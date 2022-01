Politie gaat taser gebruiken, eerste agenten al met wapen op straat

De politie zet sinds begin dit jaar de taser landelijk in. Zo’n 17.000 politieagenten krijgen sinds vorige week een driedaagse opleiding om gebruik te kunnen maken van een stroomstootwapen, meldt de politie woensdag. De eerste agenten hebben de opleiding al afgerond en dragen het wapen al op straat.

Sinds februari 2017 hebben vier politie-eenheden een pilot gedraaid met het wapen: Rotterdam, Amersfoort, Zwolle en Noord-Nederland. In die proefperiode is het wapen ongeveer driehonderd keer ingezet. In de meeste gevallen is dreigen met het wapen volgens de politie voldoende om de situatie te „de-escaleren”. Voormalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) stemde eind 2019 in met de aanschaf van de tasers.

Grapperhaus zei destijds dat het wapen goed gebruikt kan worden in situaties waar pepperspray niet toereikend is, maar een vuurwapen te ver gaat. Agenten die worden opgeroepen voor een 112-melding, meldingen van overlast of die werkzaam zijn in horecagebieden krijgen het wapen mee. Na hun dienst leveren zij het wapen weer in, laat een politiewoordvoerder weten. „Niet iedere agent heeft er standaard een.”

Omstreden

Het gebruik van een stroomstootwapen is niet onomstreden. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zei na het besluit van Grapperhaus dat de politie zich „heel bewust” moet zijn van de impact van de taser. „We weten nog niet welk effect één of meer stroomstoten kunnen hebben op de lichamelijke gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met een zwak hart of in een psychose.”

Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International waarschuwen voor ernstige medische risico’s en meldden in 2018 al achttien taserdoden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de politie is het letsel bij arrestanten in de proefperiode beperkt gebleven tot „één of twee penetratiewondjes van de haakjes van het stroomstootwapen”. Een enkele keer had iemand „lichte verwondingen” omdat diegene op de grond viel.

Als iemand een schok heeft gekregen van het taserwapen, wordt diegene achteraf vrijwel altijd medisch onderzocht, aldus de politie. Het onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg Nivel en GGD Amsterdam monitoren de komende drie jaar de inzet van het wapen. Iedere keer dat het wapen wordt gebruikt analyseren medische experts wat de gezondheidseffecten zijn.