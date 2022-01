Mug gaat vaker bijten als-ie met denguevirus is besmet

Het denguevirus, dat knokkelkoorts veroorzaakt, verandert het gedrag van de mug de die ziekte overbrengt. Geïnfecteerde muggen worden hongeriger naar een bloedmaaltijd en steken hun slachtoffer (meestal de mens) veel vaker voordat ze verzadigd zijn. Op die manier wordt de overdracht van de virusziekte drie keer zo efficiënt, schrijft een internationaal team van onderzoekers deze week in het wetenschappelijke blad PNAS.

Dengue wordt overgebracht door de gelekoortsmug (Aedes aegypti), maar soms ook door de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Jaarlijks raken naar schatting 400 miljoen mensen besmet, meestal mild of asymptomatisch. De ziekteverschijnselen variëren van griepachtige klachten tot levensbedreigende bloedingen en orgaanuitval. De heel ernstige ziekte is gelukkig zeldzaam. Bijna de helft van de wereldbevolking woont in risicogebied – Brazilië, India, Vietnam, de Filippijnen en Colombia rapporteerden de meeste infecties.

In de nieuwe studie gebruikten de onderzoekers een proefopstelling waarin ze met een camera heel precies het gedrag van geïnfecteerde muggen konden analyseren. In een kleine plexiglazen observatiekamer hadden de muggen toegang tot de huid van een verdoofde muis om een bloedmaaltijd te nemen. Via automatische beeldanalyse was daarin een patroon te ontdekken. Besmette muggen bleken sterker aangetrokken tot de gastheer, maar moesten vaker bijten om hun bloedmaaltijd te voltooien.

Paard van Troje

De onderzoekers konden ook aantonen dat geïnfecteerde muggen bij iedere keer dat ze hun gastheer bijten een nieuwe dosis denguevirus overbrengen. Dat vergroot de kans op een succesvolle verspreiding van de ziektekiemen. Het virus infecteert eerst ter plaatse van de muggenbult de opperhuid- en bindweefselcellen. De ontstekingsreactie die daarop volgt trekt witte bloedcellen van de afweer aan die vervolgens zelf ook geïnfecteerd raken. De witte bloedcellen fungeren als Paard van Troje: ze brengen de infectie naar de lymfeknopen, waarna deze zich door het hele lichaam kan verspreiden.

De resultaten van het onderzoek helpen verklaren hoe dengue heel lokale uitbraken kan geven, zelfs wanneer er niet veel muggen zijn.

Epidemioloog en malariaonderzoeker Teun Bousema van het Radboudumc in Nijmegen is enthousiast over de studie: „Dit helpt ons te begrijpen hoe het mogelijk is dat door insecten overgedragen ziektes zich zo efficiënt verspreiden”, zegt hij in een reactie. „Voor malaria zijn er al soortgelijke bevindingen, hoewel die door een compleet andere muggensoort overgebracht wordt. Geïnfecteerde Anopheles-muggen blijken vaker en langer te bijten dan niet-geïnfecteerde muggen. Bij Anopheles-muggen lijkt het erop dat malariaparasieten de activiteit van een enzym, apyrase, in de speekselklieren van de mug verminderen waardoor het moeilijker is voor de mug om efficiënt bloed te nemen. Het gevolg is vaker en langduriger bijten van een hongerige mug. Hierdoor komt er meer speeksel vrij en, met het speeksel, ook meer malariaparasieten.”