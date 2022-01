Splendid! roept het scherm je toe

Je bent een software engineer, je partner is gek van woordspelletjes en er zijn zeeën van tijd te doden vanwege een pandemie. Wat doe je? Je ontwerpt zelf een spelletje, voor haar. Dat is wat Josh Wardle uit Brooklyn deed.

Speciaal voor zijn vriendin ontwikkelde hij een minimalistische online-omgeving waar één keer per dag een nieuw vijfletterwoord geraden moet worden. Hij noemde het Wordle, een knipoog naar zijn achternaam. Het moest een digitaal liefdesspel zijn, speciaal voor haar alleen. Maar, zo bleek, meer mensen hebben tijd te doden. Binnen twee maanden speelden al meer dan 300.000 mensen ook een potje Wordle mee.

Het idee achter het spelletje is simpel. De speler heeft zes pogingen om een woord van vijf letters te raden. Staat de goede letter op de goede plek, dan kleurt het veld waarin de letter staat groen. Zit er in de poging een goede letter, maar staat die op de verkeerde plaats, kleurt het vakje geel. Is het een letter die niet in het gezochte woord voorkomt, dan wordt het vakje grijs.

Maar wacht, dit komt bekend voor. Dit klinkt als Lingo.

Hoewel Nederland het televisiespel meer omarmd heeft dan Amerika komt het er wel vandaan. De eerste aflevering werd daar op 28 september 1987 uitgezonden. Tot 25 maart 1988 verschenen 130 afleveringen. Pas in 2002 verscheen een nieuw seizoen. Alles bij elkaar zijn er in de Verenigde Staten slechts 515 afleveringen gemaakt. Wordle wordt daar dan ook vergeleken met Mastermind, niet met Lingo.

Geen prijs

Nee, dan Nederland. Sinds de eerste uitzending op 5 januari 1989 zijn er, volgens de laatste cijfers, 5.490 afleveringen uitgezonden bij vier verschillende omroepen.

Hoewel Lingo ondertussen, in tegenstelling tot Wordle, met zes letters gespeeld wordt, was het van origine ook een vijfletterspel. Maar het grote verschil tussen Wordle en Lingo is niet zozeer het aantal letters, maar vooral de éérste letter. Bij Lingo staat die namelijk al vast. Bij Wordle staat níks vast en dat maakt het spannend. In ruil daarvoor geeft Wordle wel een extra beurt aan de speler.

In tegenstelling tot Lingo is er alle tijd om over een antwoord na te denken

En zo kan je beginnen met SPACE en eindigen met SIEGE, beginnen met LOVER en eindigen met TIGER en – kantje boord – beginnen met POWER en in de laatste beurt tóch nog BANAL goed gokken. Gelukkig is er in tegenstelling tot Lingo alle tijd om over een antwoord na te denken. Splendid!, komt in het scherm te staan als het woord geraden is.

Daar zul je het als speler mee moeten doen. Er is geen prijs, alleen de wetenschap dat je vandaag gewonnen hebt en het morgen met een nieuw woord weer mag proberen. En dat nog minstens 2.500 dagen lang – zoveel woorden mocht de vriendin van Wardle selecteren uit het aanbod van 12.000 vijfletterige Engelse woorden. Wordle is een dagelijks liefdesspel met nog jaren te gaan.

Dat het naar Nederland zou komen was onvermijdelijk, zeker toen Alexander Klöpping tweette dat iemand „dit HEEL snel in het Nederlands” moest gaan doen. De computerscience-student Jelle Besseling las het en bouwde in een dag een variant in eigen taal: Woordle. Leuk natuurlijk, maar met veel minder liefde.