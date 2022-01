Aanbod koopwoningen opnieuw fors afgenomen

Het aanbod van koopwoningen is in het vierde kwartaal van vorig jaar fors afgenomen. Er stonden in Nederland ruim 33 procent minder huizen te koop in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In Amsterdam nam het aanbod zelfs met 38 procent af. Een oorzaak voor het beperkte aanbod noemt de vereniging niet.

„Het lijkt op een stuk gedraaide grammofoonplaat, maar ook dit kwartaal zien we dat de mogelijkheden om een huis te kopen in de gemeente Amsterdam weer is afgenomen”, reageert voorzitter Jerry Wijnen van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) op de cijfers. „Veel hoofdstedelijke bewoners wijken geheel tegen hun zin uit naar andere steden en dorpen.”

Dat de woningmarkt overspannen is, blijkt ook uit de verkoopprijzen. Iets meer dan 80 procent van alle huizen in Nederland wordt boven de vraagprijs verkocht, in Amsterdam ruim 82 procent. De uiteindelijk verkoopprijzen zijn in een jaar tijd met ruim 20 procent gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar 438.000 euro. In Amsterdam was dat 602.000 euro.

Politieke keuzes

„De afgelopen tijd hebben veel partijen de schuld gekregen van het vastlopen van de woningmarkt: makelaars, de media en zelfs ouderen, maar de oorzaak ligt toch echt bij de door de politiek gemaakte keuzes”, zegt Wijnen. Hij roept zowel de lokale politiek als het nieuwe kabinet op tot actie. „Niemand zit nog te wachten op papieren oplossingen voor de bühne. Laten we stoppen met wijzen naar anderen die het fout doen en het probleem nu gaan oplossen.”

In het regeerakkoord is vastgelegd dat „de woningbouw versneld wordt naar rond de 100.000 woningen per jaar.” Het streven daarbij is dat „tenminste tweederde daarvan betaalbare huurwoningen en koopwoningen worden.” Ook is er „speciale aandacht voor voor starters, senioren en middeninkomens.”

Experts zetten vanwege personeelstekorten in de bouwsector grote vraagtekens bij de ambitieuze doelstellingen. Hugo de Jonge (CDA) is als nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen.