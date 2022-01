Meau over haar megahit ‘Dat heb jij gedaan’: ‘Je wordt fucked up in je hoofd’

‘WÁT EEN JAAR. Ik heb zojuist gehoord dat ik op nummer #1 in de fucking Nederlandse Top 40 sta.” Met die mededeling op social media zwaaide singer-songwriter Meau Hewitt (21) op 31 december het jaar uit. 2021 was haar doorbraakjaar, nou ja, halfjaar. Want wat in een normale popcarrière jaren duurt, deed zij in een paar maanden.

En dat allemaal door een liedje dat ze ongeschikt voor radio achtte. Dat heb jij gedaan is een beladen, zonder omhaal geschreven relaas van haar mentale mishandeling in een vorige relatie. Sinds het uitkwam in september is het ruim zeventienmiljoen keer beluisterd op Spotify, kwam meteen in de Top2000 en gaat nu dus aan kop van verschillende hitlijsten.

Meau koppelt de zware eerlijkheid van haar liedjes aan opgeruimde hartelijkheid als ze ontvangt in het flatje in Utrecht Overvecht, waar ze woont met haar huidige vriend. Ze lacht veel, praat makkelijk, gezeten aan de eettafel, in joggingbroek en trui met een kop thee.

De avond ervoor heeft ze met het Metropole Orkest een nieuwjaarsoptreden opgenomen. „Dat was wel bucketlist-dingetje, maar voor over vijf jaar of zo.” Later laat ze zich ontvallen dat haar single inmiddels de platina-status heeft bereikt, dus dat die bucketlist verder geupdatet moet worden. „Ik wil een keer de Afas Live doen.”

In 2022 zal de trein, zoals het er nu uitziet, doordenderen. Pinkpop staat geboekt en ze heeft de grote popzalen al uitverkocht, terwijl ze de kleine nog moet spelen. Ze ziet haar komeetsucces met verbazing aan, maar ook met zelfverzekerdheid, want een popcarrière was altijd al het doel. Ze zong als jong meisje bij Kinderen voor Kinderen, daarna in koren en afgelopen zomer studeerde ze af aan de Herman Brood Academie.

Ik krijg elke dag tientallen reacties op ‘Dat heb jij gedaan’, ook over fysieke mishandeling

Eigenlijk werkt ze nog als publieksmedewerker bij het Rijksmuseum, vertelt ze. Maar toen vorige maand de mediaverzoeken maar bleven komen, zegde ze het baantje op. „Ik moet officieel nog door tot eind januari. Gelukkig voor mij is het museum nu dicht, ik weet echt niet hoe ik dat had moeten combineren.”

De afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat popmuziek een onzeker bestaan biedt. Voor jou pakt het nu goed uit. Bestaat er zoiets als een covidbonus?

„Zeker. Ik ben pas in de crisis begonnen met muziek uitbrengen en dat was nooit gebeurd zonder covid. In de eerste lockdown ben ik veel gaan schrijven. Mijn liedjes zijn volledig autobiografisch en door de rust kon ik mijn gevoel beter snappen en verwoorden. Bovendien ben ik meer op social media gaan doen.

,,Vooral op Tiktok is ‘Dat heb jij gedaan’ een paar keer flink viral gegaan. Pas daarna pikten radio-dj’s het op. Ik dacht dat het helemaal geen radioliedje was. Het leek me te rustig en te zwaar. Sowieso leek mijn muziek me niet commercieel genoeg voor de Top40. Het plan was om via Spotify en social media rustig een eigen fanbase op te bouwen. Nu zie ik dat het aanslaat bij een heel breed publiek.”

Hoe merk je dat, want je hebt je publiek nog nauwelijks kunnen zien?

„Ik heb wel een paar kleine optredens gedaan. Bij mijn EP-release in juli zag ik dat het aansloeg in de gayscene. Stonden er veel meisjesstelletjes. Geen idee waarom, dat is vaker zo met alternatieve pop. Daarna deed ik het voorprogramma bij Suzan en Freek, dat is veel commerciëler, en later ook bij Racoon, met weer een volwassener publiek. Zelf ben ik vooral Nederlandstalig gaan schrijven door de alternatieve muziek van Eefje de Visser. Misschien dat mijn muziek een beetje tussen Racoon en Eefje in valt.

Meau Hewitt. Foto Andreas Terlaak

„Ik krijg dagelijks tientallen reacties op Dat heb jij gedaan, van mensen die ook in zo’n relatie hebben gezeten. Maar ook van jongeren met ouders met alcoholproblemen, die de fysieke en emotionele mishandeling herkennen. En van kinderen die zijn gepest. Echt lappen tekst. Dat had ik nooit kunnen bedenken, ik heb het liedje heel specifiek geschreven over mijn relatie. In een uur, de dag nadat ik met een collega van het Rijks had gesproken over haar ex. Ik wilde het eerst niet uitbrengen, totdat een vriendin vertelde hoezeer ze zich erin herkende.’’

Helpt het, een liedje schrijven?

„Ik denk dat het heeft geholpen. Ik sprak er nooit over. Nu word ik er vaak naar gevraagd en praat ik er veel over. Nu kan ik denken: hij had waarschijnlijk ook issues.”

Probeer je begrip voor hem op te brengen?

„Geen begrip. Ik weet niet. Het heeft geen zin meer om boos te zijn. Wat het is met emotionele mishandeling: op een gegeven moment word je zo fucked up in je hoofd dat je denkt dat het aan jou ligt. Als hij me dan helemaal uitschold dacht ik aan wat er allemaal mis met mij was. Nu denk ik: er zal iets met hem zijn geweest. Ik hoef het niet meer bij mezelf te zoeken.”

Toch zing je dat de schade blijvend is.

„Ja, het was een lange heftige periode. Ik was zeventien, dan sla je veel op. Ik heb zo lang in een mindfuck gezeten dat ik nu denk: Oh My God, hoe kon je dat accepteren? Dat neem je voor altijd mee. Maar nu zit ik in een hele gelukkige relatie. Ook muzikaal hebben we veel aan elkaar. Mijn vriend mixt alles van mij en bij akoestische sets speelt hij gitaar. Maar hij zit niet in de band, want we proberen het een beetje te scheiden.”

Die band gaat het druk krijgen de komende tijd.

„We hebben het hele jaar al gepland. In het festivalseizoen gaan vette dingen gebeuren, zoals Pinkpop en daarna een clubtour. Ik ga dit jaar veel nieuwe liedjes uitbrengen. Ik wil wel eens meemaken dat al die mensen meezingen, dat heb ik nog niet echt gehad. We moeten wel nog bedenken hoe we echt een show neerzetten, want een festival of clubtour is natuurlijk anders dan een voorprogramma. Tegelijk moet het ook intiem en persoonlijk blijven, dat hoort bij mijn liedjes.’’

Na het interview vertrekt ze naar Hilversum, naar Talkshow M. Als ze die avond in de studio Dat heb jij gedaan zingt met een deel van het Metropole Orkest, klinkt op het einde een snik in haar stem. Presentator Margriet van der Linden doet de afkondiging vechtend tegen de tranen.

Meau staat 22 januari op festival Eurosonic-Noorderslag in Groningen. Inl: staat 22 januari op festival Eurosonic-Noorderslag in Groningen. Inl: esns.nl