Als commentator genieten van de Afrika Cup vanuit de ‘bezemkast’ in Hilversum

„Al zou je me een mes op de keel zetten, dan zou ik nog geen speler kunnen opnoemen.” De technici in de regiekamers van tv-zender ESPN maken er maar een grapje van. Meestal zenden ze wedstrijden uit tussen clubs die veel mensen kennen, maar dat geldt niet voor de pot van deze middag.

Vergeleken met Sparta-Heracles Almelo of FC Den Bosch-Telstar is Mali-Tunesië dan ook geen alledaags duel. Het is de tiende van in totaal 52 wedstrijden bij de Afrika Cup, die de zender deze weken live uitzendt tot en met de finale. Technici mogen de kennis missen, maar dat geldt niet voor de man die verderop zit, gebogen over velletjes met aantekeningen. Hij weet wel degelijk de antwoorden op vragen die in de Nederlandse huiskamer zouden kunnen opkomen.

Het grootste talent van Tunesië? Resoluut: „Hannibal Mejbri.” Om eraan toe te voegen dat de achttienjarige aanvallende middenvelder inmiddels zijn debuut heeft gemaakt bij Manchester United. Over Mali: „Negentig procent speelt in Europa.”

De man zit in de ‘bezemkast’ zoals dat in tv-jargon heet. Een verstopt kamertje aan het einde van de gang richting de toiletten. Naast de deur staat: Spreekcel 05. Voor wie enigszins claustrofobisch is aangelegd, is het niet de ideale werkplek. Het is krap en donker, en door de wanden van schuim hoor je niks van buiten.

„Het is een stilte die me doet denken aan off-piste skiën, dat je alleen bent en niks anders hoort dan jouw ski’s in de sneeuw.” Heerlijk vindt Johan van Polanen het hier. Voor hem is deze cel in een van de gebouwen op het Mediapark de plek waar hij zijn gedroomde vak kan uitoefenen. Dat van voetbalcommentator. „Ik heb altijd wedstrijdkriebels. Ook nu.”

Met gestrekt been erin

Uit een etui haalt hij zijn benodigdheden: een pen, een potlood en een gum, die hij gebruikt om de door hem verwachte opstellingen te kunnen wijzigen in zijn aantekeningen. Ook heeft hij lichtgevende stiften. Daarmee omcirkelt hij spelersnamen als ze een gele of rode kaart pakken, wat gezien de strijdlust in de Afrika Cup best handig kan zijn. Het toernooi was zondag amper begonnen of een speler van Burkina Faso torpedeerde met gestrekt been het dijbeen van een Kameroener.

„Die tackles horen toch een beetje bij de Afrika Cup”, zegt Van Polanen. „Net als dansende heupen en salto’s na een doelpunt.”

Ook in de commentaarcel heeft Johan van Polanen „wedstrijdkriebels”. Foto Olivier Middendorp

Toen ESPN in december definitief de uitzendrechten binnen had, zei Van Polanen meteen ja toen hij werd gevraagd als commentator. Op maandag deed hij Gabon-Comoren, dinsdag Soedan-Guinee-Bissau en nu dus Tunesië-Mali. Een wedstrijd die vijfduizend en driehonderddrieënzeventig kilometer ten oosten van Hilversum wordt gespeeld in Limbe, een Kameroense stad waarover hij inmiddels van alles weet. Dat het Engelstalig is bijvoorbeeld, en dat er conflicten zijn omdat de regio zich wil afsplitsen van het Franse deel van het gastland. Maar of hij dit ook zo vertelt, is maar de vraag. „Waarschijnlijk niet. Maar ik wil het wel weten. Voor als het mogelijk onrustig wordt.”

Veel enthousiasme

„Wat heeft die gebruikt”, vroeg voetbalanalist René van der Gijp zich eens over hem af na een Champions League-wedstrijd. Van Polanen kan er nog steeds om lachen. „Dat is het enthousiasme in mijn commentaar. Ik ben niet van het cynisme. Eén keer zeggen dat het tegenvalt, is genoeg. Na afloop scan ik meestal even sociale media om te zien of anderen hetzelfde beeld van een wedstrijd hadden. Dan lees je ook kritiek. Kijkers klimmen snel in de pen als je het niet goed doet.”

Als de spelers om 13.55 uur het veld opkomen, verwijst Van Polanen naar de bijnamen van beide teams. „Wie zullen het hoogste vliegen? De Adelaars van Mali of die van Tunesië?” Het is een matig duel. Net als in zes van de negen eerdere wedstrijden die dan al in deze Afrika Cup zijn gespeeld, valt er slechts één doelpunt. Gemaakt door Mali. Hoogtepunt? Dat de Zambiaanse scheidsrechter tot twee keer aan toe te vroeg affluit voor het einde van de wedstrijd. Van Polanen na afloop: „Dit geloof je toch niet na al die wissels, drinkpauzes en VAR-momenten? Dit kan alleen in de Afrika Cup.”