Wat valt er dit jaar te vieren of herdenken?

150 jaar Mondriaan

Zwart en wit, drie primaire kleuren en horizontale en verticale lijnen. Meer had Piet Mondriaan (1872-1944) niet nodig om de schilderkunst naar nieuwe abstractieniveaus te leiden. Hoe groot daarmee zijn invloed is geweest op de beeldende kunst, maar ook op design, architectuur en mode, laat het Kunstmuseum Den Haag van 2 april t/m 25 september zien op de tentoonstelling 150 jaar Mondriaan. Met driehonderd werken is het Kunstmuseum beheerder van de grootste Mondriaan-collectie ter wereld. Ook Fondation Beyeler bij Bazel en K20 in Düsseldorf vieren het 150ste geboortejaar van Mondriaan.

Documenta 15

Het Indonesische kunstcollectief Ruangrupa. Foto Nicolas Wefers

’s Werelds grootste en meest invloedrijke tentoonstelling voor hedendaagse kunst organiseren ten tijde van een pandemie, kan dat wel? Na enige twijfel is aangekondigd dat de vijftiende editie van de vijfjaarlijkse Documenta in Kassel komende zomer doorgaat zoals gepland (van 18 juni t/m 25 september). Het Indonesische kunstcollectief Ruangrupa is dit keer de samensteller. Onder de deelnemers veel activistische collectieven van het zuidelijke halfrond. Zij zullen exposeren in het Fridericianum-museum in Kassel, maar ook in een voormalig warenhuis en een oud wijndepot.

200 jaar Mauritshuis

Aardbeienplant (c.1690) Alida Withoos.

Het Mauritshuis in Den Haag, het museum van Meisje met de parel en De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp , viert in 2022 zijn 200-jarig bestaan. Naast de uitgave van een jubileumboek presenteert het museum twee grote tentoonstellingen. In het voorjaar, van 10 februari t/m 6 juni, In volle bloei, een expositie met zeventiende-eeuwse bloemstillevens. Werken uit de eigen collectie van Ambrosius Bosschaert, Roelant Savery en Rachel Ruysch, worden aangevuld met bruiklenen van over de hele wereld. In het najaar, van 29 september t/m 15 januari 2023, toont het museum de Hollandse meesters uit de Frick Collection in New York, onder meer een groot zelfportret van Rembrandt uit 1658.

100 jaar Suze Robertson

Pietje met gouden achtergrond (c. 1895-1898), Suze Robertson. Foto Peter Cox

Zij behoorde tot de voorlopers van de Amsterdamse Joffers en haar werk was sterk verwant met het vroege oeuvre van Vincent van Gogh. Met twee elkaar aanvullende overzichtstentoonstellingen vestigen het Noord-Veluws Museum in Nunspeet en het Haagse museum Panorama Mesdag van april t/m september de aandacht op schilder en tekenaar Suze Robertson (1855-1922), die 100 jaar geleden overleed. In Nunspeet zijn haar schilderijen te zien, in Den Haag de werken op papier. Bij de tentoonstellingen verschijnt een gezamenlijke publicatie.

400 jaar Molière

De Franse toneelschrijver en acteur Moliére. Foto Stéphane Lavoué

Het geboortejaar van de Franse toneelschrijver en acteur Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend als Molière (1622-1673), wordt komend jaar in heel Frankrijk gevierd met talloze tentoonstellingen, festivals, lezingen en voorstellingen. Maar ook in Zwitserland, België en zelfs in Kansas City, waar Franse immigranten zijn werk al eeuwenlang opvoeren. De Comédie-Française brengt filmregistraties van vier van zijn bekendste werken naar Europese bioscopen. Zo brengt Ivo van Hove vanaf 1 april een nieuwe regie van Molières bekendste stuk Tartuffe. Claude Stratz regisseert Molières laatste komedie, Le malade imaginaire. Tijdens de opvoering van dit stuk, waarin hij zelf de hoofdrol speelde, stortte Molière in 1673 op het podium in elkaar. Hij stierf enkele uren later, 51 jaar jong.

75 jaar Willem Pijper

De Nederlandse componist Willem Pijper. Foto Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

„De muziek van Willem Pijper (1894-1947) is van een niveau dat ver uitsteekt boven de doorsnee productie van onze vaderlandse componisten”, schreef NRC 50 jaar geleden. Pijpers geschriften verschenen de afgelopen jaren in kloeke bundels, zijn 75ste sterfjaar leidde in deze concertluwe tijden in elk geval al tot een 8-delige podcastserie over Pijpers korte, heftige en rusteloze bestaan. In de podcastserie belichten schrijver/musicoloog Arthur van Dijk en dirigent Ed Spanjaard een aantal cruciale periodes en werken uit Pijpers leven.

150 jaar Ralph Vaughan Williams

Componist Ralph Vaughan Williams in 1953. Foto Ron Burton/Getty Images

De muziek van componist Vaughan Williams (1872-1958) kent in Nederland weinig echt vurige liefhebbers. Of zijn 150ste verjaardag hier leidt tot enig feestgewoel is dan ook de vraag – al wordt zijn belang als een van de grootste componisten van het VK algemeen onderschreven. Bekend zijn het vioolwerk The Lark Ascending of de Fantasia on a theme by Thomas Tallis. Maar probeer maar eens naar het tubaconcert te luisteren en níet in een goed humeur te raken. Niet te missen ook: de prachtige, afwisselende en uiterst sfeervolle Songs of Travel; een uitstekende soundtrack voor elke lockdown-wandeling.

200 jaar César Franck

De Belgische componist César Auguste Jean Guillaume Hubert Franck. Foto Pierre Petit

César Auguste Jean Guillaume Hubert Franck, werd op 10 december 200 jaar geleden geboren in Luik. Op zijn dertiende verhuisde hij naar Parijs, waar hij uitgroeide tot een van de belangrijkste Franse componisten van zijn tijd, met name met zijn kamer- en orgelmuziek. Ook zijn enige symfonie, in d klein, werd erg bekend.

Theater aan het Vrijthof in Maastricht wijdt diens componistendag (22 januari) aan Franck, met o.a. Marcel Verheggen op het orgel van de Sint Servaasbasiliek en een avondprogramma door philharmonie zuidnederland [zonder hoofdletters] met pianist Denis Kozhukhin. Het programma van philzuid klinkt een dag later ook in Eindhoven.

50 jaar The Godfather

Marlon Brando als Vito Corleone.

Een van de beste en invloedrijkste maffiafilms viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag, The Godfather van Francis Ford Coppola. Tien jaar geleden kozen NRC-lezers The Godfather als beste film aller tijden – Coppola’s Apocalypse Now (1979) eindigde op de derde plaats. The Godfather maakte van het typisch Amerikaanse genre van de gangsterfilm een historisch epos met de allure van een Shakespearedrama. De Corleone-clan, aangevoerd door ‘Peetvader’ Vito (Marlon Brando), staat symbool voor nietsontziend kapitalisme, met als kanttekening dat The Godfather zijn moordzuchtige hoofdpersonen behoorlijk aantrekkelijk presenteert.

100 jaar Pasolini

Filmmaker Pier Paolo Pasolini in 1964.

De Italiaanse filmmaker, schrijver en dichter Pier Paolo Pasolini werd honderd jaar geleden geboren, op 5 maart 1922. Niet dat hij vergeten is: er worden nog steeds boeken en films over de homoseksuele marxistische intellectueel gemaakt. Ook zijn dood – hij werd in 1975 vermoord door een schandknaapje – houdt nog steeds de gemoederen bezig, want was het wel het werk van een eenling? Zijn films schokten meermaals het publiek door hun rauwe realisme, politieke stellingname en indringende analyse van de moderne consumptiemaatschappij. Tussen 1961 en 1975 regisseerde hij twaalf speelfilms, waaronder Teorema en schandaalfilm Salò, en enkele episodes in omnibusfilms.