NAM stopt met het lozen van afvalwater in Twente, verplaatst naar Drenthe

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil binnen drie jaar stoppen met het lozen van afvalwater in Twente. Dat bevestigt het bedrijf woensdag. In een raadsvergadering in de gemeente Dinkelland, waarbij lokale nieuwszender RTV Oost dinsdagavond aanwezig was, zei directielid Simon Vroemen dat het verlaten van Twente voor de NAM „grote urgentie” heeft. Het afvalwater zal na vertrek uit Twente voortaan in Drenthe terug in de grond worden gebracht.

Het afvalwater is een restproduct van de Drentse oliewinning in Schoonebeek. Via een ondergrondse pijpleiding wordt het nu nog naar Twente getransporteerd, en daar in een ongebruikt grasveld geïnjecteerd. Nu verklaart de NAM dat „het draagvlak voor deze activiteit in de regio Twente sterk afneemt”, en dat de waterinjectie daarom plaats zou moeten vinden in de regio waar het water ook uit de grond komt. Omdat de vergunning voor de verplaatsing naar Drenthe nog niet rond is, geeft de NAM zichzelf drie jaar om uit Twente te vertrekken.

Bij de oliewinning in Schoonebeek wordt stoom gebruikt, die de olie vloeibaarder maakt, waardoor die makkelijker te winnen is. Het water dat daarbij overblijft, bevat giftige chemicaliën. Volgens de NAM komen die niet in het water van bewoners terecht, maar inwoners van Twente die zich onder meer hebben verenigd in Stop Afvalwater Twente, zijn er niet gerust op. Eind 2021 legde de NAM de waterinjectie tijdelijk stil nadat er een scheur in de buitenbuis van een put ontdekt werd. Later bleek deze scheur er al sinds 2017 in te zitten.

In december steunde een meerderheid van de Tweede Kamer al een motie over het per direct opschorten van het lozen van afvalwater door de NAM in Twente. Demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok raadde de motie destijds af, omdat hij de vergunning van het bedrijf niet zomaar kon intrekken. Het bedrijf verklaart zelf dat er „per jaar honderden banen” verloren gaan bij het olieveld in Schoonebeek, als de injectie per direct zou stoppen. Het winnen van olie zou dan ook stoppen en niet meer worden hervat „als het olieveld te lang stilligt en helemaal afkoelt”.

De NAM is een dochterbedrijf van Shell en is in Nederland vooral bekend als het bedrijf dat sinds 1959 gas wint in Groningen. Dat veroorzaakt verzakkingen en aardbevingen, waardoor huizen schade oplopen. Tot nu toe zijn er zo’n 122.000 schademeldingen gedaan. In oktober bepaalde de Hoge Raad dat de NAM ook immateriële schade moest vergoeden. Eerder bepaalde het Noord-Nederlandse gerechtshof al dat fysieke schade aan een woning als gevolg van aardbevingen door gaswinning een „ernstige vorm van overlast” is; „een concrete aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner”.