‘Moeten we niet wat harder roepen dat we de cultuur heel erg missen?’

In De TheaterHangaar op vliegveld Valkenburg bezocht ze op 31 oktober Soldaat van Oranje – voor de 65ste keer, de oorlogsmusical verveelt haar nooit. En kort daarna, op 11 november, zag ze in het Circustheater in Scheveningen de musical Aladdin. Dat was (voorlopig) haar laatste theatervoorstelling, zegt Jessica Uijttewaal (45). De docente uit Breukelen had nog kaartjes voor cabaretier Alex Klaasen en de musical Falsettos, maar die gingen door de lockdown niet door. In plaats daarvan keek Uijttewaal met haar vaste theatervriendinnen naar livestreams.

Hoe gaat het met je?

„Op zich best goed. Maar het zou zo fijn zijn als er snel weer wat meer kan en de theaters weer opengaan. Wat minister De Jonge vorig jaar zei – „Je hoeft niet naar het theater en je kunt ook een dvd opzetten” –, zo werkt het niet. Zeker niet voor mij en mijn vriendinnen. Samen hebben we op de bank gekeken naar livestreams van Toneelgroep Amsterdam en een paar musicalconcerten. Leuk, maar er gaat niets boven de interactie met acteurs live op een toneel. Dat zeiden we ook tegen elkaar toen we na de eerst lockdown weer in een theater zaten.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Ik ben secretaris van NDM theaterproducties, een stichting waarbij we musicalprofessionals en jonge talenten met elkaar koppelen. Tijdens de eerste lockdown gingen onze geplande voorstellingen niet door. En in december moesten we de zes voorstellingen van de musical Lelies uitstellen naar april en mei. Dat heeft niet alleen financiële gevolgen, maar iedereen moet zich ook weer opnieuw opladen.

„Wat me opvalt is de gelatenheid in de cultuursector. Moeten we als cultuurliefhebbers, en dan doel ik zowel op makers als op consumenten, niet wat harder roepen dat de theaters weer open moeten, dat we de cultuur heel erg missen en dat grote groepen zzp’ers grote gevolgen van de lockdown ondervinden? Het lijkt nu wel alsof alleen de tegenstanders van het coronabeleid de straat op gaan. Het lijkt me ook zaak dat de grote theaterproducenten zo snel mogelijk met de nieuwe staatssecretaris in gesprek gaan.”

Wat is je grootste zorg?

„Hoe het leven van mijn twee dochters weer een beetje kan opstarten. Ze zijn 19 en 23 en kunnen nu weinig anders dan thuis zijn. Op die manier raken ze hun energie niet kwijt. Sporten en sociale contacten zijn zo belangrijk, de huidige situatie is niet goed voor de mentale gezondheid.”

Hoe wordt 2022 een beter jaar dan 2021?

„Als we allemaal een booster halen. En door meer rekening met elkaar te houden. We moeten beter naar elkaar luisteren. Dus niet voortdurend de ander veroordelen, maar in gesprek blijven.”