Philips reserveert 225 miljoen euro extra voor problemen met apneu-apparaten

Philips maakt nog eens 225 miljoen euro vrij voor het terugroepen van slaapapneu-apparaten die mogelijk gezondheidsschade veroorzaken. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Eerder reserveerde Philips al een half miljard voor de terugroepactie.

Philips begon in juni een wereldwijde terugroepactie van het slaapapneu-apparaat Dreamstation, nadat uit eigen onderzoek bleek dat bij gebruik chemische deeltjes in de longen terecht kunnen komen. In eerste instantie ging het om drie tot vier miljoen apparaten, maar in de woensdag gepubliceerde verklaring is dit aantal bijgesteld naar 5,2 miljoen. De stijging is het gevolg van het besluit om ook oudere versies van het apparaat terug te roepen, dit „in het belang van de patienten”. Volgens Philips is het reserveren van extra geld nodig vanwege de grote hoeveelheid machines die terug moeten naar de fabriek om aangepast te worden, en de oplopende kosten voor de bevoorradingsketen.

Mede als gevolg van de affaire presenteerde Philips afgelopen jaar tegenvallende cijfers. Ook in het vierde kwartaal valt de omzet met 4,9 miljard euro zo’n 350 miljoen euro lager uit dan verwacht. Het bedrijf wijt dit zelf aan wereldwijde tekorten aan materialen voor elektronische producten, zoals computerchips, en het moeten uitstellen van installaties bij klanten. Als gevolg van het bericht daalden de aandelen van Philips bij de opening van de Amsterdamse beurs woensdagochtend meteen met 9 procent.

Extern onderzoek

Een externe partij doet in opdracht van Philips onderzoek naar de gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door de slaapapneu-apparaten. Uit de eerste onderzoeksresultaten die eind december naar buiten kwamen, bleek dat bij gebruik in ieder geval geen gevaarlijke gassen vrijkomen. De onderzoekers hebben nog niks bekendgemaakt over het gevaar van chemische deeltjes die in de longen terecht komen.

In de Verenigde Staten heeft Philips als gevolg van de problemen talrijke schadeclaims gekregen. Ook in Nederland stellen apneupatiënten het bedrijf aansprakelijk. Zij kampen onder meer met symptomen en ziekten als duizeligheid, kaakholte-ontstekingen en longkanker en vragen zich af of dit verband houdt met het gebruik van het slaapneu-apparaat van Philips. Zo’n vijftigduizend Nederlanders gebruikten de omstreden apparaten om minder last te hebben van ademstops tijdens het slapen.