Prins Andrew raakt koninklijke en militaire titels kwijt om misbruikzaak

De verklaring is maar twee zinnen lang, maar van grote betekenis voor het Britse koningshuis. Prins Andrew (61) raakt zijn koninklijke en militaire titels kwijt, maakte Buckingham Palace donderdagavond bekend. De zoon van koningin Elizabeth zal zich geen Koninklijke Hoogheid meer noemen.

Aanleiding voor dit besluit is een gevoelige civiele rechtszaak in de Verenigde Staten waarin Andrew verwikkeld is. De nu 38-jarige vrouw Virginia Giuffre beschuldigt de prins van meermalig seksueel misbruik, waarbij de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein en de onlangs veroordeelde Ghislaine Maxwell een bemiddelende rol zouden hebben gehad. De vergrijpen zouden zo’n twintig jaar geleden bij hen thuis, in Londen, New York en op Epsteins privé-eiland bij de Amerikaanse Maagdeneilanden hebben plaatsgevonden.

Afgelopen woensdag oordeelde de rechter – de zaak dient bij een federale rechtbank in New York – dat Andrews argumenten om deze zaak niet in behandeling te nemen onvoldoende grond hebben. De zaak gaat dus door, al kan de prins nog in beroep gaan tegen dit besluit of proberen om tot een financiële schikking te komen met Giuffre. Al zei haar advocaat dat het haar niet om het geld te doen is, maar om gerechtigheid.

Druk op koningshuis te groot

De belangrijkste troef van de prins om deze zaak te proberen te voorkomen, was een geheime overeenkomst tussen Giuffre en Jeffrey Epstein uit 2009. Zij verklaart daarin dat ze niemand verbonden aan Epstein zal aanklagen, ook geen „potentieel in beschuldiging gestelden”, een categorie waar Andrew onder zou vallen. Epstein betaalde haar er 500.000 dollar voor, zo’n 430.000 euro. Maar de rechter oordeelde dat die verklaring te vaag is om zeker te zijn dat de prins bedoeld werd. Ook het bezwaar van Andrews advocaat dat Giuffre niet specifiek genoeg in haar aanklacht is, zag de rechter niet als relevant.

De negatieve aandacht voor dit wangedrag waarvan het derde kind van Elizabeth en wijlen prins Philip wordt beschuldigd, dreigt een feestelijk jubileumjaar zwaar te verstoren. Begin februari zit Elizabeth zeventig jaar op de troon, langer dan welke monarch in de Britse geschiedenis ook. Een seksschandaal over een van haar kinderen vormde geen onderdeel van de festiviteiten. In de Britse tabloidpers wordt druk gespeculeerd of en hoeveel koningin Elizabeth meebetaalt aan alle juridische kosten van Andrew, naar verluidt in haar jongere jaren haar favoriete zoon.

Kan Andrew zweten of niet?

Nu duidelijk is dat de zaak in New York doorgaat, werd de druk op het koningshuis te groot en dus moet Andrew zich als gewone burger verdedigen. Ook een oproep van zo’n 150 veteranen zal aan dit besluit hebben bijgedragen. Zij schreven donderdag een brief aan Elizabeth waarin ze haar dringend verzoeken om prins Andrew zijn titels te ontnemen. Elke andere hoge militair zou allang uit zijn functies zijn ontheven, schrijven ze, omdat zij moeten voldoen aan „de hoogste eisen rond oprechtheid, eerlijkheid en eerzaam gedrag”. „Normen waar prins Andrew niet aan voldoet.”

De militairen verwijzen in hun brief ook naar een rampzalige poging van Andrew om zich publiekelijk te verdedigen tegen de beschuldigingen, een interview met de BBC in 2019 waarin hij met volgens hen „ongeloofwaardige beweringen” kwam. Naar aanleiding van dat interview zette Buckingham Palace zijn publieke optredens al stop, maar nu was het volgens de militairen tijd om een stap verder te gaan.

In dat uitgebreide tv-gesprek zei Andrew onder andere dat hij fysiek gezien niet kan zweten, om daarmee de bewering van Virginia Giuffre dat hij „zwetend en al om haar heen hing” in een Londense nachtclub te ontkrachten. Nu eist Giuffre in de rechtszaak medisch bewijs dat hij inderdaad niet kan zweten. Ook zei Andrew zich geen ontmoeting met haar te herinneren, terwijl er foto’s bestaan waar ze samen op staan en in de lens kijken.