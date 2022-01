‘Ik kan nu beter praten met mijn vader’

Hoe ervaren jongens liefde? Wat betekent dat voor hen? Hoe ga je als man om met gevoelens van affectie, en: hoe ga je überhaupt om met gevoelens ? Fotograaf Sander Coers (1997) groeide op in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, waar, zoals hij het formuleert, iedereen hetzelfde was, zich hetzelfde gedroeg en dezelfde kleren droeg. „Alle jongens kochten hun outfit bij de Jack & Jones. Ik zat er op voetbal. Deed stoer met alles mee. Maar ik had het gevoel dat ik nooit écht contact had. Er werden geen emoties gedeeld. Ik had daar wel behoefte aan. Maar had ook een groot onvermogen om met emoties om te gaan en die te uiten.”

Coers studeerde in 2021 af aan de fotografie-opleiding van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en werd in datzelfde jaar genomineerd voor de Rabobank Portrait Prize Talent. Ook werd hij geselecteerd voor de jaarlijkse Best of Graduates-expositie bij galerie Ron Mandos in Amsterdam, waar hij de Photo Talent Award 2021 won met foto’s uit zijn serie Come Home. „Toen ik naar Rotterdam naar de kunstacademie ging, werd alles anders. Iedereen was heel open. Heel vrij en in touch met zijn eigen gevoelens. In mijn fotoproject Come Home – nu ook een boek – verkende ik met portretten, stillevens, foto’s van bloemen de manier waarop jonge mannen van rond de twintig jaar intimiteit ervaren en liefde uiten. Door hun verhalen te vertellen ging ik op zoek naar mijn eigen verhaal.”

Het succes van Come Home leverde Coers commerciële opdrachten op, nieuwe contacten in de kunstwereld, ook werd zijn werk aangekocht door particulieren. „Ik kwam ineens in een andere wereld terecht. Leerde fotografen kennen waar ik al zo lang tegenop keek. Kevin Osepa bijvoorbeeld – ik zit nu bij hetzelfde agentschap als hij. Ik werd uitgenodigd voor een chic diner in een paleisachtig grachtenpand van een verzamelaar, fresco’s aan het plafond, vergulde spiegels. Heel fijn allemaal, maar het levert ook druk op. Ik heb nog geen galerie. Er moet een goede klik zijn om zo’n verbintenis aan te gaan, het kan heel bepalend zijn voor je ontwikkeling. Wat ik wil na die hype van 2021: even een stapje terug doen om weer nieuwe toffe dingen te maken.”

Heel mijn jeugd heb ik naar iets anders verlangd, iets groters, naar meer contact Sander Coers

In 2022 wordt het werk van Coers gepresenteerd in een groepsexpositie van The Gallery Club, en zal het te zien zijn in de stand van galerie Ron Mandos op fotobeurs Unseen in Amsterdam. Ook komt dit jaar zijn nieuwe boek The Naked Incident uit, waarin hij samen met producer en visagist Alexander van der Heide het begrip mannelijkheid onderzoekt. „Er kleven zoveel verwachtingen aan mannen. Dat je je niet uitspreekt als je ergens mee zit. Niet klagen maar dragen. Gek genoeg heb ik een veel betere band met mijn vader sinds zijn vader, mijn opa, overleed. Ik zie dat hij kwetsbaarder is geworden. We hebben betere gesprekken, ook omdat ik inmiddels zelf heb geleerd hoe je over dingen kunt praten.

„Heel mijn jeugd heb ik naar iets anders verlangd, iets groters, naar meer contact. En toen ik dat vond, in Rotterdam, merkte ik dat er ook veel goeds zat in waar ik vandaan kwam. Blijkbaar had ik het nodig om weg te gaan, zodat ik de schoonheid kon zien van waar ik opgroeide.”

