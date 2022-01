Stroomvoorziening steeds afhankelijker van buitenland

TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk, verwacht dat de onderlinge afhankelijkheid van landen in Noordwest-Europa om op elk moment van de dag voldoende stroom te leveren, snel zal toenemen. Tot 2025 kan Nederland in principe „zijn eigen broek ophouden”, aldus operationeel directeur Maarten Abbenhuis. Daarna zal dat niet meer zo zijn.

Nederland zal in 2030 gedurende 593 uur per jaar afhankelijk zijn van stroom uit het buitenland, volgens de donderdag verschenen Monitoring Leveringszekerheid 2021. Hierin rekent TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat scenario’s door voor de toekomstige leveringszekerheid van elektriciteit. In de monitor van vorig jaar werd nog uitgegaan van 453 uur. Die toename illustreert de groeiende onzekerheid.

TenneT pleit daarom voor een nog betere afstemming tussen de Europese landen. Volgens de netwerkbeheerder heeft de verbondenheid van het elektriciteitsnetwerk in Europa grote voordelen, omdat de stroomprijs daardoor relatief laag is. Maar nu kolen- en gascentrales minder uren draaien en er steeds meer weersafhankelijke duurzame energie op de markt komt, kan de leveringszekerheid na 2025 in gevaar komen.

Europees regelen

In het rapport wordt dat risico nog voorzichtig geformuleerd. TenneT stelt dat ‘toekomstig Nederlands beleid aan de leveringszekerheid getoetst [moet] worden’, waarbij ‘buitenlandse ontwikkelingen […] nauwlettend worden gevolgd’. Ook pleit de netwerkbeheerder voor meer ‘internationale afstemming’. Maar in een bijeenkomst met journalisten naar aanleiding van de monitor bleek donderdag dat TenneT zich zorgen maakt. „Dit moeten we Europees regelen”, zei Patrick van de Rijt, hoofd van de afdeling marktanalyse. Abbenhuis vindt het in Europa nu nog „te veel ieder voor zich”, volgens hem „neemt de bezorgdheid toe”. Hij vroeg zich af of het verstandig zou zijn om „een harder signaal af te geven”.

Van de Rijt wees erop dat Europese afstemming wel beter wordt. De Europese beheerders van de hoogspanningsnetwerken hebben een gezamenlijk model ontwikkeld om de netwerken en de leveringszekerheid te beoordelen. Op Europees niveau gebeurt zo hetzelfde als TenneT met dit rapport op nationaal niveau doet. TenneT verwacht dat de European Resource Adequacy Assessment (ERAA), zoals de jaarlijkse Europese toetsing wordt genoemd, steeds belangrijker zal worden in de besluitvorming van Europese landen.

Het grote probleem bij de stroomopwekking is een toenemende onzekerheid aan de aanbodkant, en een groeiende vraag naar elektriciteit. De snelle groei van de hoeveelheid elektriciteit uit zon en wind maakt de stroomvoorziening weersafhankelijker, terwijl door klimaatverandering het weer juist minder stabiel is dan in het verleden. Om alle mogelijke scenario’s in kaart te brengen heeft TenneT de weersgesteldheid van de afgelopen 35 jaar in zijn beoordeling meegenomen.

Lees ook: Tennet: altijd goedkope stroom is geen zekerheid meer

Goedkope stroom

Traditionele elektriciteitscentrales, in de woorden van TenneT zogeheten ‘stuurbare bronnen’, kunnen bovendien het grootste deel van de tijd niet langer concurreren met de goedkope stroom uit zon en wind. Van de Rijt noemt de kerncentrale in Borssele als voorbeeld. Nu is de prijs van de stroom uit die centrale 80 procent van de tijd nog concurrerend met die van elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen. Over een aantal jaren zal dat nog maar 60 procent van de tijd zo zijn.

Een deel van de onzekerheid hangt samen met het overheidsbeleid. In navolging van het Planbureau voor de Leefomgeving constateert TenneT dat er in het klimaatbeleid een kloof gaapt tussen ambities en concrete maatregelen – in de woorden van TenneT tussen ‘voorgenomen en vastgesteld beleid’. Dat maakt goed voorspellen lastig.

Overheden voelen bovendien de druk om hun ambities nog verder op te schroeven. Zo besloot het kabinet kort voor de jaarwisseling dat kolencentrales vanaf 1 januari jaarlijks niet meer dan 35 procent van hun capaciteit mogen gebruiken. Uit oogpunt van klimaatbeleid een logische maatregel, maar als die 35 procent ruim voor het einde van een jaar wordt bereikt, kan dat betekenen dat Nederland meer stroom moet importeren.

TenneT pleit voor meer flexibiliteit. Dat kan in het groot, door overtollige elektriciteit uit zon of wind te gebruiken om groene waterstof te produceren. Maar het kan ook in het klein. Op dit moment leveren zonnepanelen op woningen de meeste stroom in het begin van de middag, als er minder vraag naar is. Als die stroom zou worden opgeslagen in thuisaccu’s, kunnen die aan het begin van de avond, als er juist veel elektriciteit nodig is, het netwerk ontlasten.