Ook ik moest, net als de nieuwe ministers, ooit een belofte afleggen voor een baan bij de overheid. Dat vond plaats bij de oude rechtbank in Groningen. Na de plechtige voorlezing van de tekst was ik nogal overweldigd door de ernst van het moment. Ik stak daarom twee vingers omhoog, zo ongeveer als een Willem-Alexander bij een troonsbestijging. Voordat ik „dat verklaar en beloof ik” kon zeggen, merkte de voorzitter op: „We zijn hier niet bij de padvinderij, hoor.”

