Johnson verder in het nauw door feest tijdens lockdown

Het was mooi weer en er waren zo’n veertig mensen in de tuin van de ambtswoning, nota bene aangemoedigd door een mailtje van de persoonlijk secretaris van de premier. „Bring your own booze.” Maar Boris Johnson? Die was in de veronderstelling dat het feestje in de tuin van zijn ambtswoning op 20 mei 2020 „een werkbijeenkomst” was geweest.

Woensdag had de Britse premier Johnson daardoor een zware dag. Hij moest toegeven dat hij zelf ook bij die ‘werkbijeenkomst’ aanwezig was geweest, „een minuut of 25”. Hij zag zich gedwongen om excuses aan te bieden, voorafgaand aan het wekelijkse vragenuur in het Lagerhuis. Johnson zou zich woensdagochtend vroeg volgens Britse media zelfs verstopt hebben in de achterbak van een auto om te zorgen dat hij niet gezien zou worden onderweg naar Westminster. Klinkt onwaarschijnlijk? Eerder vluchtte Johnson al eens een koelcontainer in om interviewers te ontlopen.

De regering-Johnson heeft al een onderzoek moeten laten instellen naar meerdere schendingen van lockdownregels door overheidsmedewerkers, van afscheidsfeestjes en tuinfeestjes tot kerstfeestjes. Maar deze week veroorzaakte dit specifieke feestje nieuwe woede bij veel Britten. Zeker óók bij leden van Johnsons eigen Conservatieve Partij, waardoor zijn positie verder onder druk is komen te staan.

Afgelopen maandag lekte de mail van Johnsons secretaris Martin Reynolds uit, waarin hij zo’n honderd medewerkers nadrukkelijk uitnodigt „om gebruik te maken van het lekkere weer”. Dit betekende dat er concreet bewijs was van het organiseren van een feestje terwijl de rest van het land in lockdown zat. Diezelfde 20 mei, een paar uur eerder, had een minister uit Johnsons kabinet nog een persconferentie gehouden waarin hij de Engelsen waarschuwde dat ze maar met maximaal één ander iemand buiten hun huishouden mochten afspreken en afstand moesten houden.

Hypocrisie

Dus vertellen Britten nu in de media hoe bedrogen ze zich voelen dat de regels wel voor hen gelden en kennelijk niet voor de politieke leiding. Bijvoorbeeld Hannah Brady, die vertelt hoe zij haar vaders dood officieel registreerde en haar grootouders niet eens kon zien, op diezelfde dag dat in Downing Street de uitnodiging voor een feestje werd verstuurd. De hypocrisie maakt haar „onbeschrijflijk kwaad” en geeft haar „een gevoel van verraad”.

Naar haar verhaal verwees ook oppositieleider Keir Starmer (Labour) woensdag. Hij riep Johnson op om op te stappen en verwees naar een van zijn ministers die inderdaad was afgetreden nadat hij zich niet aan de coronaregels had gehouden. Eind december vertrok ook al een persvoorlichter in deze kwestie. „The party is over”, hield Starmer de premier voor en noemde hem een „schaamteloze” figuur. De premier „liegt dat hij barst” als hij zegt dat hij niet doorhad dat hij op een feestje stond, zei Starmer. „Het is zo belachelijk dat het een belediging is voor het Britse publiek.”

The party is over

Een kritische Labourleider is één ding, maar ook de afkeuring binnen de Conservatieven was nu behoorlijk en niet alleen anoniem. Met naam en toenaam reageerden Conservatieve Lagerhuisleden op de kwestie, die ze „onacceptabel” noemden, „gênant” en „onverdedigbaar”. Onder anderen de leider van de Tories in Schotland, Douglas Ross, vindt dat de premier moet opstappen.

Maar Johnson probeerde zich woensdag – na zijn excuses – nog wél te verdedigen. Hij zei dat de ‘werkbijeenkomst’ „technisch gezien” binnen de regels was geweest, „ook al zullen miljoenen en miljoenen andere mensen dat gewoon niet zo zien”. Daarmee heeft de premier vooral tijd gekocht. Hij verwees ook veel naar de hoge ambtenaar Sue Gray die alle feestjes en schendingen onderzoekt; zij zal ook over deze bijeenkomst een oordeel moeten vellen. Dat zou haar waarschijnlijk nog enkele weken kosten.

Lastige ontwikkelingen

Problematisch voor Johnson is dat ‘feestjes-gate’ maar één van de vele lastige ontwikkelingen is waar hij mee kampt. Zijn regering staat onder druk omdat de kosten van het dagelijks leven voor veel Britten hard stijgen, door inflatie, hoge energieprijzen en negatieve gevolgen van de Brexit. En er komt nog een verhoging van belastingen en premies aan vanaf april, waarvan Johnson in de campagne de Britten had verzekerd dat zoiets onder zijn leiding niet zou gebeuren.

Betogers demonstreren woensdag bij het Lagerhuis in Londen, waar premier Boris Johnson excuses aanbood voor een feestje in de tuin van zijn ambtswoning was tijdens de lockdown in mei 2020. Foto Tolga Akmen / AFP

De steun binnen de Conservatieve Partij voor Johnson mag duidelijk afnemen, een partijleider aan de kant zetten is niet zomaar gedaan. Van de Conservatieve Lagerhuisleden moet 15 procent, dat zijn nu 54 leden, per brief het vertrouwen in hem opzeggen. Bij een stemming moet vervolgens meer dan de helft van de leden voor zijn aftreden stemmen. Als Johnson het vertrouwen verliest, mag hij niet meedoen aan de strijd om zijn eigen opvolging. Maar als hij zo’n stemming overleeft, is hij voor een jaar immuun. Timing is dus belangrijk – en een vanzelfsprekende opvolger heeft zich ook nog niet aangediend.

In mei zijn er lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk – dat zien analisten als een volgend logisch moment om Johnsons populariteit te testen. En hoewel Boris Johnson erom bekend staat dat hij zich als geen ander uit netelige kwesties weet te wurmen, beloven de peilingen weinig goeds voor hem. Peilingbureau YouGov constateert al maanden dat zijn populariteit daalt. En dat 64 procent van de Britten hem inmiddels „incompetent” vindt.