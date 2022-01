Saoedische vrouw betast? Dan aan de schandpaal

Voor het eerst is een Saoedische man wegens seksuele intimidatie van een vrouw veroordeeld tot publicatie van zijn naam in lokale Saoedische kranten. Dit is een strafmaatregel die begin vorig jaar werd ingevoerd maar nog niet eerder werd opgelegd.

Saoedische media meldden dat een rechter in de voor moslims heilige stad Medina dinsdag Yasser Muslim al-Arawi veroordeelde tot acht maanden cel, een boete van 5.000 rial (1.165 euro) én de publicatie van zijn veroordeling met naam en toenaam in lokale media. Volgens de krant Okaz uit Medina had de man de vrouw van achteren betast en lastig gevallen met obscene opmerkingen.

Seksuele intimidatie is pas sinds 2018 strafbaar in het oerconservatieve Saoedi-Arabië, waar de vrouw in veel opzichten nog altijd is achtergesteld bij de man. Een jaar geleden werd de drie jaar oude wet na de nodige discussie geamendeerd om ‘naming and shaming’ van de daders mogelijk te maken. Het is aan rechters om te bepalen of de ernst van het vergrijp die extra maatregel vereist.

Familie-eer

Sommige conservatieve Saoediërs verklaarden zich destijds tegen het amendement, omdat door zo’n publicatie niet alleen de eer van de verdachte maar ook die van overige familieleden zou worden aangetast. De familie-eer geldt als een groot goed in Saoedi-Arabië. Voorstanders betoogden echter dat het hoog tijd was voor deze aanpassing, mede omdat tot dan toe vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele intimidatie of misbruik vaak een groter stigma in de samenleving opliepen dan de mannelijke daders. Zij hoopten juist op een afschrikkende werking van deze extra straf.

Lees ook: Voor Saoedische vrouwen is vluchten aanlokkelijk

De nieuwe wet past in het beleid van de Saoedische kroonprins en feitelijke machthebber in het land, Mohammed bin Salman, om het land op sommige terreinen te liberaliseren. Zo mogen vrouwen tegenwoordig zelf autorijden en concerten bijwonen. Vrouwen die naar de smaak van MbS al te nadrukkelijk opkomen voor de rechten van de vrouw riskeren echter nog altijd gevangen te worden gezet.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Saoedische prinses Basma bint Saud (58) en haar volwassen dochter, die al drie jaar gevangen zaten, waren vrijgelaten. Ze waren nooit berecht en zelfs niet in staat van beschuldiging gesteld. Wel stond de prinses bekend als iemand die pleitte voor meer rechten voor vrouwen en een grondwet in plaats van de sharia, het islamitisch recht dat nu als leidraad geldt.