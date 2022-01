Treinverkeer in Noord-Nederland stilgelegd vanwege storing

ProRail heeft het treinverkeer in Noord-Nederland woensdagmiddag stilgelegd vanwege een grootschalige storing. Als gevolg rijden er geen treinen van en naar Groningen en Leeuwarden, meldt de NS. Het is de verwachting dat de problemen nog zeker tot 14.30 uur aanhouden.

ProRail meldt op Twitter dat de verkeersleidingspost in Groningen kampt met technische problemen en het treinverkeer met het oog op de veiligheid is stilgelegd. Een ProRail-woordvoerder zegt dat de communicatie- en computersystemen bij de post zijn uitgevallen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Alle treinen staan volgens ProRail inmiddels stil langs de perrons. De woordvoerder schat in dat er voor gestrande reizigers geen vervangend vervoer zal worden ingezet, omdat het gebied dat met uitval kampt te groot is. Hij raadt reizigers aan om de reisplanner in de gaten te houden.