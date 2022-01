Britse prins Andrew raakt titels kwijt, moet zich als burger verdedigen in misbruikzaak

De Britse prins Andrew heeft afstand gedaan van zijn koninklijke en militaire titels en moet zich als burger verdedigen in de Amerikaanse misbruikzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het Britse Koninklijk Huis donderdag bekendgemaakt in een korte verklaring. Het besluit is de eerste reactie van Buckingham Palace op de misbruikzaak, waarin de 38-jarige Virginia Guiffre Andrew beschuldigt van drievoudig seksueel misbruik toen zij een tiener was.

De verklaring van het Britse koningshuis volgt op de beslissing van de Amerikaanse rechter, die woensdag oordeelde dat de misbruikzaak tegen Andrew doorgang kan vinden. Andrews advocaten wilden de zaak nietig laten verklaren, omdat Giuffre in 2009 een schikking van een half miljoen dollar trof met de Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein. In een eerste reactie liet een bron rond Andrew weten „niet verbaasd” te zijn over de beslissing van de rechter.

Giuffre stelt dat Andrew haar zou hebben gedwongen tot seks in het huis van Epstein, op diens privé-eiland en in het huis van Epsteins partner en rechterhand Ghislaine Maxwell in Londen. Maxwell werd in december schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor Epstein. Andrew heeft de aanklachten altijd ontkend. Hij ontkende zelfs Guiffre te hebben ontmoet, hoewel ze samen op een foto te zien zijn.

Oproep veteranen

Volgens Buckingham Palace zal Andrew de komende tijd geen openbare taken op zich nemen. Hij had zijn publieke optredens in 2019 al opgeschort vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. Een bron die sprak met de BBC wist te melden dat Andrews publieke taken nu worden verdeeld onder de overige leden van het Britse koningshuis. In de misbruikzaak, die naar verwachting tussen september en december 2022 begint, kan Andrew nu onder ede gehoord worden.

Eerder donderdag ontving koningin Elizabeth een brief van een groep van meer dan 150 veteranen van het Britse leger, waarin ze werd opgeroepen om haar zoon prins Andrew zijn militaire titels te ontnemen. „Ongeacht de uitkomst van Virginia Giuffre’s civiele zaak tegen prins Andrew, is zijn positie binnen de Britse strijdkrachten nu onhoudbaar”, aldus de antimonarchistische actiegroep Republic. Andrew was viceadmiraal van de Britse Koninklijke Marine.