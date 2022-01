Jan Fontijn: de godfather van de schrijversbiografie

‘Fabelachtig”: met dit woord typeerde biograaf en universitair docent Jan Fontijn de door hem bewonderde schrijver Jacob Israël de Haan. De licht-archaïserende woordkeuze kenmerkt Fontijn. Hij was een bevlogen schrijver en verteller die met hartstocht leefde in de negentiende-eeuwse letteren tot en met het interbellum, een periode met inderdaad „fabelachtige” auteurs als De Haan, Frederik van Eeden, Carry van Bruggen, Herman Heijermans en Frans Coenen. Afgelopen donderdag 6 januari is Fontijn in zijn woonplaats Amsterdam op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was echtgenoot van schrijver en schilder Charlotte Mutsaers, die een aantal van zijn boekomslagen ontwierp.

Fontijn werd op 9 februari 1936 geboren in een groot katholiek gezin in Amsterdam. Over zijn bewogen jeugd schreef hij de wat surrealistische roman Biefstuk en benzine (2003), waarin een zoon de confrontatie met zijn vader niet uit de weg gaat. In de studie Nederlands en vooral in schrijvers als E. du Perron, Van Eeden en Stendhal zoekt hij toevlucht. Aan Stendhal wijdde hij zijn laatst verschenen boek Stendhal. Een zwervende gelukzoeker uit december 2021.

Fontijn kan vooral beschouwd worden als de inspirator, de godfather, van de Nederlandse schrijversbiografie. Zelf bewees hij met de majestueuze, tweedelige biografie over Van Eeden hoezeer hij dit genre verkende, uitdiepte en op een hoog plan tilde. Het eerste deel, tevens zijn dissertatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, had als titel Tweespalt: het leven van Frederik van Eeden tot 1901 (1990). Deel twee, Trots verbrijzeld: het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901, verscheen in 1996. Dat daarna het essay Broeders in bedrog: de biograaf en zijn held (1997) verscheen, is niet verwonderlijk: hierin legt hij op vaak geestige wijze rekenschap af van zijn jarenlange toewijding aan de Van Eeden-biografie.

Broeder in bedrog

Dat een biograaf een ‘broeder in bedrog’ is, tekent Fontijns biografische aanpak. In een interview in het Biografie Bulletin (1998), samen met Hella S. Haasse, liet hij zich openhartig uit over het feit dat niet alleen een schrijver maar ook een biograaf onderzoekt „hoe verbeelding en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden”. Hij zei hierover: „Als je levens van anderen beschrijft, moet je dat zo nauwkeurig mogelijk doen. Je moet bij de feiten blijven. Toch speelt de verbeelding in wetenschappelijke biografieën wel degelijk een rol. (-) Je moet er een samenhangend verhaal van maken en op het moment dat je verband aanbrengt tussen de verschillende momenten in een leven, maak je onherroepelijk gebruik van je verbeelding.”

Fontijn gaf zijn levensbeschrijvingen sterk sturende titels als Tweespalt over Van Eeden en Tederheid en storm (2012) en Onrust (2015), beide over Jacob Israël de Haan (1881-1924). Onrust kreeg een motto van De Haan zelf: „Rusten in ’t leven kan ik niet.” Fontijn was een uitnemend biograaf die in zijn literaire helden óók verwantschap zocht.