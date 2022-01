Forum voor Democratie wil eigen ‘klassieke scholen, en niet woke’

Prominente leden van Forum voor Democratie (FVD) hebben eind december een stichting opgericht voor basisonderwijs. Doel is „het doen verzorgen van klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut”, zo blijkt uit een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel. Het Renaissance Instituut is de denktank van FVD.

Voorzitter van de nieuwe Stichting De Tocqueville is Peter van Duyvenvoorde, verbonden aan de FVD-denktank. Andere bestuursleden zijn FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen en Ralf Dekker, oud-lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank, nu Statenlid voor FVD in de provincie Noord-Holland.

De laatste zegt desgevraagd tegen NRC dat het niet gaat om ‘Forum-scholen’, maar „om een maatschappelijk, niet-politiek initiatief dat hopelijk breder gesteund wordt dan alleen door Forum. Wij willen graag scholen oprichten van ouderwets goede kwaliteit, conservatief, niet zo woke.” De eerste zou in augustus de deuren moeten openen. Drie vragen over dit nieuwe initiatief.

1Hoe serieus is het plan?

De stichting van scholen past in de eerdere plannen die FVD-voorman Thierry Baudet al in 2019 ontvouwde voor Forumland, een eigen zuil, een plek „waar mensen gelukkig kunnen zijn” met een eigen cryptocurrency, eigen apps, scholen en andere voorzieningen. Inmiddels zijn de eerste bouwstenen van de FVD-zuil een feit. Er is een groeiende partijorganisatie (60.000 leden) en kaderopleiding. De nieuwe omroep Ongehoord Nederland krijgt steun van Forum en geeft veel aandacht aan haar standpunten. Ook geven FVD-leden in het Westland thuisonderwijs.

De coronacrisis gaf de verzuilingsplannen een impuls. De scholensluiting stimuleerde het thuisonderwijs van FVD-leden. En de toenemende druk op ongevaccineerden gaf deze groep het gevoel buitengesloten te worden. Het wekte ook buiten FVD belangstelling voor de ‘parallelle samenleving’, zoals sportinstructeur Britt Ditmar het zaterdag in de Volkskrant uitdrukte. „Ik voel me al heel lang niet meer onderdeel van de maatschappij. Dat is best heftig.”

2 Hoeveel kans maakt het plan?

Dat moet nog blijken. Hoewel artikel 23 van de Grondwet stichting van scholen op eigen levensbeschouwelijke grondslag mogelijk maakt, moet aan veel eisen worden voldaan. Zo moeten de aanvragers aantonen dat zij een stroming vertegenwoordigen in de zin van de wet, en dat er genoeg animo van ouders is. Ook moeten de kinderen van de nieuwe scholen worden getoetst met landelijk vastgestelde normen.

Ralf Dekker denkt dat zijn initiatief het meest kans maakt in ‘buitengebieden’ met veel FVD-, PVV- en SGP-kiezers „maar zelfs ook PvdA-aanhang, het nest waaruit ik zelf voortkom.” Als FvD goed scoort bij de raadsverkiezingen in maart, wordt oprichting van een „ouderwetse kwaliteitsschool” gemakkelijker, denkt hij.

3 Past het FVD-initiatief in het ooit gangbare verzuilingsmodel?

Het doet denken aan de emancipatie van gereformeerden en katholieken, eind negentiende eeuw. Ook die voelden zich in hun rechten beknot door de liberale elite. Dat leidde tot oprichting van eigen politieke partijen, scholen, universiteiten, omroeporganisaties en kranten. Vanaf 1917 werden die door de overheid bekostigd. Later kwamen daar onder meer islamitische en Vrije Scholen bij.

Het belangrijkste verschil met de eerdere verzuiling is de manier waarop FVD zich verhoudt tot de gevestigde democratie. ‘Verzuilingsexpert’ Arend Lijphart beklemtoonde het belang van „overkoepelende samenwerking tussen de leiders van de verzuilde bevolkingsgroepen”.

FVD-Kamerleden zetten zich echter juist vaak af tegen andere politieke partijen en het bestaande ‘systeem’. Pepijn van Houwelingen suggereerde dat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zich voor „tribunalen” zou moeten verantwoorden. Gideon van Meijeren, riep onlangs demonstranten in Amsterdam op tot „burgerlijke ongehoorzaamheid”. „Degenen die ons dit hebben aangedaan gaan we vervolgen en opsluiten”, zei hij over de coronamaatregelen.

Verder zijn er contacten tussen FVD en activisten die intimiderende methoden gebruiken of betrokken zijn bij demonstraties die uit de hand lopen. Deze week werd de activiste die een huisbezoek van ‘Fakkelman’ aan het huis van D66-leider Sigrid Kaag filmde, opgepakt. De FVD-fractie in de Tweede Kamer ontving haar eerder.