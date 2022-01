Grote schenking Indiase kunst voor Arnhems museum

Voormalig galeriehouder en oud-minister Eegje Schoo heeft Museum Arnhem 115 hedendaagse Indiase kunstwerken van in totaal veertig kunstenaars geschonken. Dat heeft het museum woensdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Gopi Krishnan, Zonder titel (Figuren en dieren), 1992. Foto Marc Pluim

Het gaat om werk op papier, grafiek en schilderijen, overwegend uit de periode 1980-2000. Samen met de museumstaf maakte Schoo een representatieve doorsnede uit haar collectie.

De schenking komt vlak voor de heropening van het museum, dat sinds 2017 gesloten is in verband met een uitbreidingsproject. Directeur Saskia Bak spreekt van een „in Europa, volstrekt unieke verzameling”. Een aantal tekeningen en schilderijen gaan deel uitmaken van de openingspresentaties.

Ambassadeur

Eegje Schoo was voor de VVD minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Op een reis als minister deed ze in Bombay haar eerste kunstaankoop. Na haar ministerschap werd ze vier jaar ambassadeur in India. Als ambassadeur reisde zij door heel India om kunstenaarsateliers, galeries en lokale kunstcentra en opleidingen te bezoeken. In die periode bracht zij een groot deel van haar collectie moderne kunst bijeen. Terug in Nederland was Schoo begin jaren negentig enige tijd galeriehouder in Indiase kunst in Amsterdam.

Lees ook: Van Goghmuseum koopt vier prenten van Mary Cassatt

De nadruk van de Collectie Schoo ligt op figuratieve kunst, passend bij de collectie moderne en hedendaagse kunst van Museum Arnhem. Directeur Saskia Bak geeft in het persbericht aan dat de schenking past bij het museumbeleid „om ons meer internationaal te richten, liefst buiten de platgetreden paden”.