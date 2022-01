Grootverbruikers kunnen niet op tijd van Gronings gas af

Nederlandse grootverbruikers moeten langer dan voorzien gebruik blijven maken van Gronings gas. Dat staat in een overdrachtsdocument van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66). Hij moet zich volgens ambtenaren van EZK voorbereiden op het tekenen van „een of meerdere ontheffingen van het verbod op laagcalorisch gas voor grootverbruikers.”

Grootverbruikers moeten uiterlijk 1 oktober van dit jaar van het gas uit Groningen af, maar volgens het FD halen hoogstwaarschijnlijk vier en mogelijk zes van de negen grootverbruikers die wettelijk vastgestelde einddatum niet. Dat de bedrijven vertraging hebben opgelopen, komt volgens de Gasunie Transport Services (GTS) door trage vergunningstrajecten en verlate wetgeving.

Het gaat daarbij in elk geval om de energiebedrijven Eneco en Uniper en naar verwachting ook om energiebedrijf Vattenfall en chemiebedrijf Nobian. Mogelijk zullen ook olieraffinaderij Zeeland Refinery en chemieterrein Getec Park.Emmen ook langer gas nodig hebben, maar zij waren woensdag niet bereikbaar. Doordat de bedrijven later van het gas af moeten, bestaat de kans dat er extra Gronings gas nodig is.

Lees ook: Stel dat de winter streng is, gaat het Groningse gasveld dan toch in 2022 dicht?

Het ministerie van EZK gaat ervan uit dat de gasbehoefte geen gevolgen heeft voor de sluitingsdatum van het Groningerveld. In principe gaat de gaskraan vanaf komend najaar naar de ‘waakvlamstand’ voor noodgevallen en in 2028 helemaal dicht. Vijlbrief moet voor 1 april beslissen of de definitieve sluiting sneller kan.

Stikstofinstallatie Zuidbroek

Vorige week liet de inmiddels vertrokken demissionair minister Stef Blok (VVD) weten dat er voor dit gasjaar waarschijnlijk ongeveer twee keer zoveel gas nodig is uit de Groningse bodem dan verwacht, vanwege de vertraging van de bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek en hogere vraag vanuit Duitsland. Het gasjaar loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. Daarna zal de gaskraan alleen nog open gaan in noodsituaties, zoals een extreem koude winter. De vertraagde ombouw van grootverbruikers maakt de kans groter dat er volgende winter toch nog laagcalorisch gas uit Groningen nodig is.

De stikstoffabriek bij Zuidbroek moet als die eenmaal in bedrijf is gas uit het buitenland om gaan zetten naar gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens, zodat er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van Gronings gas. De vertraging van de opening daarvan ligt „zeer gevoelig”, staat in het overdrachtsdocument van EZK.