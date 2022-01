Frankrijk draagt voormalig ETA-leider ‘Txeroki’ maximaal twee maanden over aan Spanje

Frankrijk zal voormalig ETA-leider ‘Txeroki’ voor maximaal twee maanden overdragen aan de Spaanse justitie, zodat hij daar berecht kan worden voor nog openstaande aanklachten. Dat heeft het Hof van Beroep in Parijs woensdag volgens de persbureaus EFE en AFP besloten.

Hij wordt onder meer beschuldigd van het plegen van een aanslag met een autobom in de Spaanse stad Bilbao in 2002, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen, maar wel veel materiële schade is veroorzaakt. Spanje had om een tijdelijke uitlevering van zes maanden gevraagd, zijn advocaten wilden dat beperken tot maximaal een maand.

‘Txeroki’, echte naam Garikoitz Aspiazu, was van 2003 tot 2008 leider van de militaire tak van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Hij werd eind 2008 opgepakt in het Franse stadje Cauterets na een gezamenlijk onderzoek van de Spaanse en Franse politie.

Veroordelingen in Spanje en Frankrijk

In 2011 werd de nu 48-jarige ‘Txeroki’ door de rechtbank in Madrid al veroordeeld tot 377 jaar cel voor twintig moordpogingen en terroristische daden. In Frankrijk is hij veroordeeld tot 20 jaar cel voor onder meer kidnapping en gijzeling van Spaanse toeristen in 2007. Hij zit die straf uit in de gevangenis in het Franse stadje Lannemezan.

Maar in Spanje stonden nog enkele aanklachten open, waaronder de aanslag in Bilbao met een autobom in 2002. Om daarvoor te kunnen worden berecht zal hij voor het eind van de zomer voor maximaal twee maanden overgedragen worden aan Spanje.

De door de Europese Unie en de VS als terroristische beweging beschouwde ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor 854 moorden in de periode tussen 1959 en 2018, het jaar van de officiële opheffing.