Toen ik alle interviews met alle ministers en alle staatssecretarissen uit het nieuwe kabinet had gezien, vroeg ik me af of de Rijksvoorlichtingsdienst niet beter een gezamenlijk perscommuniqué had kunnen versturen met de tekst: „Premier Rutte laat met enorm genoegen weten dat al zijn bewindslieden hun nieuwe taak opvatten als een geweldige uitdaging waarin zij ontzettend veel zin hebben en waarvoor zij hun stinkende best zullen doen.”

Voor de volledigheid had er nog een korte zin achter gemogen: „Zij zijn de premier erg dankbaar voor zijn grandioze aanbod.” Eventueel had een enkele prominente minister er op persoonlijke titel nog iets aan kunnen toevoegen, bijvoorbeeld dat hij of zij het aanbod vooral had aangenomen om „iets voor het land terug te doen”, of iets van dien aard; de exacte bewoordingen zijn bij minister Dijkgraaf op te vragen.

Diep medelijden beving me met de ijverige NOS-journalisten, die al die gelijkluidende bewindsmensen in het nauwe keurslijf van het draaiboek moesten ondervragen. Hadden ze daar nou voor doorgeleerd aan de School voor Journalistiek? Vragen stellen waarvan je van tevoren weet dat men er geen direct antwoord op zal willen of kunnen geven?

Sommige bewindslieden verklaarden, al of niet desgevraagd, dat zij het-aanbod-dat-eigenlijk-niet-geweigerd-kon-worden eerst aan hun gezin hadden voorgelegd. En wat zei het gezin? Eénmaal raden.

Geen enkele bewindspersoon vertelde hoe die gesprekken thuis precies waren verlopen. Misschien zó:

Partner: „Dat had je ook wel eerder met ons kunnen bespreken.” Bewindspersoon: „Maar ik heb nog niets besloten!” Partner: „Die ken ik. En ik ken jóú.” Kinderen in koor: „Maar we vinden het wel leuk voor je, hoor!”

Partner: „Ik ook, maar ik vraag me af hoe we het precies gaan doen. Ik wil hier ’s avonds geen volle aktetassen van de minister zien terwijl ik sta te strijken en jullie Netflix kijken.” Bewindspersoon, ootmoedig: „Ik kan de kinderen ’s morgens met de rijkstaxi naar school brengen.” Partner: „Dan zorgt Twitter er wel voor dat je niet lang minister bent.”

Ad infinitum, althans, tot aan de beëdiging door koning Willem-Alexander.

Voor de vaderlandse talkshows breken er nu heerlijke tijden aan. Eindelijk nieuwe gezichten om te interviewen! Niet langer afhankelijk zijn van Caroline van der Plas!

Ook voor de kijker had het beroerder gekund. Stel je voor dat Diederik Gommers in plaats van Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was geworden. Gommers zou elke avond een individuele estafetteloop hebben gehouden van de ene naar de andere talkshow.

Voor het ministerie zou Gommers een ideale minister zijn geweest omdat hij als talkshowgast een schat aan ervaringen heeft. In het aan hem gewijde boek Intens van Wilma de Rek vertelt Gommers dat hij liever niet door een mannelijke „zuiger” van Nieuwsuur wordt geïnterviewd. Wedden dat hij Jeroen Wollaars bedoelt? Jort Kelder staat hij zelfs niet meer te woord, want die ging hem ooit „afzeiken”. Humberto vindt hij wél leuk, en vooral Beau, want „die investeert echt in je relatie”.

Maak Gommers ooit premier, en hij doet in z’n eentje álle interviews voor álle bewindslieden, zodat die eindelijk voldoende tijd krijgen voor dat beroemde elan dat Rutte beloofde.