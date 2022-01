Talkshow VI Vandaag toont de standaardman in zijn natuurlijke habitat

Het mannenquotum werd ruim gehaald op televisie dinsdag en niet alleen door het nogal binaire kandidatentrio van De slimste mens. De man was vooral onderzoeksobject. Zo zond de VPRO Baas in eigen zak uit, een vriendelijke korte documentaire over mannen in verschillende fasen van hun vruchtbaarheidsbewustzijn. Want waarom zouden voorbehoedsmiddelen een vrouwenzaak zijn?

Regisseur Lynn Deen filmde twee jonge mannen die ginnegappend en stoeiend door Amsterdam struinden, filosofeerden over onverwacht vaderschap en uitkijkend over het IJ kleine wijsheden formuleerden. „Voor je het weet heb je een kind, maar dan moet je nog vader worden.” Een man van een halve generatie ouder werd in het café geplaagd met zijn voorgenomen sterilisatie, een ingreep die bij zijn vrienden een zeker ongemak aanwakkerde: „Ik ga je wel de rest van je leven uitlachen omdat je gewoon minder man bent.”

Hoe de halve en hele man – en dan vooral in zijn witte verschijningsvorm – als norm verankerd is in ons systeem onderzoekt Sophie Frankenmolen in de vierdelige reportageserie Reference Man (BNNVARA), over het standaardmodel mens (wit, 175 cm lang, penisdragend) waarmee doorgaans wordt gerekend. De tweede aflevering verkende het universum van algoritmes. Die zijn volgegoten met kennis over vooral witte mannen, de groep die online de meeste gegevens heeft achtergelaten. Het algoritme geeft klakkeloos door wat het als ‘normaal’ heeft geleerd. Dus hebben spraakcomputers moeite met accenten, gunnen algoritmes vrouwen minder krediet en werden ‘afwijkende’ groepen in de Toeslagenaffaire keihard aangepakt. Een vrouw vertelt hoe ze bij het consultatiebureau te horen kreeg dat ze in een apart bakje zat omdat ze pas negentien was. Een paar jaar later werd ze (ten onrechte) gesommeerd jaren toeslag terug te betalen.

Harteloos reproduceren algoritmes de ongelijkheid waarmee ze zijn gevoed. Frankenmolen hoorde dat ze ‘gelijker’ gemaakt kunnen worden door er minder data over de witte Reference Man in te stoppen. Dan zou bijvoorbeeld de gezichtsherkenningssoftware die de politie gebruikt voor iedereen hetzelfde werken, maar minder goed dan nu bij de identificatie van witte mensen.

Niet te veel over voetbal

Wie de Reference Man in zijn natuurlijke habitat wil bewonderen kan nu dagelijks terecht bij VI Vandaag op SBS6, waar Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp (ik heb ze niet nagemeten, hoor) proberen niet te veel over voetbal te praten. Maandag leidde het tot een veelbekeken uitzending waarin werd gegrapt over de bordesfoto van het nieuwe kabinet („er staat een homo op de achterste rij”) en het Nederlands elftal: „Henk Fräser zit alleen maar in de dug-out omdat hij een kleurtje heeft.” Een algoritme had het niet verbeterd.

Overigens vond Derksen, zo mompelde hij dinsdag, de maandaguitzending „de slechtste aller tijden”. Ditmaal was econoom Wouter de Vries te gast, die orakelde over bezuinigingen op de gezondheidszorg als „een grote leugen”. Het probleem lag bij „de managers van de ziekenhuizen”.

Maandag lag het tempo van het programma laag, nu vuurde presentator Wilfred Genee het ene na het andere gespreksonderwerp op zijn gezelschap af, als een voetbalteam op zoek naar een toevalstreffer: Kuipers, Bergwijn, het kabinet, Van Lienden, corona, vaders en zonen, Engel, Feyenoord, Baudet, politiegeweld, Groningen, Bazoer. Een hotseknotsbegoniatalkshow. Derksen begon uit te varen tegen Mark Rutte (op wie hij heeft gestemd), René van der Gijp speelde verveeld met een mondkapje. Na een uur haalden de mannen de finish. Het was beter dan gisteren, recenseerde Derksen, die al jaren geleden heeft besloten zijn eigen Reference Man te zijn.