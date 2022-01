Duurzaamheidsevangelie van Unilever ligt weer onder vuur

Mayonaise-merk van Unilever waarmee Terry Smith de spot drijft. Foto Newscast/Ally Carmichael

Unilever, de levensmiddelengigant met een groot geloof in duurzaam ondernemen, is „duidelijk de kluts kwijt”. Althans, in de ogen van een van z’n grootste aandeelhouders, het Londens investereringsfonds Fundsmith, dat ontevreden is over de beursprestaties van de multinational.

In een brief aan z’n investeerders gaat Fundsmith-oprichter Terry Smith behoorlijk los: het concern gaat gebukt onder een bedrijfstop die „geobsedeerd” is met duurzaamheidsonderwerpen. Dat gaat volgens hem „ten koste van focus op de fundamenten van de bedrijfsvoering”.

Smith maakt ook gehakt van de nadruk die Unilever legt op ‘purpose’ – een bestaansdoel anders dan geld verdienen. Denk aan zeepmerk Dove, dat onzekerheid wil bestrijden door ‘echte’ vrouwenlichamen te laten zien in reclames. Volgens Unilever presteren merken met een hoger doel beter, maar Smith ziet er niets in.

Terry Smith drijft de spot met Unilevers mayonaisemerk Hellmann’s

Het doel van mayonaisemerk Hellmann’s – tegengaan van voedselverspilling – is onderwerp van spot. „Het merk Hellmann’s bestaat sinds 1913, dus we zouden denken dat consumenten inmiddels wel doorhebben wat het doel is (spoiler alert – salades en sandwiches).”

Fundsmith is niet zomaar een aandeelhoudertje. De Britse zakenkrant Financial Times noemt voorman Terry Smith een „invloedrijke fondsmanager” en een „veteran stockpicker”. Hij beheert 28,9 miljard pond (34,6 miljard euro) en is een van de tien grootste aandeelhouders van Unilever. Wat hij zegt, kan andere aandeelhouders beïnvloeden. En Unilever heeft de cijfers ook niet mee: de koers is afgelopen jaar met 9 procent gedaald.

Unilever laat via een woordvoerder weten niet te willen reageren.

Geld versus idealen

Het is een inmiddels bijna klassieke botsing tussen de financiële belangen van aandeelhouders en Unilevers geloof in duurzaamheid – al gelooft het bedrijf dat duurzame bedrijfsvoering (uiteindelijk) óók in het belang van aandeelhouders is.

Met zulke botsingen heeft Unilever het afgelopen decennium ruim ervaring opgedaan: al in 2010, voor de troepen uit, kwam Unilever onder Nederlander Paul Polman, toenmalig topman, met een ambitieus duurzaamheidsplan. Met doelen als de milieuvoetafdruk in de hele keten (productie én gebruik door consumenten) halveren in tien jaar tijd. Dat is niet gelukt, maar zegt wel iets over het ambitieniveau.

Voorbeeld van zo’n botsing tussen geld en idealen is de overnamepoging van het Amerikaanse Kraft Heinz, bekend van de ketchup, in 2017. Aandeelhouders zouden daar goed aan kunnen verdienen, maar Unilever zag het absoluut niet zitten. Kraft Heinz zou alle duurzaamheidsinspanningen tenietdoen, was de angst. Het lukte om de overname af te wenden, maar Unilever moest beleggers wel tegemoetkomen met een reeks cadeautjes, zoals de inkoop van eigen aandelen – iets waar Polman eigenlijk van gruwde.