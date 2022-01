Acteur Manuel Broekman aangeklaagd voor aanranding, rechtszaak dient volgende week

De Nederlandse acteur Manuel Broekman (35) is aangeklaagd voor aanranding. Op 21 januari moet hij voorkomen bij de rechter. Dat bevestigt het Amsterdamse OM donderdagavond na berichtgeving van Shownieuws.

In de tenlastelegging, die NRC heeft ingezien, staat dat de aanklager Broekman beschuldigt van het aanraken van haar borst en vagina van een vrouw zonder dat zij daar toestemming voor gegeven had. Dit zou op 4 juli 2020 in Amsterdam zijn gebeurd. Het management van Broekman was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Broekman is vooral bekend van de populaire NPO-serie Feuten, over het fictieve studentencorps Mercurius. Van de serie werd later ook een speelfilm gemaakt. Verder speelde hij in de romantische komedies Hartenstraat en Smoorverliefd. In 2014 was Broekman deelnemer van Expeditie Robinson, een programma waarin bekende Nederlanders moeten overleven op een onbewoond eiland.

De acteur vertolkt een rol in de speelfilm Zwanger&Co, die vanaf het einde van deze maand te zien zou zijn in bioscopen. Het is nog onduidelijk of de film, waar ook de Nederlandse acteurs Lieke van Lexmond en Waldemar Torenstra in spelen, nog zal verschijnen nu bioscopen dicht zijn door de coronamaatregelen.