Moordzaak burgemeester van Gdansk is test voor de Poolse rechtsstaat

Pawel Adamowicz heeft net de inwoners van het „geweldige” Gdansk, de havenstad waarvan hij al twintig jaar burgemeester is, bedankt voor hun vrijgevigheid. Het is 13 januari 2019 en hij staat op het podium voor de afsluiting van de jaarlijkse kerstcollecte van de grootste liefdadigheidsorganisatie van Polen. Na zijn toespraak doet hij een paar stappen achteruit en wiegt met tientallen anderen mee op de muziek, vuurwerksterretjes in de hand. Wat er dan gebeurt, gaat via televisiecamera’s en vele mobieltjes van publiek op het lokale marktplein de wereld over.

Draaideurcrimineel Stefan W. (27) klimt over het hek naast het podium en stormt met een mes van bijna vijftien centimeter op de burgemeester af. Na drie gerichte steken in zijn buik en hart zijgt Adamowicz ineen. W. grijpt een microfoon, roept zijn naam en zegt: „Ik zat onschuldig in de gevangenis. [De politieke partij] Burgerplatform heeft mij gemarteld. Daarom stierf Adamowicz.” Vervolgens laat hij zich gedwee overmeesteren door beveiligers. Pawel Adamowicz (53) bezwijkt de volgende dag aan zijn verwondingen.

Was het een brute moord door een krankzinnige die zijn wraakgevoelens op de lokale burgemeester projecteerde? Of een politieke geïnspireerd executie, aangewakkerd door giftige polarisatie en regeringspropaganda waarin het progressieve icoon Adamowicz doorlopend werd afgeschilderd als het kwaad? Hebben de woorden van media en politici W. opgeruid?

Drie jaar na dato wacht zijn weduwe nog steeds op het proces dat de schuld van de verdachte moet bevestigen en die vragen beantwoorden. „Waarom duurt dit zo lang? We hebben al het bewijs: videobeelden, het moordwapen, het lichaam van het slachtoffer, een bekentenis van de verdachte. Maar het ontbreekt aan gerechtigheid”, zegt Magdalena Adamowicz op haar kantoor. „En we weten nog altijd niet hoe W. tot zijn daad kwam. Wat dreef hem ertoe juist Pawel te vermoorden?”

Poppenspeler

Adamowicz wil voorzichtig zijn in haar kritiek op het lokale Openbaar Ministerie – „we hebben de aanklagers nodig om dit tot een goed einde te brengen”. Maar ze is verontwaardigd over het tempo en de prioriteiten. „De aanklagers handelen niet in het algemeen belang van Polen, maar als advocaat van de verdachte. Hun taak is zich te concentreren op het bewijs en de vervolging. In plaats daarvan lijken ze er alles aan te doen om excuses voor Stefan W. te bedenken”, luidt haar voornaamste grief. „Hun instructies komen uit Warschau.”

Magdalena Adamowicz, weduwe van de in 2019 vermoorde burgemeester van Gdansk, Pawel Adamowicz. Foto Andrew Testa

De moord op Adamowicz staat niet alleen voor de toxische polarisatie en propaganda in Polen. De vervolging van de dader is ook een test voor de gemankeerde rechtsstaat. Sinds in 2015 een conservatief-nationalistische regering aan de macht kwam, staat het Openbaar Ministerie onder direct bewind van de minister van Justitie.

Veel internationale aandacht gaat uit naar hoe de radicaal-rechtse minster van Justitie, Zbigniew Ziobro, de onafhankelijkheid van de rechtspraak verwoest, maar hij heeft het OM veel sneller naar zijn hand kunnen zetten. „Ziobro de poppenspeler traineert de boel. Hoe langer dit duurt, hoe meer mensen de moord op mijn broer vergeten”, zegt Pawels oudere broer, Kamerlid Piotr Adamowicz. Net als Magdalena ging hij na de dood van Pawel de politiek in: hij in de Poolse Sejm, zij werd in 2019 Europarlementariër.

Het heeft er veel schijn van dat het OM probeert de strafzaak buiten de openbaarheid af te wikkelen. Een eerste psychiatrische evaluatie van W. beoordeelde hem als volledig ontoerekeningsvatbaar. Met dat label kan iemand in Polen zonder dat er een proces plaatsvindt worden opgesloten in een gesticht. Geen proces zou hier betekenen: geen inzicht in de motieven, denkbeelden en inspiratie van de moordenaar van de populaire oppositieburgemeester Adamowicz. „Ik heb het dossier gelezen en W. slaat letterlijk dezelfde slogans uit over Pawel als je op televisie hoorde. Over corruptie en maffia”, zegt broer Piotr. „Ik snap dat Justitie daar niet in de rechtszaal mee geconfronteerd wil worden.”

Niet normaal lang

Na Piotrs aandringen vond een uitvoeriger second opinion plaats. Toen die vaststelde dat W. wel geestesziek is, maar prima in staat om voor de rechter te verschijnen, vond het OM een derde onderzoek nodig. Pas nadat ook dat W. voldoende toerekeningsvatbaar bevond, lijkt er eindelijk een proces te komen. Medio december is het dossier naar de rechtbank gestuurd. Grazyna Wawryniuk van het OM in Gdansk erkent dat drie jaar „niet normaal” lang is geweest, maar ze wijt dat aan „zorgvuldigheid” en ontkent bewuste vertraging.

De frustratie van de familie Adamowicz over de regering en het daaraan ondergeschikte justitieapparaat gaat verder terug dan de moord. Sinds de machtswissel van 2015 was Pawel Adamowicz een favoriet doelwit van de regeringsgezinde pers en vooral de publieke omroep. Adamowicz, die in zijn twintig jaar burgemeesterschap van conservatief-katholiek steeds progressiever werd over lhbti-rechten en vluchtelingen, genoot nationale bekendheid en populariteit. Geen Poolse stad onderging sinds de democratische omwenteling van 1989 een grotere transformatie dan Gdansk: van verpauperde scheepswerf, waar Lech Walesa zijn vakbond Solidarnosc (Solidariteit) was begonnen, tot toeristische trekpleister met de beste musea en horeca van het land.

De ontwikkeling van de stad, Adamowiczs lange heerschappij en een fout in de aangifte van zijn persoonlijke bezittingen hielpen een lastercampagne over corruptie. „Waar hij nooit van beschuldigd is”, benadrukt Magdalena. Maar het was genoeg om hem als criminele volksvijand neer te zetten. Het leidde ook tot een breuk met zijn eigen partij, het liberale Burgerplatform van oud-voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk.

Uit een inventarisatie die het stadhuis na de dood van Adamowicz liet maken, bleek dat TVP, de publieke omroep met tien zenders, in 2018 exact 1.773 keer over de burgemeester berichtte. Bijna vijf keer per dag. Niet slechts in negatieve zin; wel vaak aantoonbaar onwaar. De propaganda heeft sinds Adamowicz’ dood niet stilgestaan. In rechtse media is gespeculeerd dat Tusk achter de moord zou zitten.

Voor wie nog twijfel had over de politieke sturing van de publieke omroep, begin dit jaar lekte een e-mail uit 2018 uit waarin een assistent van premier Mateusz Morawiecki de baas van TVP verzoekt specifieke rechters te beschimpen met specifieke argumenten. Die wens werd subiet ingewilligd.

Journalist vervolgd

Stefan W. zat sinds 2013 vast voor een serie gewapende roofovervallen en ontwikkelde in de gevangenis zijn vijandbeeld. Veroorzaakt door de paranoïde schizofrenie waarmee hij gediagnosticeerd werd, mogelijk aangewakkerd door de televisie waar hij altijd naar keek. Uit geanonimiseerde interviews die onderzoeksjournaliste Katarzyna Wlodkowska voor de oppositiekrant Gazeta Wyborcza hield met celgenoten en oude vrienden van W. komt een beeld naar voren van een uiterst agressieve en gefrustreerde crimineel die zijn leed wijt aan de partij die tijdens zijn veroordeling aan de macht was: Burgerplatform. Hij was altijd met nieuws en politiek bezig en was idolaat van de huidige regeringspartij PiS en diens leider Jaroslaw Kaczynski. En hij wist ondanks zijn wanen de moord tot in detail voor te bereiden. W. kondigde aan dat hij een daad zou plegen die hem beroemd zou maken. Zijn eigen moeder waarschuwde, voordat hij in december 2018 vrijkwam, de politie omdat ze vreesde dat haar zoon een aanslag zou plegen.

Na publicatie in 2020 kwamen niet de autoriteiten die misschien steken hadden laten vallen in het vizier van het OM, maar Wlodkowska zelf. Afgelopen november werd zij onherroepelijk veroordeeld tot een boete omdat ze weigert een specifieke bron prijs te geven. Ze kan zelfs gevangenisstraf krijgen als ze vasthoudt aan haar journalistieke bronbescherming.

W. slaat letterlijk dezelfde slogans aan over Pawel als je op televisie hoorde Piotr Adamowicz broer van de vermoorde burgemeester van Gdansk

„Om het onderzoek te vertragen is het OM op één citaat in mijn artikel gesprongen om te onderzoeken of W. niet in iemands opdracht handelde”, zegt Wlodkowska bij een kop thee in haar eigen keuken, om de hoek bij het kantoor van Magdalena Adamowicz. „Dat is compleet belachelijk. Als je een huurmoordenaar zoekt, kies je niet voor W. Hij werd voor die roofovervallen gepakt omdat hij er tegen iedereen die hij kende over opschepte.”

Maar de suggestie dat W. niet alleen opereerde zou de aanklagers goed uit kunnen komen. „Als hij in opdracht handelde, hoef je niet in te gaan op de publieke opinie die denkt dat de verdachte werd geïndoctrineerd door TVP”, zegt Wlodkowska.

Tegenstanders van de regering – inclusief de familie Adamowicz – zouden graag zien dat de publieke omroep in dit proces aan de schandpaal wordt genageld. Maar de vraag is of het voor de veroordeling en de strafmaat uitmaakt wat W.’s politieke ideeën waren en hoe hij daartoe kwam. Dat hij in opdracht handelde is vrijwel uitgesloten en hij leek uit te zijn op persoonlijke wraak en faam, niet het beïnvloeden van de democratische rechtsorde.

Dat onderscheidt hem van Volkert van der G., die met de moord op Pim Fortuyn dacht de samenleving ergens voor te behoeden. Net zomin als bij Van der G. is te bewijzen dat W. door ‘demonisering’ van zijn slachtoffer door de media tot zijn daad kwam. Zelfs al baseerde hij zijn ideeën over Adamowicz op TVP, dan gaat het proces niet over medeplichtigheid van de PiS-politici die de omroep aansturen.

Niets veranderd

Dat een rechtszaak voor het OM nu onvermijdelijk is, garandeert niet dat het ook eerlijk en openbaar zal zijn. „Misschien ben ik naïef, maar ik geloof dat Poolse rechters – de meeste rechters – nog onafhankelijk zijn”, zegt Magdalena. Ook wanneer ze hoort dat een van de twee magistraten die de zaak samen met een driekoppige jury gaan behandelen, is benoemd sinds PiS de Raad voor de Rechtspraak tot politiek orgaan heeft omgebouwd.

De familie Adamowicz is wel bang dat de verdachte én de aanklager de rechtbank zullen verzoeken het proces achter gesloten deuren te voeren. De woordvoerder van het OM wil daar niets over zeggen. Wat de wens van Stefan W. is, kunnen we hem niet vragen. Zijn advocaat appt dat hij maandag door W. op straat is gezet en dat niemand hem momenteel vertegenwoordigt.

Een open proces waarbij de malicieuze propaganda tegen haar echtgenoot besproken wordt, is volgens Magdalena Adamowicz essentieel „voor de rouwverwerking van mij en mijn dochters, maar ook voor de stad en het land”. Hoewel zij de politiek tijdens Pawels burgemeesterschap vaak verfoeide, zit ze nu zelf in het Europees Parlement. Daar houdt ze zich bezig met persvrijheid en de bestrijding van haatzaaien en desinformatie. ‘Stel je voor dat er geen haat bestaat’ staat er groot op het raam van haar kantoor in Gdansk.

Van haatvrije politiek en media in Polen heeft ze voorlopig weinig verwachtingen. „Na Pawels dood was er even medeleven van politici van alle partijen en respectvolle berichtgeving. Maar twee weken na zijn crematie was het cynische politieke spel van het verdelen en manipuleren van de bevolking weer helemaal terug.” Adamowicz houdt even de hartvormige barnsteen vast die ze aan een ketting draagt. „Ik had gehoopt dat de moord iets zou veranderen. Dat Pawel een offer was waardoor politici tot inkeer zouden komen. Maar ik vrees dat zijn dood echt voor niets is geweest.”