Hoe Estlandse kunst zich losmaakte van Duitsers en Sovjets

Het is 1988 wanneer de Estlandse kunstenaar Siim-Tanel Annus (1960) wordt gearresteerd door de politie van Tallinn. Even daarvoor heeft hij – zoals hij vaker deed – een performance uitgevoerd in zijn tuin aan de Mooni-straat 46. Bij een zelfgebouwde vier meter hoge toren voert hij een soort religieus ritueel uit. Bij de toren is ook een zwembadje en er staan spiegels langs het tuinpad. Annus plaatst een kroon op zijn hoofd, beklimt de toren onder geluiden van elektronische muziek en steekt een papieren fakkel aan. Het water, vuur en het ritme van de muziek: ze staan symbool voor het begin van het bestaan, maar daarachter gaat ook een verwoestende kracht schuil.

Er zat voor Annus niets anders op dan de performance in zijn tuin te houden, aangezien de politie (die dan nog onder de KGB valt) ze in het openbaar niet toelaat. Aanvankelijk kwam er bijna niemand kijken, vertelt Annus wanneer we elkaar ontmoeten in Tallinn. Maar de mond-tot-mondreclame werkt goed, en in de loop der tijd komen er steeds meer mensen op zijn performances af. Zo ook journalisten van de staatstelevisie. Die willen een film maken over de inmiddels legendarische kunstenaar. Wat ze niet weten is dat Annus die avond opgepakt zal worden. Verbaasd filmen ze de hele arrestatie, gaan mee het politiebureau in en Annus is prompt nationaal nieuws. Na een nacht op het bureau wordt hij vrijgelaten. In Moskou vrezen ze voor te veel gedoe nu alles op tv is geweest. Nog geen tien jaar later is Annus de eerste kunstenaar die Estland vertegenwoordigt op de Biënnale in Venetië in 1997.

Onafhankelijkheid

Waar Annus de Biënnale voor Estland aftrapte, is het bijna 25 jaar later de Fins-Estlandse Bita Razavi die namens Estland daar een performance zal uitvoeren. Wederom staan macht en identiteit centraal. Als iets opvalt in de moderne kunst van Estland dan is het de zoektocht naar identiteit. „Het is een van mijn favoriete onderwerpen”, bevestigt Razavi in een mail waarin ze meer vertelt over de plannen die zij en Kristina Norman hebben voor de Biënnale van Venetië [zie kader boven]. „De geschiedenis van Estland staat in het teken van de strijd om onafhankelijkheid, het narratief van het land werd altijd bepaald door de Duitsers, Russen of Sovjets. In Oost-Europa zijn de grenzen vaak opnieuw getekend waardoor etnische en culturele verbondenheid belangrijker is geworden dan politieke verbondenheid.” En dat zie je terug in de Estlandse kunst.

Waar de kunstscene eeuwenlang te maken had met een mengeling van Baltische-Duitsers en Russische tradities, kreeg het land en daarmee de kunstwereld in 1918 eindelijk een eigen gezicht. Het is het jaar waarin Estland onafhankelijk wordt, waarin van de Duitsers afgekeken portretkunst en landschappen vol blije boeren en volkskunst worden vervangen door stad, zee en avant-garde. De nieuwe identiteit is echter van korte duur. In de jaren dertig gaat, net als in veel andere Europese landen, het uitbeelden van nationalisme, patriottisme en een glorieus verleden een grote rol spelen.

Het is een manier van verbeelden die in de Sovjetperiode na de Tweede Wereldoorlog wordt aangemoedigd, zij het dat dan de vraag ‘wat mag nog en wat is verboden?’ er bovenop komt. Bijna vijftig jaar lang zouden de Sovjets de kunst bepalen, en nog steeds is bij een oudere generatie een sluimerende angst over die overheersing aanwezig.

Er was dan ook flink wat discussie toen het nationale kunstmuseum Kumu in Tallinn in 2016 een afdeling ‘Sovjet-kunst’ inrichtte als deel van de vaste tentoonstelling. Was dat nu nodig, wat had het met Estlandse kunst te maken en kunst onder censuur: moest die nu echt een aparte plek krijgen in een kunstgeschiedenis van een land? Ja, oordeelde het museum, dat in 2006 voor het eerst de deuren opende om de bezoeker in vogelvlucht door de Estlandse kunstgeschiedenis te leiden en dat het grootste tijdvak de veelzeggende naam Landscapes of Identity gaf.

Het museum heeft gelijk gekregen: de Sovjet-afdeling is fascinerend. Propagandaschilderijen van bijvoorbeeld Viktor Karrus – die in 1953 een tarweoogst schildert terwijl er vrachtauto’s met een communistische vlag langsrijden – hangen naast werken met een hang naar surrealisme (Ilmar Malin, die Lenin van psychedelische kleuren voorzag in een onbestemde wereld) en dissidenten als Ülo Sooster (die met het werk ‘Lippen’ uit 1964 volgens de museumcatalogus „een van de meest erotisch geladen werken in de Estlandse kunst” heeft gemaakt).

Razavi verwerkte in 2016 nog in een schitterende geluidsinstallatie, Same Song, New Songlines, hoe je propaganda en vijandschap ongedaan kan maken: het gaat over een populair Fins lied dat het Finse leger tussen 1941 en 1942 vaak afspeelde, omdat ze ontdekt hadden dat bepaalde tonen in het lied Russische mijnen onklaar konden maken. Bij een bepaalde drieklank ontploften die, met als gevolg dat de Russen ze niet op afstand konden laten ontploffen, maar de Finnen bepaalden wanneer de mijnen aan de grens ontploften. Zo maakten ze er 1.500 onklaar. Later groeide het lied uit tot symbool voor nationalisme en populisme: van held naar populist, het is een kleine stap, maakt Razavi duidelijk.

Bronzen soldaat

Toen in 1991 Estland de onafhankelijkheid weer officieel herwon, werden er instituten, kansen en internationale connecties gecreëerd. De zoektocht naar identiteit kon opnieuw en anders ingevuld worden, en men moest zich gaan verhouden tot het verleden. Kritiek, engagement en veel performances werden nu in het openbaar gezichtsbepalend. De tuin kon als locatie verwisseld worden voor parken en andere openbare ruimtes.

Een mooi voorbeeld daarvan is terug te zien in het werk ‘After War’ van Kristina Norman (1979), die nu voor de tweede keer in Venetië op de Biënnale Estland vertegenwoordigt. Zij filmde vanaf 2006 de gevoelens die de bronzen soldaat in Tallinn opriep. Het beeld, het ‘Monument van de bevrijders van Tallinn’ (oftewel de gevallen Russische soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog), was in 1947 geplaatst en een jaarlijkse ontmoetingsplek geworden om de gesneuvelde soldaten te herdenken en de Russische aanwezigheid in het land te eren. Toen in 2007 besloten werd het monument te verplaatsen ontstond er veel protest. Norman maakte een film van de kransleggers, de huilende mensen bij het weghalen van het beeld en de woedende etnische Russen die hierin „een terugkeer van het fascisme” zagen.

‘Estland’ van Jaanus Samma: folkloristische kunst die een ander beeld wil tonen dan dat van het traditionele hetero-seksuele Estland. Foto Stanislav Stepashko

Norman – zelf iemand die niet wil kiezen tussen de identiteit van een Est of Rus en die dus beide is – maakte na de verwijdering een Gouden Soldaat, en plaatste de beeldenstorm in haar land in een ander perspectief. Op het eerste gezicht was haar beeld niet te onderscheiden van de verwijderde soldaat: alleen de kleur was anders en het materiaal lichter waardoor deze soldaat makkelijk op te tillen was en bij een windstoot omver viel. Een lang stadsleven was de nieuwe soldaat echter niet gegund: op de film worden de beelden van weleer afgewisseld met nieuwe beelden waarin de politie het beeld meeneemt, met een boze Norman in een politieauto erachteraan („Dat beeld is van mij, dus als jullie het meenemen, moet je mij ook meenemen”, roept ze in de film).

Het beeld zou de parken en straten van Tallinn niet meer halen, wel het Kumu museum en in 2009 de Biënnale in Venetië. De geschiedenis lag op haar rug, imposant en glimmend weliswaar, maar ook machteloos. „Mijn werk wordt gedragen door het optimisme dat oneerlijk verdeelde macht door de mensen opnieuw verdeeld kan worden, waarmee de geschiedenis nieuwe wegen kan inslaan”, zegt Norman en typeert daarmee het idee achter haar werk.

Weeffouten in de verbeelding

De geschiedenis op haar rug leggen, dat is ook wat Jaanus Samma – in 2015 ook op de Biënnale aanwezig voor Estland – doet. Op grote geweven doeken en op hout zie je afbeeldingen van een ideaal plattelandsleven met folkloristische motieven erin verwerkt. Maar op alle werken zie je een klein foutje. „Het staat symbool voor de weeffouten in de verbeelding van de samenleving van Estland”, legt Samma uit bij de tentoonstelling van zijn werk in galerie Temnikova & Kasela, in een hipsterwijk in Tallinn. „Op de oude afbeeldingen van Estland waar het gaat om de vroege geschiedenis van ons land wordt altijd een heteroseksuele wereld afgebeeld waarin iedereen gelijk gestemd is.” Het gaat hem om de vraag wat we eigenlijk weten van de manier waarop er geleefd wordt buiten de hetero-samenleving, waar de outsider werd geminacht en waar er iets ontbreekt in het oude, traditionele verhaal.

In Venetië zal straks weer een puzzelstuk gelegd worden in dat zich nog steeds vormende verhaal, waar het anders dan in vele andere landen, niet zozeer gaat om het kritiek leveren op het idee van identiteit gekoppeld aan nationaliteit, maar om de invulling daarvan.

Estland in Biënnale Paviljoen Nederland

Kristina Norman Foto Meelis Muhu Bita Razavi Foto Mart Paadik Van 23 april tot 27 november is de Biënnale in Venetië , het grootste internationale beeldende kunstevenement ter wereld, te zien. Nederland is deze keer niet aanwezig in het Rietveld Paviljoen. Voor één keer heeft het Mondriaan Fonds, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, het Nederlandse paviljoen aangeboden aan Estland, om jongere naties toegang te geven tot het centrum van de Biënnale. Estland neemt al sinds 1997 deel aan de Biënnale, maar omdat er in de Giardini geen nieuwe paviljoens kunnen worden gebouwd, kunnen jonge landen normaal gesproken geen toegang krijgen. De Nederlandse inzending is voor één keer te zien in de Chiesetta della Misericordia in de wijk Cannaregio. Namens Estland zijn kunstenaars Kristina Norman en Bita Razavi aanwezig, samen met curator Corina L. Apostol. Zij reageren met hun werk op de tekeningen van Emilie Rosalie Saal, die vanuit Estland in het begin van de twintigste eeuw in Nederlands-Indië terechtkwam. Door haar huidskleur behoorde de Estlandse opeens tot de elite en was er tijd om haar passie uit te voeren: het tekenen van tropische planten.

Norman: „Solidariteit en bondgenootschap in de Estlandse samenleving en de zogeheten ‘vluchtelingen-crisis’ houden me bezig. Wat is het verschil tussen de Estlanders die in 1944 het Sovjet regime probeerden te ontvluchten en de enkele vluchtelingen die nu naar Estland willen komen? We vinden dat we niets te maken hebben met het koloniale verleden van west-Europa dat van invloed is op de ethische en politieke vraagstukken rondom immigratie. De geschiedenis van Saal is een goed-gedocumenteerd bewijs dat sommige Esten opmerkelijk goed in staat waren om niet alleen te strijden tegen de eigen koloniale krachten in het oosten van het Russische rijk, maar ook tegen het koloniale macht en ver weg gelegen Europese koloniën.”

Razavi: „Wat we in dit project willen laten zien is de honger naar macht en overvloed van de mens, vanuit het perspectief van koloniale botanie. Het gaat om onderwerpen als hiërarchie, klasse en privilege, vanuit het perspectief van Emilie, die een botanische tuin heeft. Haar tekeningen hebben altijd een witte achtergrond, en wat ik wil laten zien is de context die op die tekeningen afwezig is: de exploitatie van plaatselijke bronnen en de onontkoombare impact van koloniale structuren op het landschap van Indonesië die tot op de dag van vandaag nog te zien zijn.” Norman: „In de filmtrilogie die ik voor het paviljoen aan het maken ben, verandert de witte achtergrond van botanische tekeningen in een metafoor voor wit privilege. Toen Emilie aan haar culturele wortels in de slavernij wist te ontsnappen door in Java terecht te komen bij de Baltisch-Duitse adel, kon Emilie zich ontwikkelen tot kunstenaar, een moderne Europese vrouw die voor wit kon doorgaan en zo werd geaccepteerd. Andres Saal kon opklimmen tot een hoge positie in het Nederlandse leger, wat nogal contrasteerde met zijn eerdere geschriften over de wreedheid waarmee Nederlanders zich tegenover de gekoloniseerde mensen hadden gedragen, maar ja, die had hij in het Ests geschreven en er was geen Nederlander die ze gelezen had.”

Razavi: „Kunst kan mensen beïnvloeden, bewustzijn vergroten en uitdagen. Maar ik geloof niet dat je kunst kunt vergelijken met mensenrechtenactivisme, zeker niet in de competitieve en institutionele wereld waarin we leven. Daarom heb ik het activisme nooit helemaal losgelaten. De instituties van de contemporaine kunst zijn al even problematisch, daarin spelen hiërarchie en uitbuigingen wel degelijk ook een rol, en daarover gaat mijn werk ook. Instituties vormen niet het enige probleem: het is niet makkelijk voor kunstenaars om buiten het systeem om te werken, het is niet reëel om te doen alsof de Biennale en Manifesta niet bestaan. Ook kunstenaars willen altijd meer.”