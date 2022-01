Zeur niet! Annie Schmidt blijft spits en actueel

Annie M.G. Schmidt is niet altijd zo intens geliefd geweest als ze in haar latere jaren was. Wie in januari 1981 naar haar nieuwe musical Madam ging kijken, in het Nieuwe de la Mar-theater in Amsterdam, liep de kans een eenvoudig pamfletje van het zogenoemde Warm Lesbies Front in de handen gedrukt te krijgen waarin cynisch protest werd aangetekend tegen de voorstelling van die avond. „U gaat nu een stuk zien,’ begon de tekst, ‘waarin lesbiese-feministen voorgesteld worden als naïeve, a-sexuele, kreterige, kijvende wijven die andere vrouwen proberen te lijmen met stroopwafeltjes. Wij willen u erop wijzen dat dit beeld alleen bestaat in de fantasie van de schijfster en de regisseur en dat hier om een vervalsing van de werkelijkheid gaat.”

Van dit pamfletje – gestencilde schrijfmachineletters op hardroze papier, in de activistische spelling van die dagen – is nog één exemplaar bewaard gebleven. Het is vanaf dit voorjaar te zien op de tentoonstelling Zeur niet! in het Allard Pierson-museum in Amsterdam, als tastbaar overblijfsel van de ophef die de schrijfster destijds veroorzaakte.

Madam was de vijfde van de zeven musicals die Annie M.G. Schmidt en haar vaste componist Harry Bannink tussen 1965 (Heerlijk duurt het langst) en 1984 (Ping ping) hebben gemaakt. De tentoonstelling overziet dat gedenkwaardige oeuvre met een bonte uitstalling van affiches, foto’s, geluidsopnamen, videobeelden, kostuum- en decortekeningen, authentieke kostuums, scripts met handgeschreven notities, bladmuziek en allerlei curiosa - zoals een kladpapiertje waarop Schmidt in een café naast theater Carré te elfder ure nog een extra coupletje heeft gekrabbeld terwijl de repetities voor de musical Wat een planeet al gaande waren. En haar schrijfmachine staat er straks ook.

Zeur niet! is samengesteld door Sanne Thierens, die eerder promoveerde op de musicals van Schmidt en Bannink en daarover vorig jaar een wetenswaardig boek schreef onder de van Annie Schmidt geleende titel Mjoeziekul.

Abortus, kernenergie: nog actueel

Die studie liet onder meer zien dat in alle zeven musicals verrassend vaak actuele kwesties werden verwerkt - en hoe vaak dat kwesties waren die ook nu nog actueel zijn. Er kwam kernenergie in voor, er werd gezongen over abortus en homoseksualiteit, en het ging over de schadelijke effecten van massaconsumptie en industriële uitstoot – alle hete hangijzers die de tijdgeest van de jaren zestig, zeventig en tachtig bepaalden. Zo maakte Annie Schmidt in al haar musicals gebruik van de satirische middelen van het cabaret – het genre waarin ze ooit haar eerste liedteksten voor opdrachtgevers als Wim Kan en Wim Sonneveld had geschreven. Met als gevolg dat haar musicals maar weinig leken op de romantisch getinte niemendalletjes die in die tijd gewoonlijk het etiket musical droegen. Ze waren veel scherper, veel ironischer dan de rest. Veel geëngageerder ook.

Maar tegelijk wist ze haar betrokkenheid bij het maatschappelijk discours met zo veel esprit onder woorden te brengen dat ze niet tot ophef leidden. Bijna al haar musicals werden kassuccessen. Annie Schmidt vertolkte vrijwel ieders gevoelens – mede dankzij de wondermooie melodietjes waarmee Harry Bannink haar teksten vleugels gaf. Een lied als ‘Vluchten kan niet meer’ (uit de musical En nu naar bed) schetst een desolaat toekomstbeeld, maar wordt verwarmd door de koestering van de muziek. En in het hallucinerende ‘Dansen op een vulkaan’ (uit Foxtrot) gaat de aanstaande uitroeiing van de mensheid paradoxaal goed samen met de schwung van een shownummer.

Controversieel waren die musicals nooit. Op één na.

Madam, de vijfde van de zeven, ging over een chic bordeel en een naastgelegen vrouwenhuis die elkaar het voortbestaan betwistten. En ook over het feminisme dat de man als vijand beschouwde. In haar eigen vooruitstrevende vriendinnenkring had Annie Schmidt daarover al heel wat felle discussies gevoerd. Ze meende dat er in de vrouwenstrijd iets fanatieks was geslopen dat haar niet beviel. Ze voelde zich niet solidair met vrouwen die de heteroseks hadden afgezworen en lesbisch waren geworden, omdat ze niet meer met hun onderdrukker naar bed wilden.

Tot afgrijzen van sommige vriendinnen uit de hoek van het feministisch tijdschrift Opzij vertelde de schrijfster spottend dat haar eens was gevraagd of ze weleens had geprobeerd met een vrouw naar bed te gaan: „Nee, dat had ik niet, maar ik heb het ook nooit gedaan met een bok en ik weet zeker dat dat ook niets voor mij is.”

Op werkbezoek in het bordeel

Om beslagen ten ijs te komen, legde ze werkbezoeken af aan de vermaarde seksclub Yab Yum en het vrouwencafé Saarein – twee uitersten die ze in Madam in cabareteske stijl tegenover elkaar kon zetten. Onweerlegbaar was echter, dat de sekswerkers in haar musical aanzienlijk aantrekkelijker in het leven stonden dan de bewoonsters van het blijfvanmijnlijfhuis. Terwijl de levenslustige hoeren vrolijk de baas speelden over hun mannelijke cliëntèle, hielden de felle feministes zich voornamelijk bezig met het voeren van eindeloze principiële discussies. Geen wonder dat de schrijfster haar spot voornamelijk op de activisten richtte – hun humorloosheid leende zich bij uitstek voor een lachwekkende parodie. De aankleding en de muziek deden de rest: verlokkende gewaden en ravissante muziek tegenover blauwe tuinbroeken en militante demonstratiedeunen.

Het pamfletje van het Warm Lesbies Front was niet het enige protest tegen Madam. Ook andere groeperingen – het Vrouwenhuis in Leeuwarden, de actiegroep Vrouwen tegen Seksueel Geweld – lieten van zich horen. In Leeuwarden werd de spelersbus zelfs bekogeld met sneeuwballen. Zelf vond Annie Schmidt alle kritiek schromelijk overdreven. „Als je dit soort spot en ironie niet kan begrijpen, blijf er dan van af,” zei ze. En: „Ik heb in Madam over de uitwassen van het feminisme willen lachen. Maar dat mag niet.”

De bezoekcijfers hebben in elk geval niet geleden onder de ophef. Al snel kon er een tweede seizoen worden bijgeboekt. En in de tussentijd begonnen Annie Schmidt en Harry Bannink alweer te werken aan hun zesde productie: een thriller in de vorm van een musical, onder de titel De dader heeft het gedaan. Daar bleek niemand iets tegen te hebben.

Zeur niet! in Museum Allard Pierson in Amsterdam, van 15 april t/m 30 okt. Inl: in Museum Allard Pierson in Amsterdam, van 15 april t/m 30 okt. Inl: allardpierson.nl