volgden hits als ‘So Young’ en ‘Walking In The Rain’ en de drie zangeressen met hun identieke mini-jurken, beehives (torpedovormig kapsel) en Cleopatra-achtige oogmake-up werden internationale sterren. In Engeland waren The Ronettes net zo populair als The Beatles en The Rolling Stones, met wie ze op tournee gingen: de Stones in het voorprogramma van The Ronettes.

Ronnie’s huwelijk met Phil Spector, met wie ze naar Californië verhuisde, viel eind jaren zestig samen met het eind van The Ronettes. Van de jaloerse Spector mocht Ronnie niet zingen en ze mocht nergens heen. In 1972 ontsnapte ze uit het met camera’s en prikkeldraad beveiligde landhuis, op blote voeten. Spector had voor de zekerheid haar schoenen verstopt.

Eenmaal vrij begon Spector – de naam hield ze – weer te zingen, waar ze maar kon. Ze werkte samen met George Harrison en Bruce Springsteen, in 1999 produceerde Joey Ramone haar album She Talks To Rainbows. Ze behaalde geen groot commercieel succes meer, maar ze bleef wel optreden en samenwerken. Jongere artiesten werden door haar geïnspireerd. Amy Winehouse baseerde haar kapsel en make-up op Spector; na Winehouse’s dood zong Spector als eerbetoon een versie van ‘Back To Black’.

Ronnie Spector was hertrouwd en woonde met haar echtgenoot in Connecticut, in de buurt van Keith Richards. Als ze bij Richards op bezoek ging, vroeg hij haar altijd om even te zingen. ‘Be My Baby’, samen bij de piano.