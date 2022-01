Winstwaarschuwing, slaapapneu-apparaten blijven voor Philips hoofdpijndossier

Tegenslagen blijven zich opstapelen voor Philips. Het bedrijf zag zich woensdag genoodzaakt een waarschuwing af te geven vanwege teleurstellende cijfers. Daarbij lopen de kosten voor de terugroepactie van slaapapneu-apparaten op naar bijna driekwart miljard euro.

De omzet over afgelopen kwartaal is 4,9 miljard euro, zo’n 350 miljoen euro lager dan verwacht. Een jaar eerder behaalde Philips in dezelfde periode nog 6 miljard euro omzet. De jaaromzet komt naar verwachting uit op 17,2 miljard euro.

Philips heeft last van de tekorten van elektronische onderdelen zoals computerchips. Ook de druk op de scheepvaart – zoals tekorten aan zeecontainers – maken dat Philips minder producten kan maken en verkopen dan het zou willen.

Ziekenhuizen stellen daarnaast ook de installatie van de apparatuur van Philips uit. Bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten of de drukte door coronazorg.

Aan het begin van de pandemie hield Philips zich nog opvallend goed staande. De omzet en winst stegen flink. Het bedrijf profiteerde ervan veel meer beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen te verkopen dan normaal. Vorig jaar april was de beurswaarde van het bedrijf nog 45 miljard euro (inmiddels 25 miljard).

Maar kort daarna kwam het bedrijf met een mededeling die grote gevolgen zou hebben. De slaapapneu-apparaten van het bedrijf blijken gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen. In 2008 kocht Philips voor 4,3 miljard euro Respironics, een Amerikaans bedrijf dat onder meer slaapapneu-apparaten maakt. Sindsdien is Philips verantwoordelijk voor de machines. Voor Philips zijn deze apparaten een enorm hoofdpijndossier. Naar verwachting moeten 5,2 miljoen apparaten worden vervangen of gerepareerd. Het is een megaoperatie waarvan de kosten almaar oplopen. Eerder was er al een half miljard voor uitgetrokken, woensdag kwam daar nog 225 miljoen bij.

Geluiddempend schuim

Mensen met slaapapneu kampen met ademstops in hun slaap. Sommigen zijn daardoor zo moe dat zij andere ziektes ontwikkelen of een gevaar vormen in het verkeer. De machines zijn in principe een uitkomst voor gebruikers, ware het niet dat ze dus niet helemaal veilig blijken te zijn.

Het probleem schuilt in het geluiddempend schuim. Het gaat om een paar gram kunststofschuim (polyester-polyurethaan) dat moet voorkomen dat het apparaat trilt en lawaai maakt. Bij een beperkt aantal gebruikers blijkt het schuim los te komen. Deeltjes ervan waren bijvoorbeeld zichtbaar in het mondneusmasker en de verwachting is dat die deeltjes ook in de neus en mond van mensen zijn gewaaid.

Toen het schuim werd onderzocht, bleek ook dat er in de eerste dagen van gebruik gassen van het schuim vrijkomen. Inmiddels weet Philips op basis van nog meer onderzoek dat deze gassen (bij de onderzochte typen van het apparaat) binnen de gezondheidsnormen blijven.

Een ander onderzoek naar het risico op gezondheidsschade door de deeltjes die vrijkomen, loopt nu. In het tweede kwartaal van dit jaar wil Philips daarover publiceren.

Het bedrijf heeft al voorzichtig gesuggereerd dat er een verband is tussen de problemen van zwervende deeltjes en apparaten die reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen zoals ozon en ultraviolet licht. Met name in de VS worden zulke machines verkocht, het zijn een soort bakken waar gebruikers hun slaapapneu-apparaat in kunnen stoppen. Dat is makkelijker dan het elke dag zelf met een sopje te reinigen. SoClean, een van de makers van zulke apparaten, heeft aangekondigd een rechtszaak aan te spannen tegen Philips vanwege „valse en misleidende” beschuldigingen.

De link met deze machines zou maar een deel van de verklaring zijn, problemen met het schuim spelen ook (maar in mindere mate) in landen waar zulke machines niet in trek zijn.

Strenge waakhond

De meeste gebruikers van de machines wonen in de VS en de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA is tot nu toe bijzonder kritisch op Philips. In het najaar bezocht het de betreffende Amerikaanse fabriek van Philips, vroeg documenten op en kwam met strenge bevindingen. Volgens de FDA had Philips al sinds 2015 signalen dat het geluiddempende schuim niet goed was, maar zijn die signalen niet goed op waarde geschat.

Philips heeft laten weten dat het afgelopen jaren in totaal 1.254 klachten over het schuim heeft gekregen, wat het bedrijf ziet als een bescheiden aantal gezien de vele miljoenen apparaten die zijn verkocht. Maar de FDA denkt dat er bij die inventarisatie een flink aantal klachten over het hoofd is gezien doordat niet de juiste zoektermen zijn gebruikt. Medewerkers van Philips zijn nu handmatig door enkele honderdduizenden opmerkingen en klachten over de machines aan het gaan om te tellen hoeveel klachten te maken (kunnen) hebben met het schuim.

De vraag of Philips op tijd gehandeld heeft, kan belangrijk worden in rechtszaken. Philips heeft nog geen geld opzijgelegd voor juridische kosten die zullen voortvloeien uit de terugroepactie. Dat is te vroeg om in te schatten, vindt het bedrijf, rechtszaken staan nog in de kinderschoenen.

In de VS gaat het in ieder geval om een massaclaim waar tientallen mensen bij zijn aangesloten. Advocatenkantoor SAP heeft in Nederland Philips aansprakelijk gesteld; dat kantoor komt op voor Nederlanders die klachten hebben – variërend van hoofdpijn tot longkanker – en willen weten of de machines daar iets mee te maken hebben. Naar schatting gebruiken vijftigduizend Nederlanders de machines.