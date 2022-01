Het kabinet wedt in de zorgsector op het verkeerde paard

Het nieuwe kabinet wil de kostengroei in de zorg vanaf 2026 met 4,5 miljard euro per jaar gaan beperken. Zonder aanpassingen in het beleid lopen de zorgkosten in 2040 op tot 174 miljard euro. Dit is een verdubbeling. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zouden die in 2060 zelfs verdrievoudigd kunnen zijn. Het nieuwe kabinet wil de kostengroei beperken door met name afspraken te maken met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders over de uitgaven. Ook wil het werk maken van programma’s als ‘passende en zinnige zorg’ en kritischer kijken wat in het basispakket komt en wat niet.

Mikkel Hofstee is ceo van Lifeguard en SalutoGenese. Kees van Laarhoven is hoogleraar en afdelingshoofd Chirurgie van het Radboudumc

Maar de vraag is of de voorgenomen plannen leiden tot een vermindering van ziektezorgconsumptie, laat staan tot meer gezondheid. Voor meer gezondheid dient de leefomgeving aangepakt te worden. De levensverwachting is in 2020 in Nederland gegroeid tot 82 jaar en loopt nog steeds op. Echter, deze hogere levensverwachting komt niet zozeer doordat we gezonder zijn gaan leven. Dat kan bijna niet, gezien de toenemende stress door de versnelling van de maatschappij, de overvloed aan calorierijk voedsel, de toename van zittende beroepen en de fijnstofproblematiek. De helft van de bevolking boven de 50 jaar heeft een of meer chronische ziekten. Mannen leven gemiddeld 30 jaar met een chronische ziekte en vrouwen bijna 40 jaar.

De winst in levensverwachting zit hem dan ook vooral in secundaire preventie waarmee we patiënten, veelal na een intensieve medische behandeling, een relatief goede kwaliteit van leven kunnen bieden met chronische ziekten als COPD, obesitas, diabetes, vaatziekten en oncologische aandoeningen.

Preventieparadox

En daar komt de preventieparadox om de hoek kijken. Als men niet meer overlijdt aan deze chronische aandoeningen, dan krijgen we er nog meer ouderdomsziekten bij, zoals artrose en dementie, met nog hogere kosten.

Door oplopend 4,5 miljard per jaar minder aan zorg uit te geven, wil het kabinet een trendbreuk afdwingen in de groei van deze zorgconsumptie. Alsof afname van ziekte financieel te sturen is. Alsof zorgprofessionals onzinnige zorg uitvoeren, door zelf die zorgvraag te genereren. Immers, zolang de zorgvraag (autonoom) groeit, zijn zorgprofessionals genoodzaakt die extra zorg naar beste kunnen te leveren. Het financieel gedreven opleggen van gedragsaanpassing aan professionals, ‘schrappen van onzinnige zorg’, leidt tot ethische conflicten en niet tot een structurele oplossing.

Natuurlijk is de discussie over zinnige zorg terecht. Maar de professional is niet veroorzaker, noch onwillig om zorgconsumptie te reduceren. Ook het aanspreken van de patiënt op ongezond gedrag leidt niet tot een duurzame oplossing: individuele leefstijlbevordering beklijft slechts voor een klein percentage en terugval op de middellange termijn is meer regel dan uitzondering.

De patiënt is niet onwillig, maar slechts slachtoffer van het systeem. En het systeem is de leefomgeving waarin verleiding leidt tot ongezond gedrag. Een leefomgeving waarin ongezonde voeding, onze mobiliteit en dagelijkse stress (ver)leiden tot ongezond gedrag. Overmatig alcoholgebruik, rookgedrag en een opkomende drugsepidemie, neutralisator van een gestresst leven, worden aangejaagd door effectieve industrieën en marketing.

Onze leefomgeving verleidt en bepaalt ons ongezonde gedrag: ongezonde voeding, met te veel koolhydraten en verzadigd vet, een passieve entertainmentindustrie, van Netflix tot Instagram, een gemotoriseerde mobiliteitsindustrie, met parkeerplaatsen tot naast kantoor.

Aanpakken van de leefomgeving

Niet het beperken van de kostengroei, niet het aanspreken van zorgprofessionals, niet de patiënt verantwoordelijk houden voor zijn eigen ongezonde gedrag, maar het aanpakken van de leefomgeving zal leiden tot afname van zorgconsumptie. Er is een gezamenlijke inspanning nodig om het aantal ziektes op de lange termijn te verminderen. Niet alleen van de zorgsector, maar ook van de voedings- en mobiliteitsindustrieën. Daarbij zullen ook maatschappelijke kernvraagstukken als milieuvervuiling en de mentale leefwereld moeten worden betrokken. Dit vraagt om een heel andere investering.

In de reactie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) op het coalitieakkoord wordt enerzijds gepleit om de kwaliteit van de zorg toekomstbestendig te maken door ruimte en zorg voor professionals, en anderzijds om preventie te versterken in een Nationaal Programma Publieke Gezondheid. Beide aspecten dienen een ander effect: op korte tot middellange termijn wordt kwaliteit van zorg geborgd en op lange termijn ontstaat een gezondere samenleving met afname van zorgconsumptie.

Geacht kabinet, concentreer niet louter op de zorgkosten. De ziektelast en daaraan hangende zorgconsumptie blijven nog even doorgroeien. Als wij de zorgkosten minder hard willen laten groeien dan moeten we met elkaar de discussie aangaan over bovenstaande punten. Bespreken welke mate van gezondheid en kwaliteit van leven we willen, en welke integrale benadering daarbij past. Laten we intussen starten met gezondheid in de samenleving op te bouwen.