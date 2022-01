Wanneer valt Rutte IV?

In een uitzending van Jinek, in september vorig jaar, zei Caroline van der Plas van BBB dat er half januari een nieuw kabinet op het bordes zou staan. Daar was om gelachen, zei ze toen ik haar rond Kerst tegenkwam in de Tweede Kamer. Zó lang kon de formatie toch nooit duren?

Na de zomer was míjn voorspelling nog: nieuwe verkiezingen. Sigrid Kaag had Mark Rutte omschreven als een ritselaar zonder visie. Als je zo’n punt maakte van leiderschap ging je toch niet meedoen aan een kabinet onder zíjn leiding?

In het boek Thinking fast and slow, uit 2011, toonde de Israëlische psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman aan dat een voorspelling van een politieke duider, of een expert op wat voor gebied dan ook, net zo weinig waard is als die van zomaar iemand. Uit Amerikaans onderzoek, The Good Judgement Project, bleek daarna dat het er vooral om draait of iemand aan zichzelf durft te twijfelen. Een superexpert die met grote stelligheid iets beweert over de toekomst zit er veel vaker naast dan iemand die weinig weet, maar kritisch blijft over eigen ideeën.

De onderzoekers zagen dat zo’n zelfverzekerde, slechte voorspeller wel vaak populair was bij veel mensen en meer kans had op een mooie tv-carrière dan een twijfelaar die het beter wist.

Over het kabinet-Rutte IV kun je van Binnenhof-specialisten nu horen dat het vast voortijdig valt omdat er drie parlementaire enquêtes komen: over de gaswinning in Groningen, de Toeslagenaffaire, corona. Die manier van denken, zegt oud-VVD-strateeg Mark Thiessen, noem je de availability bias: „Als iets nog vers in het geheugen ligt, overschat je de kans dat het nog een keer zo gaat.”

Wie aan zichzelf durft te twijfelen, zagen onderzoekers, kan véél beter voorspellen

Vorig jaar trad het kabinet af na een parlementair onderzoek naar de toeslagen. „Dan zal dat, is het idee, wel wéér door zoiets gebeuren. Ik denk zelf eerder dat het mis kan gaan door het politieke klimaat, dat zo verziekt is.”

Om er echt iets over te kunnen zeggen, moet je dat dus ook weer in twijfel trekken. In september vorig jaar, toen Kaag Rutte nog een ritselaar vond, was het politieke klimaat ook al verziekt en misschien wilden de partijen die nu in Rutte IV zitten, dáárom geen nieuwe verkiezingen. Je kunt denken dat CDA en D66 dat wel willen als ze zeker denken te weten dat Rutte niet opnieuw lijsttrekker wordt, om dan zélf met een premierskandidaat te komen. Maar wat doen ze als de politiek nog verziekter raakt? Als de bedreigingen heftiger worden, de onrust op straat uit de hand loopt?

Een talkshow kan er vast niets mee.

Ik vraag Caroline van der Plas, die goed zat met de bordesscène, wat zíj denkt: hoelang houdt Rutte IV het vol? „Tot mei 2023”, zegt ze. De Provinciale statenverkiezingen zijn dan geweest. „Het is niet handig om daarvóór te vallen.” Maar Sigrid Kaag, denkt ze, is al eerder weg. „Twee kapiteins op één schip. Dat werkt niet.”