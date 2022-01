NAVO biedt Rusland besprekingen over wapenbeheersing aan

Rusland houdt de wereld nog even in spanning of het in de crisis rond Oekraïne zal kiezen voor escalatie of voor overleg.

De NAVO heeft Rusland woensdag het aanbod gedaan om een reeks gesprekken te openen over onder andere wapenbeheersing en transparantie bij militaire oefeningen. De Russische kant zei enige tijd nodig te hebben om met een antwoord te komen. Dat liet secretaris-generaal Jens Stoltenberg weten na afloop van een vergadering van de dertig NAVO-partners met een Russische delegatie in Brussel.

De meningsverschillen tussen de NAVO en Rusland zijn onverminderd groot en moeilijk te overbruggen, zei Stoltenberg. „Het was geen eenvoudige discussie, maar dat is precies waarom deze bijeenkomst zo belangrijk was”, aldus de secretaris-generaal.

Het was de tweede van drie ontmoetingen tussen Rusland en het Westen deze week. Maandag spraken delegaties van de Verenigde Staten en Rusland in Genève, deze donderdag is er een vergadering van de OVSE in Wenen, een forum voor Oost-West-gesprekken van 57 landen waar ook Oekraïne lid van is.

Overleg-estafette

Rusland dwong de overleg-estafette af door een onrustbarende hoeveelheid militairen samen te trekken aan de grens met Oekraïne en een aantal eisen op tafel te leggen dat erop neerkomt dat de NAVO niet mag uitbreiden naar het oosten en niet actief mag zijn in Oost-Europa.

Stoltenberg onderstreepte dat er nog steeds een reëel gevaar bestaat voor een nieuw gewapend conflict in Europa, maar dat de NAVO er van haar kant alles aan zal doen om dat te voorkomen, evenwel zonder haar principes te verloochenen.

De Russische eisen dat Oekraïne nooit mag toetreden tot de NAVO en dat de NAVO geen militairen en wapens stationeert in Oost-Europa zijn, stelde Stoltenberg nogmaals uitdrukkelijk, niet bespreekbaar. Oekraïne is een soevereine staat die zelf mag beslissen over lidmaatschap en het is ondenkbaar dat de NAVO een onderscheid zou maken tussen eersterangs leden in het westen die de volledige bescherming van het bondgenootschap genieten en tweederangs leden in het oosten die het met minder moeten doen.

Dag van de waarheid

Rusland werd op de vergadering vertegenwoordigd door de voormalige Russische ambassadeur bij de NAVO en plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko. Voorafgaand aan de vergadering zei hij dat het „de dag van de waarheid” was voor de verhoudingen tussen Rusland en het bondgenootschap, aldus persbureaus.

De Amerikaanse plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, zei dat Rusland nu voor de heldere keuze staat tussen de-escalatie en overleg enerzijds en conflict met vergaande gevolgen anderzijds.

Sherman zei ook dat mocht Rusland kiezen voor conflict in Oekraïne, ze zich niet kon voorstellen dat er gas zou stromen door de omstreden Nord Stream 2-pijpleiding die gas uit Siberië via de Oostzee naar Duitsland moet brengen. De leiding is gereed, maar nog niet in gebruik genomen.