Van Goghmuseum koopt vier prenten van Mary Cassatt

Het Van Goghmuseum in Amsterdam heeft vier kostbare prenten verworven van Mary Cassatt, de Amerikaanse impressionistische kunstenaar en tijdgenoot van Vincent van Gogh. Dat heeft het museum woensdagmiddag op een persconferentie bekendgemaakt.

Het gaat om drie grote kleurenetsen en een zwart-wit litho met voorstellingen van vrouwen. Voor deze prenten, die afkomstig zijn van een Amerikaanse verzamelaar, betaalde het museum ruim 1,4 miljoen euro. Drie grote fondsen en een aantal particulieren hebben samen de aankoopsom beschikbaar gesteld.

Mary Stevenson Cassatt (1844-1926) woonde en werkte lange tijd in Frankrijk. Ze staat met haar impressionistische schilderijen en tekeningen te boek als een van de vernieuwers van de Parijse kunstwereld in de late negentiende eeuw. Het Van Goghmuseum rekent haar prenten „tot het mooiste wat op grafisch gebied in het fin de siècle is geproduceerd”.

De drie aangekochte kleurenetsen – Het doorpassen, De brief en Badende vrouw – komen uit een serie van tien waarmee Cassatt haar naam als (prent)kunstenaar definitief vestigde. Ze maakte de etsen na een bezoek in 1890 aan een tentoonstelling van Japanse prenten in Parijs. Over die expositie schreef de Amerikaanse aan haar vriendin Berthe Morisot, een andere vrouwelijke impressionist: „We kunnen de Japanse prenten in de Beaux-Arts gaan bekijken. Echt, die mag je niet missen. Als je kleurenprenten wilt maken, is er niets mooiers voorstelbaar. Ik droom ervan en denk nergens anders meer aan dan aan kleur op koper.”

Mary Cassatt, In het theater (circa 1880). Foto Van Goghmuseum

‘Goede vrouwen’

Vincent van Gogh, die ook beïnvloed werd door de Japanse prentkunst, lijkt in een van zijn brieven een keer aan Cassatt te refereren. Dat deed hij op 20 juni 1888 vanuit Arles in een lange brief aan zijn zuster Willemien. Onder de impressionisten in Parijs, schrijft Van Gogh, zijn twee „goede” vrouwen. De experts die Van Goghs brieven annoteerden gaan ervan uit dat hij daarmee doelde op Cassatt en Morisot.

Vanwege de complexe en bewerkelijke techniek waren kleurenetsen in 1891 een ronduit gedurfde keuze. En als kunstenaars zich daaraan waagden lieten ze het drukken over aan specialisten. Cassatt niet; zij koos ervoor nauw betrokken te zijn bij het gehele productieproces.

Haar tien kleurenetsen uit 1891 zijn gedrukt in een oplage van zo’n 25 exemplaren. Amerikaanse musea bezitten verreweg de meeste exemplaren. De weinige etsen die aan de markt komen doen enorme bedragen. Een exemplaar van Badende vrouw (formaat 36,5×26,5 cm), een van de aanwinsten van het Van Goghmuseum, verwisselde in 1999 bij een veiling in New York voor omgerekend 368.000 euro van eigenaar.

Conservator Fleur Roos Rosa de Carvalho noemt de aanwinsten „de kroon op onze collectie Franse grafiek”. Ze prijst de intimiteit van Cassatts onderwerpskeuze en kwalificeert de prenten als „ongeëvenaard qua experimenteerdrift, technische finesse, stilering en subtiliteit”.

Het museum zocht al jaren naar kleurenetsen van Cassatt, zegt Rosa de Carvalho. Als er al iets werd aangeboden, waren de prenten echter te duur of liet de conditie te wensen over. De aanwinsten verkeren in topstaat. Andere etsen van Cassatt die de Amerikaanse verzamelaar het museum tegelijkertijd aanbood, vielen af omdat ze volgens het museum in een minder goede staat verkeren.

Zodra het Van Goghmuseum weer open mag, zal het de Cassatt-prenten tonen. Voor vier maanden. Want volgens de conserveringsregels voor werken op papier moeten de prenten daarna weer voor ten minste 44 maanden aan het licht worden onttrokken.