WeTransfer gaat in Amsterdam naar de beurs

De Nederlandse bestandendeeldienst WeTransfer gaat naar de beurs in Amsterdam. Dat meldt WeRock N.V., de eigenaar van het techbedrijf, woensdag in een persbericht. Wanneer het bedrijf precies genoteerd zal worden aan Euronext is niet duidelijk, wel is bekend dat de onderneming bij de beursgang voor ongeveer 160 miljoen euro aan nieuwe aandelen zal uitgeven.

De afgelopen jaren heeft WeTransfer volgens WeRock N.V. de omzet ieder jaar met ruim 30 procent zien groeien. De verwachte inkomsten voor 2021 van de bestandendeeldienst schat het bedrijf op meer dan 100 miljoen euro. WeTransfer is een zogeheten ‘unicorn’, dat wil zeggen dat het bedrijf op papier in potentie meer dan 1 miljard dollar (880.000 miljoen euro) waard is. In januari 2021 werd in de media al gespeculeerd dat WeTransfer naar de beurs zou gaan, in 2018 kondigde de dienst zelf al aan binnen twee á drie jaar een beursnotering te willen.

WeTransfer is een website waarmee bestanden verstuurd kunnen worden die te groot zijn om te mailen. De techonderneming werd in 2009 opgericht door de Nederlanders Ronald Hans, Rinke Visser en Bas Beerens. Volgens het bedrijf maken zo’n 87 miljoen mensen maandelijks gebruik van de dienst. Het bedrijf verdient geld met advertenties en abonnementen. Bijna 390.000 gebruikers betalen voor de dienst: zijn mogen extra grote bestanden versturen en zien geen reclame.

Het hoofdkantoor van WeTransfer staat in Amsterdam, het bedrijf heeft daarnaast vestigingen in New York, Seattle en Los Angeles. Naast het delen van bestanden heeft het bedrijf ook een dienst waarmee online schetsen en presentaties gemaakt kunnen worden.

