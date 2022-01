Misbruikzaak tegen prins Andrew mag van rechter doorgaan

Een Amerikaanse rechter heeft woensdag besloten dat de misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew door mag gaan. Eerder had hij een verzoek gedaan om de civiele zaak van de nu 38-jarige Virginia Giuffre af te wijzen. Zij beschuldigt de prins van driemaal seksueel misbruik in 2001, toen zij zeventien was. Guiffre is vermoedelijk slachtoffer van de Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die tientallen meisjes en vrouwen jarenlang zou hebben misbruikt.

Giuffre stelt dat Andrew haar zou hebben gedwongen tot seks in het huis van Epstein, op zijn privé-eiland en in het huis van Epsteins partner en rechterhand Ghislaine Maxwell in Londen. In augustus vorig jaar ondernam ze een poging een zaak aan te spannen tegen Andrew.

Andrews advocaten probeerden de aanklacht te laten vernietigen, op basis van een schikking van een half miljoen dollar die de vrouw zou hebben geaccepteerd in 2009 van Epstein. In ruil voor dat bedrag liet ze aanklachten tegen hem vallen en zou ze ook geen verdere juridische stappen ondernemen tegen Epstein, of tegen een van zijn contacten. De rechter oordeelde dat het „voorbarig” was om de beweringen van Giuffre in twijfel te trekken op basis van dat document.

De 61-jarige Andrew moet zich, na de mislukte poging de aanklacht te vernietigen, dit jaar verantwoorden voor de civiele rechter in New York. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zei in een BBC-interview in 2019 dat hij zich niet kon herinneren haar ooit te hebben ontmoet, terwijl hij met Giuffre en Maxwell op de foto staat. Maxwell is in december schuldig bevonden voor het ronselen van meisjes voor zedendelinquent Epstein. Epstein zelf pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel voordat hij in de rechtbank kon verschijnen.