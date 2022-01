Nederland mag vreemdelingen met asiel in ander EU-land vastzetten

Mensen die in Nederland asiel aanvragen, maar aan wie in een ander EU-land al asiel is verleend, mogen worden vastgezet om er zeker van te zijn dat zij terugkeren naar de andere lidstaat. Dat oordeelt de Raad van State woensdag na een lange juridische procedure. De Europese Terugkeerrichtlijn staat detentie van een vreemdeling in dergelijke gevallen volgens de Raad niet in de weg.

De Raad boog zich over het vraagstuk naar aanleiding van de asielaanvraag van een vrouw die in Duitsland al een geldige vluchtelingenstatus had. De staatssecretaris besloot de aanvraag niet inhoudelijk in behandeling te nemen vanwege haar status in Duitsland. Omdat de vrouw niet zelfstandig wilde terugkeren naar Duitsland, werd zij in oktober 2018 in detentie geplaatst. Zij beriep zich vervolgens op de Europese Terugkeerrichtlijn, waarin regels zijn vastgesteld over de terugkeer van asielzoekers naar het land waar zij al een status hebben.

Volgens de Raad was de detentie niet in strijd met deze Terugkeerrichtlijn en bovendien „noodzakelijk en evenredig”. Zij verwijst daarbij naar een arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg van februari vorig jaar. Het Hof stelde toen dat de staatssecretaris een vreemdeling gevangen mag houden met het oog op gedwongen terugkeer naar de EU-lidstaat waar diegene al een verblijfsstatus heeft.

Asielaanvraag in land van aankomst

Nederland worstelt ook met migranten die voor het eerst asiel aanvragen, maar in een ander land aankwamen in de Europese Unie. Volgens de Europese Dublinverordening moeten vluchtelingen asiel aanvragen in het land van aankomst, maar het komt geregeld voor dat zij toch doorreizen naar een ander EU-land. Het lukt Nederland vaak niet om hen vervolgens terug te sturen, meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige zomer.

In totaal bleven sinds 2014 zo’n veertigduizend asielzoekers die elders arriveerden in Nederland. Slechts in een kwart van de gevallen lukte het de Nederlandse staat om de vluchteling terug te sturen naar het EU-land van aankomst. De belangrijkste reden dat weinig asielzoekers daadwerkelijk terugkeren naar het aankomstland, is volgens het ministerie de zogeheten „vertrek met onbekende bestemming”. Deze vluchtelingen vertrekken uit de opvang en verdwijnen vervolgens van de radar van de autoriteiten.